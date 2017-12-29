ዓለማችንን በምስል
ባለፈው ዓመት በምድር ዙሪያ ከተነሱት አስደናቂ ፎቶግራፎች መካከል ጥቂቶቹን።
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ABIR SULTAN/ EPA
ኤርትራዊ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ለጥምቀት በጆርዳን ወንዝ ውስጥ። ቃስር ዔል ያሁድ የተሰኘው ይህ ቦታ በክርስቲያኖች ዘንድ ኢየሱስ በመጥምቁ ዮሐንስ የተጠመቀበት ቦታ እንደሆነ ይታመናል። በቦታው አጨቃጫቂነት ምክንያት የእስራኤል መንግሥትና የፍልስጤም ባለሥልጣናት ለ7 የኦርቶዶክስ ኃይማኖት ተከታዮች ለጉብኝት ፈቅደዋል።
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AFP
የዓለማችን የመጀመሪያዋ ሂጃብ ለባሽ ሞዴል የሆነችው ሶማሌ አሜሪካዊት፤ ሐሊማ አደን ከታዋቂ የሞዴሎች ወኪል ጋር ተፈራረማ በሚላኖ ፋሽን ትርዒት ላይ ስታቀርብ።
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LUKAS COCH/ EPA
አውስትራሊያ በተካሄደው የወንዶች ነጠላ የቴኒስ ውድድር ከሚሎስ ራዮኒክ ጋር ሲጋጠሙ በራፋዬል ናዳል አፍንጫ ላይ የእሳት እራት አርፋለች።
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Reuters
በሴራ ሊዮን በተከሰተው የመሬት መንሸራተት ምክንያት ልጇን ያጣችው እናት። ባለሥልጣኖች 400 ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጠዋል፤ በዚህ ድንገተኛ ሰብዓዊ ቀውስ ምክንያት ወደ 3000 ሰዎች ጎዳና ላይ ወደቀዋል።
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Antonio Parrinello/REUTERS
የአውሮፓ ከፍተኛው ንቁ እሳተ ጎሞራ የሚገኘው በጣሊያን ሃገር ኤትና በተሰኘው ተራራ ላይ ሲሆን በሲሲሊ የተፋው ቀላጭ አለት ይህን ይመስል ነበር።
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Reuters
በሰሜን ኢትዮጵያ በጣና ሐይቅ ላይ የተንሰራፋውን እምቦጭ በእጃቸው ሲነቅሉ። ይህ ወራሪ ቅጠል በምስራቅ አፍሪካ ያሉ የዓሣ አስጋሪዎችን ሕይወት አደጋ ላይ የጣለ ነው።
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KCNA/ Reuters
የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጁንግ ኡን ሕዋሶንግ 12 የተሰኘው ሚሳይል መመንጠቅ ሲመለከቱ። በዓለም ዙሪያ የተለያዩ ተቃውሞዎች ቢቀርቡም ሰሜን ኮሪያ ግን በርካታ የሚሳይል ሙከራዎችን አድርጋለች።
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EPA
በማላዊ ያለ የመንገድ ዳር ነጋዴ በመኪና ለሚጓዙ የተጠበሱ አይጦችን ሲያቀርብ።
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Thomas Peter/ Reuters
በቤይጂንግ በተካሄደው 19ኛው የቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ ብሔራዊ ኮንግሬስ ሃገሪቷን ማን እንደሚመራና የቀጣዩን ሥልጣን ዘመን አመራር ወስነዋል። ፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግ ሥልጣን ሲያጠናክሩ ቆይተው እስከሚቀጥለው ኮንግረስ ድረስ ቢያንስ ለአምስት ዓመታት የፓርቲው መሪ ሆነው ይቆያሉ።
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Daniel Irungu/EPA
በኬንያ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ከሚኖሩበት ኪቤራ 425 ወላጅ አልባ ልጆችን ሰብስቦ በሚያስተምረው በስፐርጀን አካደሚ ውስጥ 'ባሌ' የተሰኘውን ዳንስ የሚሰለጥኑ ልጆች።
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HERIKA MARTINEZ/AFP
ሜክሲኮን ከአሜሪካ በሚለየው ግንብ ጋር ሕፃን ልጅ የታቀፈ ሰው። በዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን ላይ በድንበር የተለያዩ ቤተሰቦች ለ3 ደቂቃ በግንቡ በኩል ተገናኝተው ነበር።
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Stephanie Keith/REUTERS
ካንዲ ፍሪማን በኒው ዮርክ ከተማ ባለው የትራምፕ ፎቅ ፊት ለፊት 'ብላክ ላይቭዝ ማተር' በተሰኘው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተገኝታለች። ይህ የተቃውሞ ሰልፍ በጥቁር አሜሪካውያን ላይ ፖሊሶች የሚያደርጉትን እስከ ሞት የሚያደርስ ጥቃት ለመቃወም ነው።
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Baz Ratner/ Reuters
የኬንያ የፕሬዚዳንት ምርጫ ከተሻረ በኋላ በተደረገው ሁለተኛ ምርጫ ላይ በናይሮቢ ከተማ ረብሻና ብጥብጥ ተነስቶ ነበር። ፖሊሶች አስለቃሽ ጋዝ ወደ ተቃዋሚ መኪኖች ላይ ሲለቁ ካሌብ አሚሲ ሉዋይ የተሰኘው የተቃዋሚ ፓርቲ ሕግ አውጪ በመስኮቱ ጭንቅላቱን አውጥቶ
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Getty Images
የሊቢያ ዓሣ አስጋሪዎች እንደ ወትሮው ሁሉ በሌሊት ተነስተው ከቤንጋዚ ዳርቻ የሚያገኙትን ዓሣ ለማጥመድ ሲጠባበቁ።
የሀገራችን አትሌቶች የተበከለ አየር ሩጫን ከማሸነፍ አላገዳቸውም
- 21 ኖቬምበር 2017
የሮበርት ሙጋቤ ጥቅሶች
- 17 ኖቬምበር 2017
የኢራን እና ኢራቅ የመሬት መንቀጥቀጥ በምስል
- 13 ኖቬምበር 2017