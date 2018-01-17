የዋይት ሃውስ ዶክተር የትራምፕ ''የማመዛዘን አቅም ጤነኛ ነው'' አሉ
የ71 ዓመቱ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ የስነ-አዕምሮ ምረመራ ከተደረገላቸው በኋላ በማመዛዘን አቅማቸው ላይ ያልተለመደ ነገር የለም፣ ጤንነታቸውም እጅግ ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው ሲሉ የዋይት ሃውስ ዶክተሮች ተናግረዋል።
''በማመዛዘን አቅማቸው እና በነርቭ ስርዓታቸው ላይ ምንም አይነት ስጋት የለኝም'' ሲሉ ዶ/ር ሮኒይ ጃክሰን ተናግረዋል።
ትራምፕ የአዕምሮ ጤና ምርመራ እንዲያደርጉ ያስገደዳቸው በቅርቡ ለህትመት የበቃው አነጋጋሪ መጽሃፍ የፕሬዝዳንቱን የአዕምሮ ጤና ጥያቄ ውስጥ ካስገባ በኋላ ነበር።
እንደ 'ፋየር ኤንድ ፊዩሪ' መጽሃፍ ፀሐፊ ማይክል ዎልፍ ከሆነ በዋይት ሃውስ ውስጥ የሚገኙ የፕሬዝደንቱ አማካሪዎች ትራምፕን'' ሁሉም እንደሚያምረው ህጻን'' አድረገው ይመለከታሉ ብለዋል።
ትራምፕ የማይክል ዎልፍን መጽሃፍ ''በውሸት የተሞላ'' ሲሉ ገልጸውታል። የውጪ ጉዳይ ሚንስትር ሬክስ ቲለርሰንም የትራምፕ የአዕምሮ ጤና እየተዳከመ ነው የሚለውን አስተያየት አጣጥለውታል።
ባሳለፍነው ሳምንት ትራምፕ ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ ለመጀመሪያ ግዜ ለሶስት ሰዓታት የዘለቀ ምረመራ አድርገዋል።
ዶክተር ሮኒይ ጃክሰን ለጋዜጠኞች በሰጠት መግለጫ ላይ አጠቃላይ የፕሬዝዳንቱ ጤና አስተማማኝ ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ተደምጠዋል።
''የምርመራ ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት ፕሬዝዳንቱ ጤነኛ ናቸው። ከአልኮል መጠጦች እና ከሲጋራ ስለተቆጠቡ ወደፊት ከልብ እና ተያያዥ በሽታዎች የመጠቃት እድላቸው አነስተኛ ነው'' ያሉት ዶክተር ጃክሰን ፕሬዝደንት ትራምፕ ስብ የበዛበትን ምግብ መቀነስ እና አካላዊ እንቅስቃሴ ማዘውተር እንዳለባቸውም መክረዋል።