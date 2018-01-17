በካሊፎርኒያ በሰንሰለት ታስረው የተገኙት ልጆች ''ስቃይ ደርሶባቸዋል''
የ57 ዓመቱ ዴቪድ ተርፒን እና የ49 ዓመቷ ባለቤቱ ሉዊዝ አን ቤት ፖሊስ ሲደርስ ልጆቻቸው በሰንሰለት እና በቁልፍ ታስረው እንደነበር እንዲሁም 13ቱም ወንድም እና እህት በምግብ እጥረት የተጎዱ እንደሆኑ ገልጿል።
ባልና ሚስቱ በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ 13 ልጆቻቸውን በሰንሰለት አስረው በማቆየታቸው በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸው የካሊፎርኒያ ፖሊስ ማስታወቁ ይታወሳል።
13 ልጆች በቤታቸው ውስጥ በሰንሰለት ታስረው ተገኙ
የፖሊስ አዛዡ እንዳሉት ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ልጆቹን ለማዳን ከቤታቸው ሲደርስ ወላጅ እናት ባልጠበቀችው የፖሊስ እርምጃ እጅጉን ተደናግጣ ነበር ብለዋል።
ፖሊስ እንዳለው ከታሳሪዎቹ መካከል የ17 ዓመቷ ልጅ ነበረች ለፖሊስ ቤቱ ውስጥ ባገኘችው ተንቀሳቃሽ ስልክ ነበር የድረሱልን ጥሪ ያቀረበችው።
ልጅቱ በምግብ እጥረት የተጎዳች ስለነበረች የ10 ዓመት ልጅ ነበር የምትመስለው ሲሉ መርማሪዎች ተናግረዋል።
ወላጆቹ ልጆቻቸውን ለምን በዚህ አይነት ሁኔታ እንዳቆዩ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ መስጠት አልቻሉም።
ፖሊስ ከታሳሪዎቹ መካከል 7ቱ እድሜያቸው ከ18-29 የሚገመቱ መሆናቸው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ነው ብሏል።
ባልና ሚስቱ ልጆችን በማሰቀየት እና አደጋ ላይ መጣል የሚሉ ክሶች ተመስርቶባቸዋል።
ፖሊስ ጨምሮ እንዳስታወቀው በልጆቹ ላይ እሰካሁን ምንም አይነት ጾታዊ ጥቃት ወይም የአዕምሮ ጤና መጓደል ስለመድረሱ የሚያሳይ ነገር የለም ብሏል።
እነዚህ የቤተሰብ አባላት ወደ እዚህ ቤት የገቡት እአአ በ2014 ሲሆን ልጆቹም በቤት ውስጥ ነበር የሚማሩት።
መኖሪያ ቤቱ የሚታወቀው ''ሳንድካስትል ትምህርት ቤት'' ተብሎ ሲሆን የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ተብሎ የተመዘገበው ደግሞ ወላጅ አባት የሆነው ዴቪድ ተርፒን ነው።
የጥንዶቹ ጠበቃ የነበረው ኢቫን ትራሃን ለሎስ እንጀለስ ታይምስ እንደተናገረው ተርፒን ከፍተኛ ገቢ ያለው መሃንዲስ ነው።
በዜናው የተደናገጡ ጎረቤቶች የቤተሰቡ አባላት ከቤታቸው ውጪ አይታዩም ሌሎችንም ለማናገር ፍላጎት የላቸውም ነበር ብለዋል።
ጎረቤት ሆነን ይህን ያክል ቁጥር ያለው የቤተሰብ አባላት አለማየት ወይም ድምጻቸውን አለመስማት ጥርጣሬ ፈጥሮብን ነበር ስትል ኪምበርልይ ሚሊጋን የተባለች ጎረቤት ተናግራለች።
የልጆቹ አያቶች ደግሞ ከቤተሰቡ አባላት ጋር ከተገናኙ 5 ዓመታት እንዳለፋቸው ተናግረዋል።
የወላጆቹ የፌስቡክ ገጽ ላይ በርካታ የቤተሰብ ፎቶግራፍ ያለ ሲሆን ፎቶግራፎቹ ቤተሰቡ ደስተኛ መሆናቸውን ነው የሚያሳየው።
13ቱም ልጆች አሁን በአካባቢው በሚገኙ ሆስፒታሎች እርዳታ እየተደረገላቸው ነው።