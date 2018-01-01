የኪም ጆንግ ኡን በአዲሱ ዓመት አሜሪካ ላይ ዛቱ
ኪም ጆንግ ኡን የአውሮፓውያኑን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ ባደረጉት ንግግር አሜሪካንን ማጥፋት የሚያስችላቸው የሚሳኤል ቁልፍ ጠረጴዛቸው ላይ መሆኑን ተናገሩ።
ይህ እውነት እንጂ ማስፈራሪያ እንዳልሆነም ገልፀዋል።
በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት በተላለፈው የአዲስ ዓመት ንግግራቸው፤ መላዋ አሜሪካ በሰሜን ኮሪያ የሚሳኤል ኢላማ ስር መሆኗን ገልፀዋል። አሜሪካ መቼም አገራቸው ላይ ጦርነት መክፈት እንደማትችልም ተናግረዋል።
በሌላ በኩል ደግሞ ንግግር መጀመር እንችላለን የሚል መልዕክት ለደቡብ ኮሪያ በማስተላለፍ ተለሳልሰዋል።
"ምናልባትም ሰሜን ኮሪያ በሶል በሚካሄደው የክረምት ኦሊምፒክ ላይ ልዑክ ልትልክ ትችላለች"ብልዋል።
ለኪም ጆንግ ኡን የአዲስ ዓመት ማስፈራሪያ ምን ምላሽ እንደሚሰጡ ጥያቄ የቀረበላቸው ዶናልድ ትራምፕ "ወደፊት የሚሆነውን እናያለን" ብለዋል።
በአጠቃላይ የሚሳኤል ፕሮግራሟና በተደጋጋሚ የሚሳኤል ሙከራዎቿ ምክንያት ሰሜን ኮሪያ ባለፈው የፈረንጆች ዓመት ከባድ ማዕቀቦች እንደተጣሉባት ይታወቃል።
ሰሜን ኮሪያ እስካሁን ስድስት የኑክሌር ሙከራዎችን በማድረግ የሚሳኤል አቅሟንም አሳይታለች። አገሪቱ ከፍተኛ አቅም ያለው የኒኩሌር መሳሪያ ማምረቷን ያስታወቀች ቢሆንም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግን እዚህ ላይ የተወሰነ ጥርጣሬ አለው።
ኪም ጆንግ ኡን አገራቸው ኒኩሌር መሳሪያዎችንና ባለስቲክ ሚሳኤሎችን በገፍ ማምረቷን እንደምትቀጥል በተደጋጋሚ በንግግራቸው ገልፀዋል።
የአገራቸውና የደቡብ ኮሪያ የወቅቱ ግንኙነት በግልፅ ሲቀመጥ ''ጦርነት'' ማለት እንደሆነ፤ ነገር ግን ይህ በአዲሱ ዓመት መሻሻል እንደሚችልም አመልክተዋል።