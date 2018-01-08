በሶሪያ የደረሰው ፍንዳታ የ23 ሰዎችን ሕይወት ቀጠፈ
በታጣቂዎች በተያዘችው የሶሪያዋ ኢድሊብ ከተማ የደረሰው ፍንዳታ ቢያንስ 23 ሰዎችን እንደገደለ እየተነገረ ይገኛል።
መቀመጫውን በእንግሊዝ ያደረገውና የሶሪያን የእርስ በርስ ጦርነት የሚከታተል ተቋም እንዳስታወቀው ፍንዳታው አንድ አነስተኛ የታጣቂ ቡድን ይዞታ የሆነ ህንፃን ከጥቅም ውጭ አድርጓል።
በፍንዳታው ሕይወታቸውን ካጡ 23 ሰዎች መካከል ሰባቱ ሰላማዊ ሰዎች እንደሆኑም ታውቋል።
ፍንዳታው በምን ምክንያት እንደተከሰተ እስካሁን ባይታወቅም መኪና ላይ የተጠመደ ቦምብ ወይም የሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ሊሆን እንደሚችል በርካቶች እየገመቱ ነው።
ተቋሙ ጨምሮ እንደገለጠው የአደጋ ጊዜ ሰራተኞዎች በአደጋው የተጎዱ ሰዎችን ከፍርስራሽ ውስጥ ለማስወጣት ጥረት ላይ ናቸው።
አጅናድ አል-ቃዋዝ የተሰኘው አነስተኛ ታጠቂ ቡድን በመቶዎች የሚቆጠሩ እስያውን ታጣቂዎችን ይዞ የሚንቀሳቀስ እንደሆነ ተዘግቧል።
በሃገሪቱ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ የምትገኘው የኢድሊብ ወረዳ ሶሪያን ከቱርክ የምታዋስን ሲሆን፤ የባሻር አል-አሳድ ወታደሮች ጠንካራ ይዞታ እንደሆነች ይታወቃል።
በሶሪያ ዋና ከተማ በደማስቆ እና አሌፖ መካከል ያለውን ወሳኝ መንገድን የሶሪያ ጦር በእጁ ለማስገባት በሚያደርገው ጦርነት ሳቢያ የኢድሊብ ነዋሪዎች በአሳሳቢ ሁኔታ ላይም እንደሚገኙ ነው የተነገረው።
የሶሪያ ጦርና አጋር ኃይሎች ኢድሊብን መልሰው ለመቆጣጠር ደጋግመው ቃል ቢገቡም እስካሁን ሊሳካላቸው አልቻለም።