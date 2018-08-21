የአፕልና ሌሎችም ምርቶች ችግር እንዳጋጠማቸው ተገለፀ
አይ ፎኖች፣አይፓዶችና ማክ ኮምፒውተሮች በሁለት ጉድለቶች ችግር ውስጥ መሆናቸው ታወቀ።እነዚህ ጉድለቶች ደግሞ ዳታ እንዲሰረቅ መንገድ ሊከፍቱ ይችላሉ የሚል ስጋትም አል።
ነገር ግን አፕል ይህን ቀድሞ ለመከላከል እርምጃዎች መውሰዱን ቢናገርም በክፍተቱ መረጃዎች ተሰርቀዋል አልተሰረቁም በሚለው ላይ እርግጠኛ መሆን አልተቻለም።
የሚያዋጣው ተጠቃሚዎች ሶፍት ዌሮችን ዳውንሎድ ሲያደርጉ ከሚታመኑ ምንጮች ብቻ ማድረግ እንደሆነ አፕል መክሯል።
የማክ ኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ከአንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚዎችም ሆነ በማይክሮሶፍት ሲስተም ከሚጠቀሙ ኮምፒውተሮች በተሻለ የእነሱ ኮምፒውተር ደህንነቱ አስተማማኝ እንደሆነ ያምኑ ነበር።
ቢሆንም ግን ታዩ የተባሉት ሁለት ችግሮች በተለያዩ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች በተመረቱ ምርቶች ላይ ተስተውለዋል።እነዚህ ኩባንያዎች ደግሞ በጋራ በመሆን የአለምን የኮምፒውተር ገበያ የተቆጣጠሩ ናቸው።
"ችግሩ ዘመናዊ ፕሮሰሰሮችን ሁሉ ይመለከታል።እናም ሁሉም ኮምፒተሮችና የኮምፒውተር ሲስተሞች በችግሩ ተጠቅተዋል ማለት ይቻላል"ብሎ አስፍሯል አፕል ብሎጉ ላይ።
አፕል በቅርብ ጊዜ ምርቶቹ እነዚህ ችግሮችን ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን መውሰዱን እያስታወቀ ነው።ጉግልና ማይክሮሶፍት ደግሞ የትኞቹ ምርቶቻቸው በችግሩ እንደተጠቁ ለደንበኞቻቸው እያስታወቁ ነው።
ጉግል እንዳለው ተጠቃሚዎቹ የቅርብ ጊዜ ደህንነት እርምጃዎችን ከወሰዱ (security updates )ከሰማንያ በመቶ በላይ የሚሆኑት አንድሮይድ ስልኮቹ ለችግሩ የተጋለጡ እንዳልሆኑ ግልፅ አድርጓል።
በሌላ በኩል ማይክሮሶፍት ችግሩን ይቀርፋል ያለውን እርምጃ በብዙ አገልግሎቶቹ ላይ ወስዷል።
ዊንዶ ተጠቃሚዎች የሶስተኛ ወገን ፀረ ቫይረስ ሲጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል።