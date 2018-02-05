የሳምንቱ የጋሬት ክሩክስ ፕሪሚር ሊግ ቡድን
ፒየር-ኤመሪክ አውባመያንግ ለአርሴናል በተሰለፈበት የመጀመሪያ ጨዋታው ጎል አስቆጥሯል። ማንቸስተር ሲቲ በውድድር ዓመቱ ለአራተኛ ጊዜ ነጥብ ጥሏል። ቶተንሃም ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ድራማ የተሞላበት ጨዋታ ሁለት ፍጹም ቅጣት ምቶችን አግኝቷል።
የቢቢሲው ስፖርት ጋዜጠኛ ጋሬት ክሩክስ የሳምንቱን ፕሪሚር ሊግ ምርጥ አስራ አንድ እንደሚከተለው አቅርቧል።
ግብ ጠባቂ - ኤደርሰን (ማንቸስተር ሲቲ)
ማንቸስተር ሲቲ ከበርንሌይ ጋር አቻ በወጣበት ጨዋታ የቤን ሚን ኳስ ያዳነበት መንገድ አስገራሚ ነበር።
ብራዚላዊው ግብ ጠባቂ ኳስ ይዞ ለሌሎች ተጫዋቾች ሲያቀብል ያለምንም ተጽዕኖ ነው።
ተከላካይ - ጃክ ስቴፈንስ (ሳውዝሃምፕተን)
በሳምንቱ አጋማሽ ጃክ ስቴፈንስ ምርጥ ኳስ ናት ብራይተን ላይ አስደናቂ ጎል ሆና የተቆጠረችው።
አልቢዮን ላይም ቢሆን ምርጥ ኳስ ከመረብ ለማሳረፍ ችሏል።
ተከላካይ - ቤን ሚ (በርንሌይ)
ቅዳሜ ዕለት የአሰልጣኛቸውን መልዕክት ለመተግበር ብዙ የበርንሌይ ተጫዋቾች ቢችሉም እንደ ቤን ሚ የተሳካለት የለም።
ተከላካዩ በራሱ ሜዳ ውጤታማ ከመሆኑም በላይ በማንቸስተር ሲቲ ሜዳም የቆሙ ኳሶች ላይ ስጋት ሲፈጥር ነበር።
ተከላካይ - ዳኒሎ (ማንቸስተር ሲቲ)
ዳኒሎ ብዙ የመስመር ተከላካይ መስመር ተጫዋቾች የማይጠቀሙበት ክፍተት ለማጥቃት ስራ ያውለዋል።
ይህንንም በመጠቀም የመታው ምርጥ ኳስ ኒክ ፖፕን አልፎ ከመረብ ላይ አርፏል።
አማካይ - ሄነሪክ ሚኪታሪያን (አርሴናል)
ሚኪታሪያን ዶርትሙን፣ ማንቸስተር እንዲሁም አሁን በአርሴናል ከኤቨርተን ጋር በነበረው ጨዋታ ወድጄዋለሁ።
ከቡድን ጋር መዋሃድ ወራትን ቢፈልግም እሱ ግን ሰዓታት ብቻ በቅተውታል።
አማካይ - ማሪዮ ለሚና (ሳውዝሃምፕተን)
ይህ ተጫዋች መጫወት በሚገባው ቡድን ውስጥ እየተጫወተ አይደለም።
ምረጥ ብባል ማሪዮ ለሚና ለአርሴናል መጫወት ያለበት ተጫዋች ነው።
እንደኔ ከሆነ ቬንገር ከሳውዝሃምፕተን ቀድመው ለሚናን በክረምቱ ሊያስፈርሙ ይገባ ነበር።
አማካይ - አሮን ራምሴ (አርሴናል)
ኤቨርተኖች ጥሩ ይሆናሉ ብዬ ብጠብቅም ይህ አልሆነም።
አሮን ራምሴም በደካማዎቹ ቶፊዎች ላይ ሃትሪክ ማስቆጠር ችሏል።
አማካይ - ፉሴኒ ዲያባቴ (ሌስተር)
ሌስተሮች አዲሱን ሪያድ ማህሬዝን አግኝተውታል።
ፉሴኒ ዲያባቴ ከፒተርብራ እና ስዋንሲ ጋር ያሳየው ብቃት ማህሬዝ ዋንጫ ባነሱበት ዓመት የነበረውን አቋም የሚመስል ነው።
አጥቂ - ሞሃመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)
ሊደነቁ የሚገባቸው ጎሎች አሉ። ሞሃመድ ሳላህ ቶተንሃም ላይ ያስቆጠራት ጎል ከእነዚህ መካከል ትመደባለች። በማራዶና ደረጃ ያለች ናት።
የመጀመሪያ ጎሉም ቢሆን ምርጥ ነበረች።
አጥቂ - ፒር-ኤመሪክ አውበመያንግ (አርሴናል)
ፒር-ኤመሪክ አውበመያንግ ኤቨርተን ላይ ያስቆጠራት ጎል ድንቅ ነበረች።
ሁለት አጥቂዎች በአንድ ቡድን ውስጥ አብረው እንደማይሰሩ በሚያምኑት የቬንገር ቡድን ውስጥ አልክሳንደር ላካዜት ተጠባባቂ መሆኑ እውን ነው።
አጥቂ - ጆሴ ኢዝኩዌርዶ (ብራይተን)
የጎል ማማር አሸናፊ ቢያደርግ ኖሮ ከዌስት ሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ጆሴ ኢዝኩዌርዶ ያስቆጠራት አንዷ ትሆን ነበር።
ለማሸነፍ ግን ጎል ማስቆጠር እና ጎል አለማስተናገድ ያስፈልጋል።
ብራይተን ደረጃወን አሻሽሎ በሊጉ ይቆያል ብየ አስባለሁ።