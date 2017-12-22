ኦሮሚያ በአዲስ አበባ በምታገኘው ልዩ ጥቅም ላይ ሊመክር የነበረው ስብሰባ ተበተነ
ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ሊኖራት በሚገባው ልዩ ጥቅም ላይ ለመምከር በተወካዮች ምክር ቤት የህግና የከተሞች ልማት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የተጠራው ስብሰባ መሰረዙ ተነግሯል።
የተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ አረጋ ሱፋ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ውይይቱ የተሰረዘው ኦሮሚያን ወክለው በምክር ቤቱ የሚገኙ የፓርላማ አባላት እና በስብሰባው ላይ የተገኙ ሌሎች ጉዳዩ ይመለከተናል የሚሉ ወገኖች ባነሱት ተቃውሞ ነው።
የዚህ የልዩ ጥቅም ረቂቅ አዋጅ ጉዳይ በ2009 ዓ.ም ለምክር ቤቱ በቀረበበት ሰዓት የጉዳዩ ባለቤት የሆነው የኦሮሞ ህዝብ በስፋት እንዲወያይበት በሚል አቅጣጫ ተቀምጦ ነበር።
"በዛሬው ስብሰባም ተሳታፊዎች ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል 'የኛ ሕዝብ ተፈናቅሏል፤ የተፈናቀሉት ሰዎች ልጆች በረሃብ እየተቸገሩ፣ ሌሎች ደግሞ እየሞቱ ስለሆነ የተረጋጋ አዕምሮ ሲኖር ማየት አለብን' የሚሉት ይገኙበታል' ይላሉ አቶ አረጋ።
እናም ተሳታፊዎቹ በሙሉ በአንድ ኃሳብ ስለተቃወሙ ስብሰባውን የጠራው ኮሚቴ ምክክሩን ለሌላ ጊዜ እንዳስተላለፈው ተናገረዋል።
በስብሰባው ላይ ኦሮሚያ ክልል መንግሥትን በመወከል የተገኘ ባለሥልጣን አልነበረም።
በጨለንቆ በመከላከያ ሠራዊት ስለተገደሉ ንፁሃን ዜጎች እና በሀገሪቱ ውስጥ እየታየ ባለው የሰላም ችግር ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለማርያም ደሳለኝ ማብራሪያ እንዲሰጡ ከተጠየቁ በኋላ ምክር ቤቱ በስራ ላይ አልነበረም የሚሉት አቶ አረጋ የምክክር ጥሪውን እንደ ቀሪው ህዝብ ሁሉ ከመገናኛ ብዙኃን እንደሰሙ ይናገራሉ።
"ምክክሩ እንዲቀር ያደረጉት ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ናቸው" የሚሉት ደግሞ ሌላኛው የምክር ቤት አባል አቶ አንዳርሳ መገርሳ ናቸው።
"ሕዝቡ ቀድሞ በጉዳዩ ላይ ሳይመክር መቅረቱ እና በአሁኑ ወቅት ከዚህ የበለጠ አጣዳፊ ልንወያይባቸው የሚገባን ጉዳዮች መኖራቸው ናቸው" ብለዋል።
ለዚህም ጥያቄ የተሰጠው መልስ ከዚህ ምክክር በኋላ ሕዝቡን ለማወያየት የሚከለክል ነገር የለም የሚል ቢሆንም ጉዳዩ ጠንከር ያለ ተቃውሞ ስለገጠመው ምክክሩ ላልተወሰነ ጊዜ መተላለፉን ይናገራሉ።
በተመሳሳይ የኦሮሚያ ኮሚዩኒሽን ጋዳዮች ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ለክልሉ መንግስት ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር አይደለም ሲሉ በፌስ ቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል።