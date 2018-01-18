በርካቶችን ያረገዙ እንዲመስላቸው ያደረገችው መድሐኒተኛ በጊኒ
የጊኒ ፖሊስ ሴቶችን እንድታረግዙ አድርጊያለሁ በማለት ስታጭበረብር ነበር ያላትን የባህል ሐኪም በቁጥጥር ስር አዋለ።
አማካይ ወርሃዊ ገቢያቸው 48 የአሜሪካን ዶላር በሆነባት ጊኒ፣ ፋንታ ካማራ የተባለችው ሴት ከታካሚዎቿ 33 ዶላር (900 ብር) ገደማ በማስከፈል የማታለል ስራን ስታከናውን ነበር ብሏል ፖሊስ።
ምንም እንኳ ወይዘሮዋ ታካሚዎቼን እየረዳሁ ነው ብትልም ፖሊስ ሰዎችን በማታለል በሺዎች የሚገመት ዶላር መሰብሰብ ችላለች ብሏል።
መጸነስ ያልቻሉ እድሜያቸው ከ17-45 የሚገመቱ ከ700 በላይ ሴቶች ካማራ የሰጠቻቸውን ''መድሃኒት'' በመውሰዳቸው ለጤና ችግር ተጋልጠዋል።
በጊኒ እና በተቀሩት የአፍሪካ ሃገራት በርካታ ሰዎች ባህላዊ ሐኪሞች የሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ ጥገኛ ይሆናሉ።
የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት እአአ በ2006 ባወጣው ሪፖርት 80% የሚሆኑት አፍሪካውያን ባህላዊ የህክምና አገልግሎቶችን ይጠቀማሉ።
በጊኒ ኮናክሪ ባህላዊ ሐኪሟ የታሰረችበት ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ በሐኪሟ የተታለሉ ሴቶች የተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን ከሰልፈኞቹ አንዷ ከሐኪሟ እርዳታ ለማግኘት ወደ እሷ መሄድ ከጀመረች ዓመት እንደሆናት ለቢቢሲ ተናግራለች።
''መጀመሪያ ቀን ስሄድ የቅጠላ ቅጠል ድብልቅ እንድወስድ አደረገችኝ፤ ከዚያም አስመለሰኝ። ይህ መድሃኒት እንዳረግዝ እንደሚረዳኝ በእርግጠኝነት ነገረችኝ። መድሃኒቱ ተደጋግሞ ሲወሰድ ሆድ እየተነፋ ይመጣል። ሆዴ እየገፋ መጣ ከዚያም በእጇ ሆዴን ከነካካች በኋላ አርግዘሻል ስትል አበሰረችኝ። ለሷ ምስጋና ለማቅረብ ዶሮ እና ለልብስ የሚሆኑ ብትን ጨርቆችን እንድሰጣት ነገረችኝ'' በማለት ትናገራለች።
ከዚህ በተጨማሪም የባህል ሐኪሟ ታካሚዎቿ ዶክተር ጋር እንዳይሄዱ ታስጠነቅቃቸው ነበር።
ከታካሚዎቹ መካከል ከ12-16 ወራት ድረስ ነብሰ ጡር መስለው የታዩ እንዳሉ ተነግሯል።
የባህል ሐኪሟን መድሃኒት ከወሰዱት መካከል 47 ለሚሆኑት ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን በውጤቱም መሰረት ወደፊት ለረዥም ጊዜ የሚቆይ የተወሳሰበ የጤና ችግር እንደሚገጥማቸው ታውቋል።
የባህል ሐኪሟ ግን አሁንም ''ምንም ጥፍት አላጠፋሁም። ሴቶቹን መርዳት ነው አላማዬ የተቀረው ግን በፈጣሪ እጅ ነው ያለው'' ትላለች።