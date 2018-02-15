የዚምባብዌ ተቃዋሚ መሪው ሞርጋን ሻንጋራይ አረፉ
በደቡብ አፍሪካ ህክምና ላይ የነበሩት የዚምባብዌ ዋንኛ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ሞርጋን ሻጋራይ ህይወታቸው ያለፈው ትናንት ምሽት እንደሆነ የፓርቲያቸው ሙቭመንት ፎር ዲሞክራቲክ ቼንጅ ምክትል ሊቀመንበር ኤልያስ ሙድዙሪ ተናግረዋል።
የቀድሞ ያገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርም የነበሩት የ65 ዓመቱ ሻንጋራይ የአንጀት ካንሰር ህመምተኛ ነበሩ።
እንደ አውሮፓውያኑ በ2000 ሙቭመንት ፎር ዲሞክራሲ ኤንድ ቼንጅ ፓርቲን የመሰረቱት ሻንጋራይ የአገሪቱን የቀድሞ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤን በመቃወም ረዥም ዓመታትን አሳልፈዋል።
በተቃውሞ ትግላቸው ብዙ ጊዜም ታስረዋል።
ሻንጋራይ ምንም እንኳ በምርጫና በትግል ሙጋቤን ከስልጣን ማውረድ ባይቻላቸውም የሙጋቤን ስልጣን መልቀቅ ግን ማየት ችለዋል።
ሙጋቤ ስልጣን በለቀቁበት ወቅት በደቡብ አፍሪካ ህክምና እየተከታተሉ የነበሩት ሻንጋራይ ወደ አገራቸው በመሄድ የታሪኩ ተካፋይ ሆነዋል።.
ሻንጋራይ በብዙ መልኩ በአመራራቸው የሚደነቁ ቢሆንም የቀድሞ የፓርቲቸው ጓነኞቻቸው አምባገነን እንደሆኑና ይህም ፓርቲውን እንዲከፋፈል እንዳደረገው ይገልፃሉ።
አሁን የሻንጋራይ ፓርቲ ራሱን አንድ አድርጎና አጠናክሮ በአገሪቱ በቀጣይ በሚደረገው ምርጫ ሙጋቤን የተኩት ኤመርሰን ምናንጋግዋን የመፎካከር ስራ ይጠብቀዋል።