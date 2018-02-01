የትራምፕ ደጋፊዎች ከኤፍቢአይ ጋር እየተወዛገቡ ነው
የአሜሪካ የፌደራል ምርመራ ቢሮ ያለውን ፀረ-ትራምፕ አመለካከት ለማሳየት በሚል የሪፐብሊካን ፓርቲ ሕግ አውጪዎች ይፋ ሊያደርጉ ያዘጋጁት የማስታወሻ መልክት እንዳሳሰበው ኤፍቢአይ አስታወቀ።
"የመልዕክቱ ነጥብ እውነትን መሰረት ያላደረገ መሆን በጣም ያሳስበኛል" ብሏል ኤፍቢአይ።
ይህ መልዕክት በቶሎ እንደሚለቀቅ አንድ የትራምፕ ከፍተኛ አማካሪ ረቡዕ እለት ተናግረዋል። ዲሞክራቶች እርምጃው ኤፍቢአይ ሩሲያ ላይ እያደረገ ያለው ምርመራን ተአማኒነት ለማሳጣት ሆን ተብሎ የተደረገ እንደሆነ እየተናገሩ ነው።
"በጣም በቅርቡ ይለቀቃል መላው ዓለምም ያየዋል" ብለዋል የዋይት ሃውስ ሃላፊው ጆን ኬሊ። ኤፍቢአይ የመልዕክቱን ሰነድ ለማጤን የነበረው እድል በጣም አነስተኛ እንደነበር አስታውቋል።
ባለ አራት ገፅ ማስታወሻው የኤፍቢአይ ፍትህ ክፍል የቅኝት ፕሮግራሙን ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ትራምፕንና በምርጫ ዘመቻቸው ዙሪያ የነበሩ ሰዎችን ለማጥቃት ተጠቅሞበታል የሚል ይዘት ያለው ነው።
ማስታወሻውን የተመለከቱት የሕግ ባለሙያዎች እንደሚሉት ሩሲያን የሚመለከተውን ዶሴ ካቀረበ በኋላ ኤፍቢአይ የትራምፕን የምርጫ ዘመቻ አማካሪ ለመሰለል ፍቃድ ማግኘቱን የሚያመለክት ነው።
ዶሴው የተዘጋጀው ደግሞ የቀድሞ የእንግሊዝ ስለላ ወኪል በሆነው ክሪስቶፈር ስቴል ሲሆን ከፊል የገንዘብ ድጋፉ ደግሞ ከሂላሪ ክሊንተን የምርጫ ዘመቻ የተገኘ እንደሆነ ተዘግቧል።
በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ነበር የሪፐብሊካን ፓርቲ ኮሚቴ የመልዕክቱን ሰነድ ይፋ ለማድረግ ውሳኔ ያስተላለፈው። ይህ ሰነድ ለህዝብ ይፋ ይሁን አይሁን የሚለውን ደግሞ ትራምፕ በመጪው ቅዳሜና እሁድ ይወስናሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ኤፍቢአይ ረቡዕ እለት ስለጉዳዩ ከመናገሩ በፊት የፍትህ ተቋሙ ይህን ሰነድ ይፋ ማድረግ እብደት እንደሆነ አስታውቆ ነበር።
ቀደም ሲል ዲሞክራቶች ተመሳሳይ ሰነድ ይፋ ማድረግ ፈልገው የነበረ ቢሆንም የሃገር ደህንነትን አደጋ ላይ ይጥላል በሚል ታግደዋል።