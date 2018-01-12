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በዚህ ሳምንት አፍሪካ እንዴት ሰነበተች?...እነሆ ምላሹ በምስል
12 ጃንዩወሪ 2018
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http://www.bbc.com/amharic/news-42658934
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ዲክሞክራቲክ ኮንጎ ሪ
ፐ
ሊክ
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
አርብ ዕለት በመሬት መንሸራተት በወደመ የዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐበሊክ ክፍል አንዲት ሕፃን ስታልፍ ታይታያለች። ሃገሪቱ ጎርፍ እና የመሬት መንሸራተት አደጋ ደጋግሞ ይጎበኛታል
ሱዳን
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
በተመሳሳይ ቀን በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ውስጥ አንድ ግለሰብ ዳቦ ሸምቶ ሲመለስ በካሜራ ዕይታ ውስጥ ገብቷል
ሊቢያ
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Reuters
አጭር የምስል መግለጫ
በፈራረሰችው የሊቢያዋ ሻሃት ከተማ ሁለት ፈረሶች እረፍታቸውን ሲኮመኩሙ ፎቶ የተነሱት በተመሳሳይ ዕለተ አርብ ነው
አልጄሪያ
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Reuters
አጭር የምስል መግለጫ
በሊቢያ ጎረቤት ሃገር አልጄሪያ ደግሞ እልም ባለው በረሃ ላይ እሁድ ዕለት በረዶ ጥሏል። መሰል ክስተት እዚህ ሥፍራ ላይ ሲከሰት በሦስት ዓመታት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ነው
ኬንያ
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
በኬንያ መዲና ናይሮቢ የቻይና ምርት የሆኑ ጫማዎች እንዲህ ተደርድረው ይታያሉ። ኬንያ የቻይናን ምርት በገፍ ከሚጠቀሙ የአፍሪካ ሃገራት መካከል አንዷ ናት
ቤኒን
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
የአትላንቲክ ውቅያኖስ የሚያዋስናት ቤኒን ነዋሪዎች ሃገራዊውን የኤሊ ቀን ያከበሩትም በዚህ ሳምንት ነው
ግብፅ
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AFP
አጭር የምስል መግለጫ
የግብጿ ኮፕቲክ ቤተ-ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ታዎድሮስ ሁለተኛ የገና ዋዜማን ምክንያት በማድረግ ቅዳሜ ዕለት የፀሎት ሥነ-ሥርዓት ሲመሩ
ኢትዮጵያ
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Reuters
አጭር የምስል መግለጫ
በተመሳሳይ በኢትዮጵያ የሚገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች የእየሱስ ክርስቶስን ልደት ታህሳስ 29 አክበረዋል። በላሊበላ በስተሰሜን የሚገኝ አንድ ምዕመንም በጧፍ ብርሃን መፅሐፍ ቅዱስ ሲያነብ በካሜራ ዕይታ ውስት ገብቷል
ላሊበላ
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Reuters
አጭር የምስል መግለጫ
በላሊበላ ቤተ-አማኑኤል ቤተ-ክርስትያን የገና በዓልን እያከበሩ ያሉ ምእመናን የታዩትም በበዓለ ገናው ዋዜማ ነው
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