ፍሎሪዳ ፡ 17 ሰዎች ተገድለዋል
ፍሎሪዳ በሚገኘው ፓርክላንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንድ የ19 ዓመቱ የትምህርት ቤቱ የቀድሞ ተማሪ ተኩስ ከከፈተ በኋላ 17 ሰዎች ሞተዋል።
ተጠርጣሪው ኒኮላስ ክሩዝ የሚባል ሲሆን ከትምህርት ቤቱም ስርዓት በማጉደል ተባሯል።
ጥቃቱም በደረሰበበት ወቅት ፖሊስ እስከሚገባ ድረስ ተማሪዎቹ በህንፃዎቹ ስር ለመደበቅ ተገድደው ነበር።
በአውሮፓውያኑ 2012 ኮኔክቲከት ትምህርት ቤት ውስጥ 26 ሰዎችን ከገደለው ተኩስ በኋላም ይሄኛው አደገኛ ተብሏል።
የብራዋርድ አካባቢ ፖሊስ ስኮት እስራኤል ለፖሊስ እንደገፁት ተኳሹ የትምህርት ቤቱ ህንፃ ከመግባቱ በፊት ሶስት ሰዎች ገድሏል ብለዋል።
ሁለት ሰዎችም ሆስፒታል ከደረሱ በኋላ ሞተዋል።
"በጣም አስደንጋጭ ነው። ምንም ቃል ሊገልፀው አይችልም" በማለት ፖሊሱ በትዊተር ገፃቸው ሐዘናቸውን ፅፈዋል።
የአካባቢው ዶክተር ኢቫን ቦያር በበኩላቸው 17 ሰዎች አካባቢው ወደሚገኝ ሆስፒታል እንደተወሰዱ ገልፀዋል።
ተኳሹም በወቅቱ እንደቆሰለ የተናገሩት ዶክተሩ ከታከመም በኋላ በፖሊስ ቁጥጥር ውሏል። ሶስት ሰዎች ለህይወታቸው አስጊ በሆነ ሁኔታ እንዳሉ ዶክተሩ ገልፀው ሶስቱ ደግሞ እንደተሻላቸው ገልፀዋል።ሟቾቹ እስካሁን እየተለዩ ሲሆን አንድ የእግር ኳስ አሰልጣኝ እንዳለበት ፖሊስ ገልጿል።
ጥቃቱ እንዴት ደረሰ
ሮብ ዕለት የአካባቢው የህዝብ ትምህርት ቤት አስተዳደር በትዊተር ገፃቸው ላይ እንዳሰፈሩት "ተማሪዎችና የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች የተኩስ ድምፅ የሚመስል ሰምተው ነበር" የሚል ነው።
የአይን እማኞች እንዳሉትም ተጠርጣሪው መሳሪያው አውጥቶ መተኮስም ጀመረ።
ፖሊስ በአካባቢው ከደረሰ በኋላም ተማሪዎችን ከግቢው ያስወጣ ሲሆን ከጥቂት ጊዜ በኋላም ወላጆችና አምቡላንሶች በአካባቢው ደርሰዋል።
በስርዓት መጉደል ምክንያት ከትምህርት ቤት የተባረረው ይህ ተማሪ ምንም ጉዳት ሳይደርስ በቁጥጥር ስር እንደዋለ ፖሊስ ገልጿል።
"በድረ-ገፁና በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ይፅፋቸው የነበሩ ሁኔታዎች ላይ ምርምር እያደረግን ነው። በከፍተኛ ሁኔታም የሚረብሹ ናቸው" በማለት ፖሊስ ገልጿል።
"ለኛ በጣም የሚረብሽ ቀን ነው" በማለት ሮበርት ሩንቺ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ሁኔታውን ገልፀውታል።