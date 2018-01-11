ማእከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ- መምህራን ያጣች ሀገር
ተቀናቃኞች በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ከ2013 ጀምሮ እየተዋጉ ነው። በጦርነቱ የተነሳም መምህራን ከሥራ ገበታቸው ላይ ጠፍተዋል። በዚህ የተቸገሩ ወላጆች መማሪያ ክፍል ገብተው የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን እያስተማሩ ይገኛሉ።
አርሶ አደሩ አፖሊየነር ዛኦሮ ስለ አዝዕርት አንድ ወይም ሁለት ነገር ቢያውቅ ነው። በቆሎ እና ካሳቫ ሲደርስ ደግሞ በልጆች አእምሮ የቀለም ዘር ይዘራል።
ከከተማ 25 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው መንደሩ የሚገኘው ትምህርት ቤት ውስጥ አንድም የሰለጠነ መምህር የለም። ላለፉት ሦስት ወራትም የ58 ዓመቱ ዛኦሮ በአንድ ክፍል ውስጥ 105 የሚሆኑ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎችን ያስተምራል።
ለአስር ዓመታት ያህል የተዘነጉት እና ለአራት አመታት ያህል ጦርነት የደቆሳቸው ማዕከላዊ አፍሪካውያን የመንግሥት ተቋማትን፣ ሆስፒታሎችን፣ ፖሊስ ጣቢያዎችን እና የሃገሪቱን የትምህርት ሥርዓት ተብትቦ ይዞታል።
የተባበሩት መንግሥታት 2.3 ሚሊየን ሰዎች በእርዳታ ላይ ኑሯቸውን እንደመሰረቱ ገልጧል። ይህ ደግሞ የሃገሪቱን ሕዝብ ግማሽ ያህል ይሆናል።
የታጠቁ ኃይሎች 80 በመቶ በሚሆኑ የሃገሪቱ ድንበሮች ላይ ውጊያ እያካሄዱ ነው። ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤቶችን እንደ መጠለያ ጣቢያ፣ የመጫወቻ ሜዳዎችንም የተኩስ መለማመጃዎች ወንበርና ጠረጴዛዎችንም የማገዶ እንጨት ያደርጓቸዋል።
በርካታ የሰለጠኑ መምህራን ደሞዛቸውን ማግኘት አልቻሉም፤ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ከዋና ከተማዋ ውጭ ባንክ አለመኖሩ ነው።
ከእባቦች ጋር መተኛት
እስከ 2016 ለሦስት ዓመታት ያህል ዛኦሮ እና አንድ ሺህ ያህል የሚሆኑ የያምቦሮ ነዋሪዎች ከሴሌካ አማፅያን መሸሽ ነበረባቸው።
"ወደ ቁጥቋጦዎቹ ሄደን እንደበቃለን፤ በቁጥቋጦዎቹ ውስጥ እባብ አለ። የሚበላ ነገር ማግኘት አዳጋች ነው። እድለኞች ነን የአማፅያኑ ተቃራኒ የሆኑት አንቲባላካዎች መጥተው አባረሯቸው። ነገር ግን አሁንም ፍርሃት ውስጥ ነን" ብሏል።
ጥቅጥቅ ባለ መማሪያ ክፍል ውስጥ ተወዳጁ ዛኦሮ ቦታውን ያገኘ ይመስላል። እሱም ትወና እንደሚወድ አልሸሸገም፤ ስለዚህ ከ 1 እስከ 100 ሲያስቆጥር በደስታ እየፈነጠዘ እና በኃይል ተሞልቶ ነው።
ቁጥሮችን የያዘውን የመርጃ መሳሪያ እያሳየ 73 እያለ ይጣራል። አንድ ተማሪ ወጥቶ ቁጥሯን እንዲያመለክት ፈልጓል።
ተማሪዎቹም አላሳፈሩትም ለመመለስ እጃቸውን እያወጡ እዚህም እዚያም ''እኔ... መምህር... እኔ'' ይላሉ። ከትንሸ ልብ ሰቀላ በኋላ የ11 ዓመቱ ኤሽተር ቁጥሯን በትክክል አመለከተ፤ ልጆቹ በሙሉ በደስታ እየጮሁ ጎበዝ እያሉ አጨበጨቡ።
በፈረንሳይኛ ክፍለ ጊዜ ደግሞ የበለጠ ደስታ ነው። መምህር ዞሮ ሁለት ተማሪዎችን ወደ ጥቁር ሰሌዳው እንዲወጡ ይጠይቅና ስለ ቦክስ ግጥሚያ አጭር ታሪክ እንዲተውኑ ያዛቸዋል።
የሰብአዊ እርዳታ ሰጭ ተቋማት አደገኛ እና ተስፋ አስቆራጭ ባሉት አካባቢ የሚገኘው ይህ ክፍል ልብ የሚያሞቅ እና የተለያዩ ነገሮች የሚስተናገዱበት ስፍራ ነው።
የማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፍራንሲስ ቦዜዜ በ2013 በሴሌካ አማፅያን ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ሃገሪቱ ወደጦርነት ገብታለች።
የሴሌካ አማፅያን በፈረንሳይ ጦር ከተባበሩ በኋላ ደግሞ በአንቲ ባላካ ደም አፋሳሽ ጦርነት ተካሂዷል።
የወደፊት መሪዎች
የተባበሩት መንግሥታት ጦር ሚኑሳካ ዋና ከተማዋን ባንጉኢን ብቻ ነው የሚቆጣጠረው።
በተቀረው የሀገሪቱ ክፍል የሴሌካ እና የአንቲ ባላካ ቡድኖች በተለያየ ጊዜ ትንንሽ የሀገሪቱን ግዛቶች ተቆጣጥረዋል።
በሁለቱም ወገኖች ያሉ አማፅያን መንገዶችን ወርቅና አልማዝ የመሳሰሉ ማዕድናትን ለመቆጣጠር እየተዋጉ ይገኛሉ።
ዛኦሮ ከፊንላንድ በጎ አድራጎት ድርጅት የማስተማር ሥነ-ዘዴ አጭር ስልጠና ከወሰዱት 500 'ወላጅ መምህራን' መካከል አንዱ ናቸው።
ወደፊት ደግሞ 8ሺህ ወላጆች ተመልምለው ስልጠና ማግኘት አለባቸው። ብዙዎቹ ግን መሰረታዊ ትምህርት ብቻ የወሰዱ ናቸው። ሀገሪቱ ግን 14ሺህ መምህራን ያስፈልጓታል ተብሏል።
ገበሬው አዲሱ ሥራውን ወዶታል። "የሐገሬን የወደፊት መሪዎች ነው እያስተማርኩ የምገኘው ይህ ደግሞ ደስተኛ ያደርገኛል፤ ያኮራኛልም። እኔ በሕይወቴ ከሄድኩት በበለጠ እነዚህ ህፃናት እንዲሄዱ እፈልጋለሁ።"ብሏል።
እሱ እና ሌሎች መምህራን በየቀኑ ለተወሰኑ ሰዓታት ክፍል ገብተው እንዲያስተምሩ ከተባበሩት መንግሥታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ በወር 65 ዶላር ይቀበላሉ።
"ለገንዘብ ብለን አይደለም የምንሰራው" ሲል ይናገራል።
"እንደ እድል ሆኖ በማስተማር ሥራ ላይ ባለኝ ጥንካሬ የማስተምራቸው የትምህርት አይነቶች ጨምረዋል። የግብርና ሥራዬን ሌሎች ጎረቤቶቼ ያግዙኛል። ሲችሉ ደግሞ ምግብ ይሰጡኛል።"
የታደሉ ጥቂቶች
የወላጅ መምህራን ሃሳብ የሀገሪቱን ህፃናት ወደ ትምህርት ቤት እየመለሰ ነው። ነገር ግን ጠንካራ የማህበረሰብ መንፈስ ባለበት መንደር ብቻ ነው ይህ የሚሰራው፤ በተጨማሪም ከሀገር አቀፉ የትምህርት ሥርዓት አንፃርም በጣም ሩቅ ነው።
የያምቦሮ ልጆች ከጥቂት እድለኛ ህፃናት መካከል ናቸው።
ዩኒሴፍ ምን ያህል የሀገሪቱ ህፃናት በመምህራን አለመኖር ምክንያት ከትምህርት ገበታ ውጭ እንደሆኑ አያውቅም። ቁጥሩ ግን በመቶዎች እና በሺዎች የሚቆጠር ነው።