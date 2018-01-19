የሳምንቱ የፕሪሚየር ሊግ ግምቶች
ኦልትራፎርድ ላይ ባለፈው ጥር ማንቸስተር ዩናይትድ እና በርንሌይ ያደረጉት ጨዋታ በአቻ ውጤት ሊጠናቀቅ ነው ሲባል ባለቀ ሰዓት ሊንጋርድ ያስቆጠራት ጎል ባለሜዳዎቹን አሸናፊ አደርጋለች።
በመጪው ቅዳሜ ተርፍ ሙር ላይ ምን አይነት ውጤት ይመዘገባል?
የቢቢሲውረ የስፖርት ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን "በሊጉ ስድስት ጨዋታዎች ማሸነፍ ያልቻሉት በርንሌይዎች ውጤት እየራቃቸው ነው" ይላል።
ቅዳሜ
ብራይተን ከ ቼልሲ
ቼልሲ በቅጣት ላይ የሚገኙት አልቫሮ ሞራታ እና ፔድሮ የማይሰለፉለት ይሆናል።
በዚህ ምክንያት እና በሜዳቸው እንደመጫወታቸው ብራይተኖች ከዚህ ጨዋታ ነጥብ ይዘው የሚወጡ ይመስላሉ።
የላውሮ ግምት፡ 1-1
አርሴናል ከ ክሪስታል ፓላስ
የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት አርሴናል ተጫዋች ለማስፈረም ስራ ሚበዛበት ይመስላል። ከሚወጡት ተጫዋቾች አንጻር እንማንንን እንደሚያስፈረም ወደፊት እታያል።
ፓላሶች ባለፉት 12 ሊግ ቸዋታዎች አንድ ጊዜ ብቻ የተሸነፉ ሲሆን ይህም በአርሴናል ነው።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
በርንሌይ ከ ማንቸስተር ዩናይትድ
አሌክሲ ሳንቼዝ ለማንቸስተር ኡናይትድ ከፈረመ ለዚህ ቸዋታ ሊደርስ እችላል።
ካልሆነም መፈረሙ ብቻውን ቡድኑን መንፈስ የሚነቃቃ ነው።
በዚህ ሁሉ የዝውውር ወሬ ውስጥ ተጫዋቹ ችሎታ ጥያቄ ውስት አልገባም።
ዋናው ነገር ግን የገንዘብ ጉዳይ ነው።
የላውሮ ግምት፡ 0-2
ኤቨርተን ከ ዌስት ብሮም
የአጥቂ ችግራቸውን ለመቅረፍ ኤቨርተኖች ሴንክ ቶሱንና ቲዮ ዋልኮትን አስፈርመዋል።
ዌስትብሮሞች ከነሐሴ በኋላ በፕሪሚር ሊጉ ለመጀመሪያ ጊዜ ማሸነፍ ችለዋል።
የላውሮ ግምት፡ 1-1
ሌስተር ከ ዋትፎርድ
ዋትፎርዶች በአስር ሊግ ጨዋታ ያሸነፉት ባለፈው ጥር 1-0 ከመመራት ሌስተርን ያሸነፉበት ቸዋታ ነው።
ቀሮዎቹ በሳምንቱ አጋማሽ የኤፌ ካፕ ጨዋታ ቢኖርባቸውም ቻና የሚያሳድርባቸው አይደለም።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
ስቶክ ከ ሃደርስፊልድ
ስቶኮች ፖል ላምብርትን መቅጠር ቢችሉም ደጋፊዎቻቸውን ግን ፍላጎት ማሟላት አልቻሉም።
ቸዋታው ውቴት እያጣ ከሚገኘው ሃደርስፊልድ ጋር መሆኑ ለአሰልጣኙ ጥሩ ነው።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
ዌስት ሃም ከ በርንማውዝ
ዌስትሃሞች በኤፌ ካፕ ከሽሪውቤሪ ጋር እስከመጨረሻው ታግለው ቢያሸንፉም በሊጉ ውጤታማ መሆን ጀምረዋል።
በርንማውዞች በበኩላቸው በኤፌ ካፕ ሽንፈትን አስተናግደዋል።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
ማንቸስተር ሲቲ ከ ኒውካስትል
ሊቨርፑል ፍጣን የማጥቃት እንቅስቀሴን ተጠቅሞ ማንቸስትር ሲቲን ያሸነፈበትን ጨዋታ ራፋ ቤኒቴዝ ይደግሙታ፤ል ብዬ አላስብም።
በሊቨርፑል ደረሰባቸው ሽንፈት የማንቸስተር ሲቲውን አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላን ያስጨንቃል ብዬአላስብም። ይሕ ጨዋታም ወደ ማሸነፍ ሚመለሱበት ይሆናል።
የላውሮ ግምት፡ 3-0
እሁድ
ሳውዝ ሃምፕተን ከ ቶተንሃም
እየተሻሻሉ የሚገኙት ቶተንሃሞች በማንቸስትር ሲቲ ከደረሰባቸው ሽንፈት በኋላ ማግኘት ከሚገባቸው 15 ነጥቦች 13ቱን መሰብሰብ ችለዋል።
ሳውዝሃምፐተኖች በበኩላቸው ባለፉት 10 ጨዋታዎች አንዱንም ማሸነፍ አልቻሉም።
የላውሮ ግምት፡ 0-2
ሰኞ
ስዋንሲ ከ ሊቨርፑል
ባለፈው ሳምንት ማንቸስትር ሲቲን ካሸነፉ በኋላ ሊቨርፑሎች ነጥብ መጣልን አይቀበሉትም።
ስዋንሲዎች ሊፈትኗቸው ይሞክራሉ። የሊቨርፑልን ያህል የአጥቂ አቅም ከሌላቸው ግን ውቴታማ አይሆኑም
የላውሮ ግምት፡ 0-2