የፕሪሚየር ሊግ ግምቶች፡ የሳምንቱ መጨረሻ ጨዋታዎች ግምት
አዲስ የሚመስለው የአርሴናል አጥቂ መስመር በመጪው ቅዳሜ ከኤቨርተን ጋር በሚደረገው ጨዋታ የመጀመሪያ ተሳትፎ ያደርጋል። ግን የቀድሞ አጥቂያቸው መነጋገሪያ ይሆን ይሆን?
የቢቢሲው እግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን "ቲዮ ዋልኮት ለአዲሱ ክለቡ ሁለት ጎሎችን ካስቆጠረ በኋላ ከቀድሞ ክለቡ ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ በትኩረት ይመለከተዋል" ይላል።
ላውረንሰን ሳምንቱን መጨረሻ የፕሪሚር ሊግ ጨዋታዎች ግምት እንደሚከተለው አስቀምጧል።
ቅዳሜ
በርንሌይ ከማንቸስተር ሲቲ
ባለፈው ረቡዕ በርንሌይዎች ባለቀ ሰዓት ከኒውካስትል ጋር አቻ መሆን ቢችሉም ባለፉት ስምንት ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻሉም።
ከማንቸስተር ጋር መከላከልን መሠረት ባደረገ አጨዋወት ነጥብ ለመጋራት ይሞክራሉ። ሆኖም የሊጉ መሪዎች ቡድኖችን ለማስከፈት የሚያስችላቸው ብዙ መንገዶች ስላሏቸው ይህ ለበርንሌይዎች ፈተና ይሆናል።
የላውሮ ግምት፡ 0 - 2
በርንማውዝ ከስቶክ
በርንማውዞች ባለፈው ረቡዕ ቼልሲን ከማሸነፋቸውም በላይ አጨዋወታቸው ጥሩ ነበር።
በማጥቃት ላይ የተመሠረተ አጨዋወት ከተከተሉ በርንማውዞች ነጥብ እንደሚያገኙ ሁሌም አምናለሁ።
የላውሮ ግምት፡ 1 - 1
ብራይተን ከዌስት ሃም
ዌስትሃሞች ከፕሪስተን ያስፈረሙት አጥቂ ጆርዳን ሁጊል ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚኖረው ማየት ያጓጓል።
ከኢንተር ያስፈረሙት ጆአኦ ማሪኦም ጥሩ ተጫዋች ይመስላል። ሆኖም በጉዳት እየተቸገረ የሚገኘውን የዴቪድ ሞዬስን ሙሉ ቡድን ለማየት ጊዜ ይፈልጋል።
የላውሮ ግምት፡ 2 - 1
ሌስተር ከስዋንሲ
ሪያድ ማህሬዝ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሊያደርገው የነበረው ዝውውር ባይሳካም ክረምት ላይ ሌስተርን የሚለቅ ይመስለኛል።
ስዋንሲዎች ባለፈው ማክሰኞ አርሴናልን ከማሸነፋቸውም በላይ አጨዋወታቸው ድንቅ ነበር።
የላውሮ ግምት፡ 2 - 0
ማንቸስተር ዩናይትድ ከሃደርስፊልድ
ባለፈው ሃደርስፊልዶች ማንቸስተር ዩናይትድን ሲያሸንፉ ጨዋታውን ተከታትዬው ነበር።
ማንቸስተሮች ባለፈው ረቡዕ ከቶተንሃም ጋር መጥፎ ውጤት ቢያስመዘግቡም ኦልድ ትራፎርድ ላይ የጆሴ ሞውሪንሆ ቡድን ያለፈውን ሽንፈት ለመቀልበስ እንደሚጫወት አምናለሁ።
የላውሮ ግምት፡ 2 - 0
ዌስት ብሮም ከሳውዝሃምፕተን
በውድድሩ መጀመሪያ ላይ ከነበረኝ ግምት በተቃራኒው እነዚህ ሁለት ቡድኖች በሊጉ ግርጌ ከሚገኙ ሶስት ቡድኖች ውስጥ ናቸው።
ዌስት ብሮሞች ይህን ጨዋታ ያሸንፋሉ ብዬ እገምታለሁ።
የላውሮ ግምት፡ 2 - 1
አርሴናል ከኤቨርተን
አንድሬ ካንቼልስኪ ሃይብሪ ላይ ባለቀ ሰዓት ካስቆጠራት የ1996 ድል በኋላ ኤቨርተን አርሴናልን በሜዳው አሸንፎ አያውቅም።
ቶፊዎች በሳምንቱ አጋማሽ ሌስተሮችን ቢያሸንፉም አርሴናልን ግን ያሸንፋሉ ብዬ አልገምትም።
የላውሮ ግምት፡ 2 - 0
እሁድ
ክሪስታል ፓላስ ከኒውካስትል
ኒውካስትሎች በዝውውር መስኮቱ ኢስላም ስሊማኒን እና የክንፍ ተጫዋቹ ኬኔዲን ማስፈረም ችለዋል።
ፓላሶች ሳይቸገሩ የሚያሸንፉ ይመስለኛል።
የላውሮ ግምት፡ 2 - 0
ሊቨርፑል ከቶተንሃም
ሊቨርፑሎች በየትኛውም መንገድ ሃደርስፊልድን ማሸነፍ የሚጠብቁት ውጤት ነበር። ጎል ሳይቆጠርባቸው፤ የተከላካይ መስመሩ ስህተት ሳይፈጥር እና በቂ ዕድል በመፍጠር ማሸነፍም ችለዋል።
ስፐርሶች ደግሞ በጥሩ አቋም ላይ መሆናቸውን ከማንቸስተር ጋር በነበረው ጨዋታ አስመስክረዋል። በማንቸስተር ሲቲ ባለፈው ታህሳስ ሸንፈት ካስተናገዱ በኋላም አልተሸነፉም። ይህ አቋማቸው እንደሚቀጥል እጠብቃለሁ።
የላውሮ ግምት፡ 1 - 1
ሰኞ
ዋትፎርድ ከቼልሲ
ቼልሲዎች በበርንማውዝ በተሸነፉበት ጨዋታ እጅግ ደካማ ነበሩ። አንቶኒዮ ኮንቴ ቡድኑን ከያዙት በኋላ እንዲህ አይነት አቋም አሳይተው አልተሸነፉም።
ዋትፎርዶች ሁለት ጨዋታ የሚሸነፉ ከሆነ ራሳቸውን በወራጅ ቀጠና ውስጥ ያገኛሉ። ወደ ላይ ለመውጣትም ሊከብዳቸው ይችላል። በዚህ ምክንያትም ሊጠነቀቁ ይገባል።
የላውሮ ግምት፡ 0 - 2