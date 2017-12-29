ዓለማችንን በምስል

  • 29 ዲሴምበር 2017

ባለፈው ዓመት በምድር ዙሪያ ከተነሱት አስደናቂ ፎቶግራፎች መካከል ጥቂቶቹን።

  • ኤርትራዊ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ለጥምቀት በጆርዳን ወንዝ ውስጥ። ቃስር ዔል ያሁድ የተሰኘው ይህ ቦታ በክርስቲያኖች ዘንድ ኢየሱስ በመጥምቁ ዮሐንስ የተጠመቀበት ቦታ እንደሆነ ይታመናል። በቦታው አጨቃጫቂነት ምክንያት የእስራኤል መንግሥትና የፍልስጤም ባለሥልጣናት ለ7 የኦርቶዶክስ ኃይማኖት ተከታዮች ለጉብኝት ፈቅደዋል። ABIR SULTAN/ EPA

    ኤርትራዊ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ለጥምቀት በጆርዳን ወንዝ ውስጥ። ቃስር ዔል ያሁድ የተሰኘው ይህ ቦታ በክርስቲያኖች ዘንድ ኢየሱስ በመጥምቁ ዮሐንስ የተጠመቀበት ቦታ እንደሆነ ይታመናል። በቦታው አጨቃጫቂነት ምክንያት የእስራኤል መንግሥትና የፍልስጤም ባለሥልጣናት ለ7 የኦርቶዶክስ ኃይማኖት ተከታዮች ለጉብኝት ፈቅደዋል።

  • የዓለማችን የመጀመሪያዋ ሂጃብ ለባሽ ሞዴል የሆነችው ሶማሌ አሜሪካዊት፤ ሐሊማ አደን ከታዋቂ የሞዴሎች ወኪል ጋር ተፈራረማ በሚላኖ ፋሽን ትርዒት ላይ ስታቀርብ። AFP

    የዓለማችን የመጀመሪያዋ ሂጃብ ለባሽ ሞዴል የሆነችው ሶማሌ አሜሪካዊት፤ ሐሊማ አደን ከታዋቂ የሞዴሎች ወኪል ጋር ተፈራረማ በሚላኖ ፋሽን ትርዒት ላይ ስታቀርብ።

  • አውስትራሊያ በተካሄደው የወንዶች ነጠላ የቴኒስ ውድድር ከሚሎስ ራዮኒክ ጋር ሲጋጠሙ በራፋዬል ናዳል አፍንጫ ላይ የእሳት እራት አርፋለች። LUKAS COCH/ EPA

    አውስትራሊያ በተካሄደው የወንዶች ነጠላ የቴኒስ ውድድር ከሚሎስ ራዮኒክ ጋር ሲጋጠሙ በራፋዬል ናዳል አፍንጫ ላይ የእሳት እራት አርፋለች።

  • በሴራ ሊዮን በተከሰተው የመሬት መንሸራተት ምክንያት ልጇን ያጣችው እናት። ባለሥልጣኖች 400 ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጠዋል፤ በዚህ ድንገተኛ ሰብዓዊ ቀውስ ምክንያት ወደ 3000 ሰዎች ጎዳና ላይ ወደቀዋል። Reuters

    በሴራ ሊዮን በተከሰተው የመሬት መንሸራተት ምክንያት ልጇን ያጣችው እናት። ባለሥልጣኖች 400 ሰዎች መሞታቸውን አረጋግጠዋል፤ በዚህ ድንገተኛ ሰብዓዊ ቀውስ ምክንያት ወደ 3000 ሰዎች ጎዳና ላይ ወደቀዋል።

  • የአውሮፓ ከፍተኛው ንቁ እሳተ ጎሞራ የሚገኘው በጣሊያን ሃገር ኤትና በተሰኘው ተራራ ላይ ሲሆን በሲሲሊ የተፋው ቀላጭ አለት ይህን ይመስል ነበር። Antonio Parrinello/REUTERS

    የአውሮፓ ከፍተኛው ንቁ እሳተ ጎሞራ የሚገኘው በጣሊያን ሃገር ኤትና በተሰኘው ተራራ ላይ ሲሆን በሲሲሊ የተፋው ቀላጭ አለት ይህን ይመስል ነበር።

  • በሰሜን ኢትዮጵያ በጣና ሐይቅ ላይ የተንሰራፋውን እምቦጭ በእጃቸው ሲነቅሉ። ይህ ወራሪ ቅጠል በምስራቅ አፍሪካ ያሉ የዓሣ አስጋሪዎችን ሕይወት አደጋ ላይ የጣለ ነው። Reuters

    በሰሜን ኢትዮጵያ በጣና ሐይቅ ላይ የተንሰራፋውን እምቦጭ በእጃቸው ሲነቅሉ። ይህ ወራሪ ቅጠል በምስራቅ አፍሪካ ያሉ የዓሣ አስጋሪዎችን ሕይወት አደጋ ላይ የጣለ ነው።

  • የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጁንግ ኡን ሕዋሶንግ 12 የተሰኘው ሚሳይል መመንጠቅ ሲመለከቱ። በዓለም ዙሪያ የተለያዩ ተቃውሞዎች ቢቀርቡም ሰሜን ኮሪያ ግን በርካታ የሚሳይል ሙከራዎችን አድርጋለች። KCNA/ Reuters

    የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጁንግ ኡን ሕዋሶንግ 12 የተሰኘው ሚሳይል መመንጠቅ ሲመለከቱ። በዓለም ዙሪያ የተለያዩ ተቃውሞዎች ቢቀርቡም ሰሜን ኮሪያ ግን በርካታ የሚሳይል ሙከራዎችን አድርጋለች።

  • በማላዊ ያለ የመንገድ ዳር ነጋዴ በመኪና ለሚጓዙ የተጠበሱ አይጦችን ሲያቀርብ። EPA

    በማላዊ ያለ የመንገድ ዳር ነጋዴ በመኪና ለሚጓዙ የተጠበሱ አይጦችን ሲያቀርብ።

  • በቤይጂንግ በተካሄደው 19ኛው የቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ ብሔራዊ ኮንግሬስ ሃገሪቷን ማን እንደሚመራና የቀጣዩን ሥልጣን ዘመን አመራር ወስነዋል። ፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግ ሥልጣን ሲያጠናክሩ ቆይተው እስከሚቀጥለው ኮንግረስ ድረስ ቢያንስ ለአምስት ዓመታት የፓርቲው መሪ ሆነው ይቆያሉ። Thomas Peter/ Reuters

    በቤይጂንግ በተካሄደው 19ኛው የቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ ብሔራዊ ኮንግሬስ ሃገሪቷን ማን እንደሚመራና የቀጣዩን ሥልጣን ዘመን አመራር ወስነዋል። ፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግ ሥልጣን ሲያጠናክሩ ቆይተው እስከሚቀጥለው ኮንግረስ ድረስ ቢያንስ ለአምስት ዓመታት የፓርቲው መሪ ሆነው ይቆያሉ።

  • በኬንያ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ከሚኖሩበት ኪቤራ 425 ወላጅ አልባ ልጆችን ሰብስቦ በሚያስተምረው በስፐርጀን አካደሚ ውስጥ 'ባሌ' የተሰኘውን ዳንስ የሚሰለጥኑ ልጆች። Daniel Irungu/EPA

    በኬንያ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ከሚኖሩበት ኪቤራ 425 ወላጅ አልባ ልጆችን ሰብስቦ በሚያስተምረው በስፐርጀን አካደሚ ውስጥ 'ባሌ' የተሰኘውን ዳንስ የሚሰለጥኑ ልጆች።

  • ሜክሲኮን ከአሜሪካ በሚለየው ግንብ ጋር ሕፃን ልጅ የታቀፈ ሰው። በዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን ላይ በድንበር የተለያዩ ቤተሰቦች ለ3 ደቂቃ በግንቡ በኩል ተገናኝተው ነበር። HERIKA MARTINEZ/AFP

    ሜክሲኮን ከአሜሪካ በሚለየው ግንብ ጋር ሕፃን ልጅ የታቀፈ ሰው። በዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን ላይ በድንበር የተለያዩ ቤተሰቦች ለ3 ደቂቃ በግንቡ በኩል ተገናኝተው ነበር።

  • ካንዲ ፍሪማን በኒው ዮርክ ከተማ ባለው የትራምፕ ፎቅ ፊት ለፊት 'ብላክ ላይቭዝ ማተር' በተሰኘው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተገኝታለች። ይህ የተቃውሞ ሰልፍ በጥቁር አሜሪካውያን ላይ ፖሊሶች የሚያደርጉትን እስከ ሞት የሚያደርስ ጥቃት ለመቃወም ነው። Stephanie Keith/REUTERS

    ካንዲ ፍሪማን በኒው ዮርክ ከተማ ባለው የትራምፕ ፎቅ ፊት ለፊት 'ብላክ ላይቭዝ ማተር' በተሰኘው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ተገኝታለች። ይህ የተቃውሞ ሰልፍ በጥቁር አሜሪካውያን ላይ ፖሊሶች የሚያደርጉትን እስከ ሞት የሚያደርስ ጥቃት ለመቃወም ነው።

  • የኬንያ የፕሬዚዳንት ምርጫ ከተሻረ በኋላ በተደረገው ሁለተኛ ምርጫ ላይ በናይሮቢ ከተማ ረብሻና ብጥብጥ ተነስቶ ነበር። ፖሊሶች አስለቃሽ ጋዝ ወደ ተቃዋሚ መኪኖች ላይ ሲለቁ ካሌብ አሚሲ ሉዋይ የተሰኘው የተቃዋሚ ፓርቲ ሕግ አውጪ በመስኮቱ ጭንቅላቱን አውጥቶ Baz Ratner/ Reuters

    የኬንያ የፕሬዚዳንት ምርጫ ከተሻረ በኋላ በተደረገው ሁለተኛ ምርጫ ላይ በናይሮቢ ከተማ ረብሻና ብጥብጥ ተነስቶ ነበር። ፖሊሶች አስለቃሽ ጋዝ ወደ ተቃዋሚ መኪኖች ላይ ሲለቁ ካሌብ አሚሲ ሉዋይ የተሰኘው የተቃዋሚ ፓርቲ ሕግ አውጪ በመስኮቱ ጭንቅላቱን አውጥቶ

  • የሊቢያ ዓሣ አስጋሪዎች እንደ ወትሮው ሁሉ በሌሊት ተነስተው ከቤንጋዚ ዳርቻ የሚያገኙትን ዓሣ ለማጥመድ ሲጠባበቁ። Getty Images

    የሊቢያ ዓሣ አስጋሪዎች እንደ ወትሮው ሁሉ በሌሊት ተነስተው ከቤንጋዚ ዳርቻ የሚያገኙትን ዓሣ ለማጥመድ ሲጠባበቁ።