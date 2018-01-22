የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን፡ ኦዚል፣ አጉዌሮ፣ አለን፣ ማህሬዝ
ለሰርጂዮ አጉዌሮ ሃትሪክ ምስጋና ይግባውና ማንቸስተር ሲቲ ኒውካስትልን በመርታት ወደ ድል ተመልሷል።
አርሴናል ያለ አሌክሲ ሳንቼዝም ፓላስን ያሸነፈ ሲሆን ዩናይትድ በርንሌይን ተርፍ ሙር ላይ አሸንፎ ተመልሷል።
የአግር ኳስ ተንታኙ ጋሬት ክሩክስ የሳምንቱን የፕሪሚር ሊጉን ምርጥ አስራ አንድ መርጧል።
ግብ ጠባቂ - ዊሊ ካባሌሮ (ቼልሲ)
ካባሌሮ አራት ኳሶችን ያዳነ ሲሆን ይህም በሳምንቱ ኮከብ ግብ ጠባቂ ያደርገዋል።
ቀዳሚ ግብ ጠባቂው ቲባውት ኮርቱዋ መጎዳቱን ተከትሎ የተሰለፈው ካባሌሮ የአጭር ጊዜ መፍትሔ መሆኑን አረጋግጧል።
ተከላካይ - ቪክተር ሞሰስ (ቼልሲ)
ይህ ተጫዋች የእግር ኳስ ህይወቱን ምርጥ ጊዜ እያሳለፈ እንደሚገኝ መናገር እችላለሁ።
ከማየው በመነሳት ሞሰስ ለቼልሲ ሁሉንም ነገር እየሰጠ ሲሆን ለሩሲያው የዓለም ዋንጫ ምንም እየቆጠበ አይደለም።
ተከላካይ - ሃሪ ማጉዌር (ሌስተር)
ማጉዌር ከቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ ጠንካራ የነበረ ሲሆን ዋትፎርድን ሲያሸንፉም ይህንኑ ደግሟል።
ትሮይ ዴንይ ጎል እንዲያስቆጥር ከአብዱላዬ ዱኩር የተሻገረለት ኳስ ከጨዋታ ውጭ መሆኑን ያየበት መንገድ አስገራሚ ነበር።
ተከላካይ - ናቾ ሞንሪያል (አርሴናል)
ይህን ተጫዋች የመረጥኩት ጎል ስላስቆጠረ ነው። ሞንሪያልን አልፎ አልፎ በሚያስቆጥረው ጎል ብቻ መመዘኔ ተገቢ አይደለም።
ባለፉት ጥቂት ዓመታት ስፔናዊው ከአርሴናል ቁልፍ ተከላካዮች መካከል አንዱ ነው።
አማካይ - ዊሊያን (ቼልሲ)
ሚሺይ ባትሹዋይን ጨምሮ በሃዛርድና ዊሊያን መካከል የነበረው የቅብብሎሽ ጨዋታ አስገራሚ ነበር።
የዊሊያንም አጨራረስ አስገራሚ ነበር። ብራዚላዊው ለክለቡ ያለውን ሁሉ በመስጠት ላይ ይገኛል።
አማካይ - ጆ አለን (ስቶክ)
ጆ አለን ስቶክ ውስጥ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ትኩረት መሳቡ አስደስቶኛል።
በማርክ ሂውዝ ላይ ተስፋ ካልቆረጡ ተጫዋቾች አንዱ ሲሆን ይህም ምን ያህል ፕሮፌሽናል እንደሆነ አሳይቶኛል። ከሃደርስፊልድ ጋር በነበርው ጨዋታም ይህን አረጋግጧል።
አማካይ - ኬቪን ደ ብሩይን (ማንቸስተር ሲቲ)
ይህ ተጫዋች ላለፉት ጥቂት ሳምንታት በሳምንቱ ምርጥ ቡድኔ ውስጥ አልተካተተም ነበር። ይህም በገና ሰሞን ጨዋታዎች ጫና ሊሆን ይችላል ብዬ ሳስብ ነበር።
የዓለማችን ጠንካራወ ሊግ ባለቤት ስንሆን ድንቅ ችሎታ ያላቸው ተጨዋቾችም ወደዚህ መምጣት ይፈልጋሉ። እኛም እነዚህን ልንጠብቃቸው ይገባል።
አማካይ - ሜሱት ኦዚል (አርሴናል)
አሌክሲ ሳንቼዝ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርገውን ዝውውር የክለቡ ተጫዋቾች በድል ጀምረውታል። በዚህ አይነት እምነት አርሴናሎች ጨዋታቸውን ሲጀምሩ ያሁበትን ጊዜ አላስታውስም።
የጨዋታው ምርጥ ጎል በአሌክሳንደር ላካዜት የተቆጠረች ብትሆንም አመቻችቶ ያቀበለው ግን በክለቡ የቀረው ብቸኛው ኮከብ ተጫዋች ኦዚል ነው።
አጥቂ - ኤዲን ሃዛርድ (ቼልሲ)
ሃዛርድ ትንሽ ወደጎን መሄዱ ሌዊስ ደንክን እና ፓስካል ግሮስን ከማፍዘዙም በላይ ሦስት ተጫዋቾችን የሚመታውን ኳስ ለመከላከል እንዲረባረቡ አድርጓል። ሁሉም ግን አልተሳካላቸውም።
ቤልጂየማዊው ተጫዋች ከብራይተን ጋር በነበረው ጨዋታ ድንቅ ነበር። በተቃራኒ ቡድን ውስጥ እሱን የሚስተካከል አንድም ተጨዋች የለም።
አጥቂ - ሰርጂዮ አጉዌሮ (ማንቸስተር ሲቲ)
ሁሉም እንደሚያውቀው ሰርጂዮ አጉዌሮን ከዓለማችን ድንቅ አጥቂዎች መካከል አንዱ አድርጌ ነው የምቆጥረው።
ባለፉት አምስት ዓመታት የፕሪሚር ሊጉ ድንቅ አጥቂ የሆነው ተጫዋች እንዴት የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጨዋቾች የዓመቱ ኮከብ ተጫዋች ሽልማትን አላነሳም ብዬ እናደዳለሁ።
አጥቂ - ሪያድ ማህሬዝ (ሌስተር)
የቀድሞው የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጨዋቾች የዓመቱ ኮከብ ተጫዋች ወደ ብቃቱ ተመልሷል።
አልጄሪያዊው ተጫዋች ወደ ቀድሞ ብቃቱ እስኪመለስ የተወሰነ ጊዜ መጠበቅ ግድ ብሎን ነበር። ሌሰተርም ለዚህ ዋጋ ከፍሎበታል።