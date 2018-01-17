ከአጠቃላይ ሕዝቡ ግማሹ እርዳታ ይፈልጋል

  • 17 ጃንዩወሪ 2018
ከአየር ማረፊያ አቅራቢያ የሚገኝ መሬት ሳይቀር የተፈናቃዮች የመጠለያ ስፍራ ሆኗል Image copyright AFP
አጭር የምስል መግለጫ ከአየር ማረፊያ አቅራቢያ የሚገኝ መሬት ሳይቀር የተፈናቃዮች የመጠለያ ስፍራ ሆኗል

ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር በግጭቶች ምክንያት በመካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ከመኖሪያ ቀያቸው የሚፈናቀሉ ዜጎች የኑሮ ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል አለ።

ማህበሩ እንደሚለው መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ የምትገኝበት ሁኔታ ከግዜ ወደ ግዜ አስከፊ እየሆነ መጥቷል። እንደ ቀይ መስቀል ማህበሩ ከሆነ ከአጠቃላይ ሕዝቡ ግማሽ ያህሉ አስቸኳይ እርዳታን ይሻል፤ እንዲሁም ከአምስት አንዱ በግጭት ምክንያት የመኖሪያ ቀየውን ለቆ ይሸሻል።

በመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብ፣ በቂ የሆነ መጠለያ እና የመጸዳጃ ቤቶች አገልግሎቶችን አያገኙም።

በእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች እና ሠራተኞች ላይ የሚሰነዘረው ጥቃት አስፈላጊ ቁሶች ለተፈናቀዮች እንዳይደርስ ከፍተኛ እክልን ፈጥሯል።

ባሳለፈነው የፈረንጆቹ ዓመት 13 የቀይ መስቀል ሠራተኞች በሥራ ላይ እንዳሉ ተገድለዋል።

ተያያዥ ርዕሶች