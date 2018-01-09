ሰሜን ኮሪያ ልዑኳን ወደ ኦሊምፒክ ልትልክ ነው
በደቡብ ኮሪያ አስተናጋጅነት በመጪው ጥር በሚካሄደው የ2018 የክረምት ኦሊምፒክ ላይ ሰሜን ኮሪያ ልዑኳን እንደምታሳትፍ ተገለጸ።
ፓንሙንጆም በሚገኘው ፒስ ሃውስ የሁለቱ ሃገራት ከፍተኛ ተወካዮች ለውይይት ከተገናኙ በኋላ ነው ይህ ተገለጸው።
በውድድሩ ላይ የሚላኩት ልዑካን ተወዳዳሪዎችንና ደጋፊዎችን እንደሚጨምር ተገልጿል።
የሁለቱ ሃገራት ተወካዮች ለውይይት ሲቀመጡ ከሁለት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
"ሰሜን ኮሪያ ብሔራዊ የኦሊምፒክ ኮሚቴ አባላት፣ አትሌቶች፣ ደጋፊዎች፣ ትርዒት አቅራቢዎች፣ ታዛቢዎች፣ የቴክዋንዶ አቅራቢዎች ቡድና እና ጋዜጠኞችን ያሳተፈ ልኡክ ለማሳተፍ አቅዳለች" ሲሉ የደቡብ ኮሪያ የውህደት ሚኒስትር ቹን ሃይ-ሱንግ መግለጻቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል።
ውይይቱ በሁለቱ ኮሪያዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሳደግም ያለመ ነው ስትል ደቡብ ኮሪያ ገልጻለች።
የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት ባለፉት ሁለት ዓመታት ሻክሮ ቆይቷል።
የሁለቱ ሃገራት ግንኙነት የተቋረጠው ፒዮንግያንግ ሮኬት በማስወንጨፏ እና የኒውክለር ሙከራ በማድረጓ ነበር።
ይህን ተከትሎም ሴዑል ጥምር የኢኮኖሚ ፕሮጀክት የሆነውን እና በሰሜን ኮሪያ የሚገኘውን የካይሶንግ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስን ፕሮጀክት አግዳለች።