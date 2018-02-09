ፕሪሚየር ሊግ ፡ የላውሮ የሳምንቱ ጨዋታዎች ግምት

  • 9 ፌብሩወሪ 2018
Tottenham v Arsenal Image copyright BBC Sport

በጥሩ አቋም ላይ የሚገኘው ቶተንሃም እና አዳዲስ ተጫዋቾችን ያስፈረመው አርሴናል ቅዳሜ በለንደን ደርቢ ይገናኛሉ። ቶተንሃም በኤምሬትስ የደረሰበትን ሽንፈት ይበቀል ይሆን?

የቢቢሲው እግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን "ቶተንሃሞች ከተሸነፉ ቆዩ። ይህም በምርጥ አቋም ላይ መሆናቸውን ያሳያል" ይላል።

"አርሴናሎች ደግሞ ዘንድሮ ከሜዳቸው ውጭ ካደረጓቸው 13 ጨዋታዎች ሶስቱን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻሉት። ይህ ችግር በዌምብሌይም እንደሚከተላቸው አስባለሁ" ብሏል።

የሳምንቱን የላውሮ የፕሪሚየር ሊግ ግምቶች እንደሚከተለው አቅርበንላችኋል።

ቅዳሜ

ቶተንሃም ከአርሴናል

አርሴናሎች ፒር-ኤመሪክ አውባሜያንግ እና ሄነሪክ ሚኪታሪያንን በማስፈረም የአጥቂ መስመራቸውን ቢያጠነክሩም ተመሳሳይ ስራ በተከላካይ መስመራቸው ላይ አልሰሩም።

የቶተንሃሞችን ተከላካይ መስመር ማለፍ ከባድ ሲሆን የአጥቂ መስመራቸውም ጨዋታዎችን ማሸነፍ ይችላል።

የላውሮ ግምት፡ 2-0

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ኤቨርተን ከክሪስታል ፓላስ

ኤቨርተኖች ባለፈው ከአርሴናል ጋር በነበራቸው ጨዋታ ይዘውት የገቡት የታክቲክ ስህተት ነበር። ክሪስታል ፓላሶች ደግሞ ከኒውካስትል ጋር አቻ ቢለያዩም ማሸነፍ የሚችሉባቸው ብዙ ዕድሎችን አልተጠቀሙበትም።

ፓላሶች ከወራጅ ቀጠና በሶስት ነጥብ ብቻ ርቀው ስለሚገኙ ሊጠነቀቁ ይገባል። ሶስት ወይም አራት ጨዋታዎችን ሳያሸንፉ ከቀሩ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገባሉ።

የላውሮ ግምት፡ 2-1

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ስቶክ ከብራይተን

ብራይተኖች ባለፈው ሳምንት ዌስት ሃምን በማሸነፍ ወደ 13ኛ ደረጃ ከፍ ብለዋል። ከወራጅ ቀጠናውም በሶስት ነጥብ ርቀዋል።

ባለፈው ሳምንት ስቶኮች 1 ለ 0 ከመምራት በበርማውዝ ተሸንፈዋል።

የላውሮ ግምት፡ 1-1

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ስዋንሲ ከበርንሌይ

ስዋንሲዎች በአዲሱ አሰልጣናቸው ካርሎስ ካርቭሃል ስር በመሻሻል ላይ ይገኛሉ። ካለፉት አምስት ጨዋታዎችም 10 ነጥቦችን አግኝተዋል።

በርንሌይዎች ካሸነፉ ረዥም ጊዜ ቢሆናቸውም ይህ ግን በቅርቡ ይቀየራል ብዬ አስባለሁ።

የላውሮ ግምት፡ 0-2

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ዌስት ሃም ከዋትፎርድ

ማንም ባልጠበቀው መልኩ ዋትፎርዶች ባለፈው ሰኞ ቼልሲን በማሸነፍ ትልቅ ውጤት አስመዝግበዋል።

ዌስትሃሞች ጉዳት ላይ የነበረው ማርኮ አርናቶቪች የሚመለስ እና አዲስ ያስፈረሙት ፓትሪስ ኤቭራም የሚሰለፍ ቢሆንም ችግር ውስጥ ይገኛሉ።

የላውሮ ግምት፡ 1-0

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ማንቸስተር ሲቲ ከሌስተር

የሌስተሩ ሪያድ ማህሬዝ በተጠናቀቀው የዝውውር መስኮት ሊያቀና ከነበረበት ክለብ ጋር የማይሰለፍ ይሆናል።

ማንቸስተር ሲቲዎች ባለፈው ሳምንት ከበርንሌይ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ሁለት ነጥብ ቢጥሉም አሁን ግን ወደ ለመዱት መንገድ ይመለሳሉ።

የላውሮ ግምት፡ 2-0

እሁድ

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ሃደርስፊልድ ከበርንማውዝ

ሃደርስፊልዶች ወደ 5ኛው ዙር የኤፍ ኤ ካፕ ውድድር ቢያልፉም ባለፉት አምስት የሊጉ ጨዋታዎች ተሸንፈው በወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛሉ።

ባለፉት ሰባት የሊጉ ጨዋታዎች ያልተሸነፉት በርንማውዞች አራቱን በማሸነፍ ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ።

የላውሮ ግምት፡ 1-1

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ኒውካስትል ከማንቸስተር ዩናይትድ

ኒውካስትሎች ባለፉት አራት ወራት በሜዳቸው ማሸነፍ ያልቻሉ ሲሆን ይህንንም ማሻሻል ይኖርባቸዋል።

ቡድኑ ባለፈው ሳምንት ሃደርስፊልድን በቀላሉ ያሸነፉት ማንቸስተር የናይትዶች ላይ ችግር ይፈጥራሉ ተብሎ አይጠበቅም።

የላውሮ ግምት፡ 0-2

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ሳውዝሃምፕተን ከሊቨርፑል

ቨርጂል ቫን ደይክ ወደ ቀድሞ ክለቡ ሳውዝሃምፕተን ሲመለስ የሚደረግለትን አቀባበል ማየት ያጓጓል።

ሊቨርፑሎች ጨዋታን መጨረስ ላይ ችግር ያለባቸው ሲሆን ይህም ከቶተንሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ተስተውሏል።

የላውሮ ግምት፡ 1-1

ሰኞ

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ቼልሲ ከዌስት ብሮም

ለቼልሲው አሰልጣኝ ነገሮች ጥሩ አይመስሉም። ተጫዋቾች በአሰለጣጠናቸው ደስተኛ አለመሆናቸወን የሚያሳዩ ዘገባዎችን ጋዜጦች ላይ ማየቴም አላስደሰተኝም።

ዌስትብሮሞች ከወራጅ ቀጠና ያላቸው የአራት ነጥብ ርቀት ከዚህ ጨዋታ በኋላ ይበልጥ ይጠባል ብዬ አስባለሁ።

የላውሮ ግምት፡ 2-0

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