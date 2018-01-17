ከአጠቃላይ ሕዝቡ ግማሹ እርዳታ ይፈልጋል
ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር በግጭቶች ምክንያት በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ከመኖሪያ ቀያቸው የሚፈናቀሉ ዜጎች የኑሮ ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል አለ።
ማህበሩ እንደሚለው መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ የምትገኝበት ሁኔታ ከግዜ ወደ ግዜ አስከፊ እየሆነ መጥቷል። እንደ ቀይ መስቀል ማህበሩ ከሆነ ከአጠቃላይ ሕዝቡ ግማሽ ያህሉ አስቸኳይ እርዳታን ይሻል፤ እንዲሁም ከአምስት አንዱ በግጭት ምክንያት የመኖሪያ ቀየውን ለቆ ይሸሻል።
በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ፣ በቂ የሆነ መጠለያ እና የመጸዳጃ ቤቶች አገልግሎቶችን አያገኙም።
በእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች እና ሠራተኞች ላይ የሚሰነዘረው ጥቃት አስፈላጊ ቁሶች ለተፈናቀዮች እንዳይደርስ ከፍተኛ እክልን ፈጥሯል።
ባሳለፈነው የፈረንጆቹ ዓመት 13 የቀይ መስቀል ሠራተኞች በሥራ ላይ እንዳሉ ተገድለዋል።