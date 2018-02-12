የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን
ማንቸስተር ሲቲዎች ሌስተርን ሲያሸንፉ ሰርጂዮ አጉዌሮ አራት ጎሎችን አስቆጥሯል።
ኒውካስትል በአስገራሚ ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድ በማሰነፍ ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት ችሏል።
በሳምንቱ ሊጉ ጨዋታዎች እነማን በሳምንቱ ምርጥ ቡድኑ ውስጥ ሊገቡ ይገባቸዋል? ጋሬት ክሩክስ የፕሪሚር ሊጉን ምርት ቡድን እንደሚከተለው መርጧል።
ግብ ጠባቂ - ማት ሪያን (ብራይተን)
ማት ሪያን ድንቅ በሆነ መልኩ ፍፁም ቅጣት ምት አድኗል።
ቻርሊ አዳም ምርጥ ኳስ ቢመታም የብራይተኑ ግብ ጠባቂ ጠንካራ እጆች ቡድኑ ከስቶክ ጋር ነጥብ እንዲጋራ አስችሎታል።
ተከላካይ - ፓብሎ ዛባሌታ
ዛባሌታ ከማንቸስተር ሲቲ ቢለቅም አሁንም ድንቅ አቋሙን አብሮት ነው።
አርጀንቲናዊው ከዋትፎርድ ጋር በነበረው ጨዋታ ጠንካራ ሆኖ ነው ያመሸው።
ተከላካይ - ቨረጂል ቫን ዲይክ (ሊቨርፑል)
ቀላል ባይሆንም ቨረጂል ቫን ዲይክ በሊቨርፑል ቤት ውጤታማ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም።
ወደ ቀድሞ ክለቡ ሳውዝሃምፕተን ተመልሶ ይህን የመሰለ ብቃቱን ማሳየቱ ምን ያህል አዕምሮ ጥንካሬ እንዳለው ያሳያል።
ተከላካይ - ያን ቬርቶገን (ቶተንሃም)
ከአጣማሪው ቶቢ አልደዊርድ ጋር ለረዥም ጊዜ ባይጫወትም ያን ቬርቶገን ከአርሴናል ጋር ያለእሱም ጠንካራ ሆኖ አምሽቷል።
አልደዊርድን ሳይጨምር ከሁሉም የቶተንሃም ተከላካዮች ዘንድሮ ወጥ አቋም ያሳየው ቬርቶገን ነው።
አማካይ - ጆሴ ኢዝኩዌርዶ (ብራይተን)
ኢዝኩዌርዶ ከስቶክ ጋር በነበረው ጨዋታ ጎል አስቆጥሯል።
አሁን አሁን ከሊጉ ህይወት ጋር እየተላመደ የሚመስል ሲሆን ለዚህም የሚመጥን ችሎታ ባለቤት ነው።
አማካይ - ጊልፍ ሲጉርድሰን (ኤቨርተን)
ጊልፍ ሲጉርድሰን ከአርሴናል ጋር በነበረው ጨዋታ ባይሰለፍም ከዋይኒ ሩኒ ጋር በመሆን ፓላሶች ላይ እንዲያሸንፉ አግዟል።
ዘንድሮ ኤቨርተኖች ከሜዳቸው ውጭ ጥሩ ባለመሆናቸው አላርዳይስ ጉዲሰን ፓርክ ጠንካራ ቤታቸው መሆኑን ጠቁመዋል።
አማካይ - ኬቪን ደ ብሩይን (አማካይ)
ኬቪን ደ ብሩይን ከሌስተር ጋር በነበረው ጨዋታ ሶስት ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን ማቀበሉ ሁሉንም ታሪክ አይገልጽም።
ሁሉም ትውልድ በአንድ ድንቅ አማካይ የታደለ ነው። ማንቸስተር ሲቲ ሊጉን ዋንጫ በአንድ እጁ ከወዲሁ ለመያዙ ደ ብሩይን አንድ ምክንያት ነው።
አማካይ - ማርኮ አርናቶቪች (ዌስት ሃም)
ሁሉም ተጫዋቾች መወደደን የሚፈልጉ ሲሆን ማርኮ አርናቶቪችም ከዚህ የተለየ አይደለም።
ደጋፊዎች ግን የአርናቶቪችን የሚወዱት አይመስልም ምክንያቱም ብቃቱ የሌሎች ክቦች ትኩረት ሊያደርገው ስለሚቸል ነው።
አጥቂ - ሃሪ ኬን (ቶተንሃም)
ሃሪ ኬን አርሴናል ላይ ማሸነፊያዋን ጎል በጭንቅላቱ ያስቆጠረበት መንገድ ድንቅ መሆኑ አያጠራጥርም።
በጠባብ ቦታዎች ላይ ኳስ በመያዝ የቡድኑ ተጫዋቾችን ወደ ጨዋታ የማስገባት ችሎታውም ግሩም ነው።
አጥቂ - ሰርጂኦ አጉዌሮ (ማንቸስተር ሲቲ)
ይህ ተጫዋች የዓመቱ ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ካልተመረጠ በሂደቱ ላይ በጣም ችግር አለ ማለት ነው።
ደ ብሩይን፣ ሞሃመድ ሳላህና ሃሪ ኬን ቢፎካከሩትም ሁሉም ግን ባለፉት አምስት ዓመታት ወጥ አቋም አላሳዩም።
አጥቂ - ሞሃመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)
በዚህ ወቀት ሞሃመድ ሳላህን የሚያቆም የለም። ከሳውዝሃምፕተን ጋር ከእረፍት በፊት ብቻ ለጎል የሚሆን ኳስ አቀብሎ ጎል ማስቆጠርም ችሏል።
ሳላህ ድንቅ ስራ በሰሩት በነኬኒ ዳግሊሽ፣ ኬቪን ኪጋን እና ጆን ባርነስ ተርታ የሚሰለፍ ነው።