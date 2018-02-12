የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን

  • 12 ፌብሩወሪ 2018

ማንቸስተር ሲቲዎች ሌስተርን ሲያሸንፉ ሰርጂዮ አጉዌሮ አራት ጎሎችን አስቆጥሯል።

ኒውካስትል በአስገራሚ ሁኔታ ማንቸስተር ዩናይትድ በማሰነፍ ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት ችሏል።

በሳምንቱ ሊጉ ጨዋታዎች እነማን በሳምንቱ ምርጥ ቡድኑ ውስጥ ሊገቡ ይገባቸዋል? ጋሬት ክሩክስ የፕሪሚር ሊጉን ምርት ቡድን እንደሚከተለው መርጧል።

ግብ ጠባቂ - ማት ሪያን (ብራይተን)

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አጭር የምስል መግለጫ ማት ሪያን ከስቶክ ጋር በነበረው ጨዋታ አንድ ፍጹም ቅታት ምት አድኗል

ማት ሪያን ድንቅ በሆነ መልኩ ፍፁም ቅጣት ምት አድኗል።

ቻርሊ አዳም ምርጥ ኳስ ቢመታም የብራይተኑ ግብ ጠባቂ ጠንካራ እጆች ቡድኑ ከስቶክ ጋር ነጥብ እንዲጋራ አስችሎታል።

ተከላካይ - ፓብሎ ዛባሌታ

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አጭር የምስል መግለጫ ዛባሌታ ቡድኑ ዌስትሃም ዋትፎርድ ባሸነፈበት ጨዋታ ብዙ ተሳኩ ኳሶችን ከቡድን አጋሮቹ በላይ አቀብሏል

ዛባሌታ ከማንቸስተር ሲቲ ቢለቅም አሁንም ድንቅ አቋሙን አብሮት ነው።

አርጀንቲናዊው ከዋትፎርድ ጋር በነበረው ጨዋታ ጠንካራ ሆኖ ነው ያመሸው።

ተከላካይ - ቨረጂል ቫን ዲይክ (ሊቨርፑል)

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አጭር የምስል መግለጫ ቫን ዲይክ ቡድኑ ከሳውዝሃምፕተን ጋር በነበረው ጨዋታ ከቡድን አጋሮቹ በበለጠ ብዙ ኳሶችን አድኗል

ቀላል ባይሆንም ቨረጂል ቫን ዲይክ በሊቨርፑል ቤት ውጤታማ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም።

ወደ ቀድሞ ክለቡ ሳውዝሃምፕተን ተመልሶ ይህን የመሰለ ብቃቱን ማሳየቱ ምን ያህል አዕምሮ ጥንካሬ እንዳለው ያሳያል።

ተከላካይ - ያን ቬርቶገን (ቶተንሃም)

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አጭር የምስል መግለጫ ቬርቶገን ዘጠኝ ኳሶችን ከአርሴናል ጋር አድኗል

ከአጣማሪው ቶቢ አልደዊርድ ጋር ለረዥም ጊዜ ባይጫወትም ያን ቬርቶገን ከአርሴናል ጋር ያለእሱም ጠንካራ ሆኖ አምሽቷል።

አልደዊርድን ሳይጨምር ከሁሉም የቶተንሃም ተከላካዮች ዘንድሮ ወጥ አቋም ያሳየው ቬርቶገን ነው።

አማካይ - ጆሴ ኢዝኩዌርዶ (ብራይተን)

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አጭር የምስል መግለጫ ካለፉት ሰባት ብራይተን ጎሎች ኢዝኩዌርዶ በአራቱ ላይ ቀጥታ ተሳትፎ ነበረው

ኢዝኩዌርዶ ከስቶክ ጋር በነበረው ጨዋታ ጎል አስቆጥሯል።

አሁን አሁን ከሊጉ ህይወት ጋር እየተላመደ የሚመስል ሲሆን ለዚህም የሚመጥን ችሎታ ባለቤት ነው።

አማካይ - ጊልፍ ሲጉርድሰን (ኤቨርተን)

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አጭር የምስል መግለጫ ሲጉርድሰን ከክሪስታል ፓላስ ጋር ባደረጋቸው ያለፉት ስድስት ጨዋታዎች በሰባት ጎሎች ላይ ተሳትፏል

ጊልፍ ሲጉርድሰን ከአርሴናል ጋር በነበረው ጨዋታ ባይሰለፍም ከዋይኒ ሩኒ ጋር በመሆን ፓላሶች ላይ እንዲያሸንፉ አግዟል።

ዘንድሮ ኤቨርተኖች ከሜዳቸው ውጭ ጥሩ ባለመሆናቸው አላርዳይስ ጉዲሰን ፓርክ ጠንካራ ቤታቸው መሆኑን ጠቁመዋል።

አማካይ - ኬቪን ደ ብሩይን (አማካይ)

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አጭር የምስል መግለጫ ደ ብሩይን በሊጉ በአንድ ጨዋታ ሶስት ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን በማቀበል ሶስተኛው ማንቸስተር ሲቲ ተቻዋች ለመሆን ቅቷል

ኬቪን ደ ብሩይን ከሌስተር ጋር በነበረው ጨዋታ ሶስት ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን ማቀበሉ ሁሉንም ታሪክ አይገልጽም።

ሁሉም ትውልድ በአንድ ድንቅ አማካይ የታደለ ነው። ማንቸስተር ሲቲ ሊጉን ዋንጫ በአንድ እጁ ከወዲሁ ለመያዙ ደ ብሩይን አንድ ምክንያት ነው።

አማካይ - ማርኮ አርናቶቪች (ዌስት ሃም)

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አጭር የምስል መግለጫ ባለፉት ዘጠኝ ሊጉ ጨዋታዎች አርናቶቪች በአስር ጎሎች ላይ ተጽዕኖ ነበረው

ሁሉም ተጫዋቾች መወደደን የሚፈልጉ ሲሆን ማርኮ አርናቶቪችም ከዚህ የተለየ አይደለም።

ደጋፊዎች ግን የአርናቶቪችን የሚወዱት አይመስልም ምክንያቱም ብቃቱ የሌሎች ክቦች ትኩረት ሊያደርገው ስለሚቸል ነው።

አጥቂ - ሃሪ ኬን (ቶተንሃም)

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አጭር የምስል መግለጫ አርሴናል ላይ በተከታታይ አራት ጨዋታዎች ጎሎችን በማስቆጠር ኬን ሁለተኛ ተጫዋች ነው

ሃሪ ኬን አርሴናል ላይ ማሸነፊያዋን ጎል በጭንቅላቱ ያስቆጠረበት መንገድ ድንቅ መሆኑ አያጠራጥርም።

በጠባብ ቦታዎች ላይ ኳስ በመያዝ የቡድኑ ተጫዋቾችን ወደ ጨዋታ የማስገባት ችሎታውም ግሩም ነው።

አጥቂ - ሰርጂኦ አጉዌሮ (ማንቸስተር ሲቲ)

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አጭር የምስል መግለጫ አጉዌሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትሃድ በተካሄዱ ሰባት ተከታታይ ጨዋታዎች ጎል ማስቆጠር ችሏል

ይህ ተጫዋች የዓመቱ ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ካልተመረጠ በሂደቱ ላይ በጣም ችግር አለ ማለት ነው።

ደ ብሩይን፣ ሞሃመድ ሳላህና ሃሪ ኬን ቢፎካከሩትም ሁሉም ግን ባለፉት አምስት ዓመታት ወጥ አቋም አላሳዩም።

አጥቂ - ሞሃመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)

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አጭር የምስል መግለጫ ሳላህ በዘንድሮው ዓመት በ29 ጎሎች ላይ ተሳትፎ አድርጓል

በዚህ ወቀት ሞሃመድ ሳላህን የሚያቆም የለም። ከሳውዝሃምፕተን ጋር ከእረፍት በፊት ብቻ ለጎል የሚሆን ኳስ አቀብሎ ጎል ማስቆጠርም ችሏል።

ሳላህ ድንቅ ስራ በሰሩት በነኬኒ ዳግሊሽ፣ ኬቪን ኪጋን እና ጆን ባርነስ ተርታ የሚሰለፍ ነው።

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