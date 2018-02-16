መምህራንና ኤፍቢአይ ስለፍሎሪዳው ግድያ ማስጠንቀቂያ ደርሷቸው ነበር
ኤፍቢአይ የፍሎሪዳውን ግድያ በተመለከተ የደረሰውን ማስጠንቀቂያ እንዴት እንደተመለከተው ራሱ ላይ ምርመራ እያደረገ ነው።
ረቡዕ እለት ግድያውን የፈፀመው የ19 ዓመቱ ኒኮላስ ክሩዝ ሆን ብሎ 17 ሰዎችን በመግደል ተወንጅሎ ፍርድ ቤት ቀርቧል።
ግድያው እንደ አውሮፓውያኑ ከ2012 ወዲህ በአሜሪካ አስከፊው ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት አጋጣሚ ነው።
ወጣቱ ባለፈው ዓመት አንድ የዩቱብ ፖስት ላይ ስልጡን የትምህርት ቤት ተኳሽ እንደሚሆን አስተያየቱን አስፍሮ ነበር።
ይህን አስተያየት የተመለከቱ ሰዎችም በወቅቱ የፀጥታ ሃይሎችን እንዳስጠነቀቁ ኤፍቢአይ አምኗል።
ይማርበት በነበረው ትምህርት ቤት ቅጥር የጀርባ ቦርሳ እንዳይዝ ክሩዝ ተከልክሎ ነበር።
የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ደግሞ መምህራኑም ስለ ወጣቱ አደገኛነት ማስጠንቀቂያ ደርሷቸው ነበር።
ኤፍ ቢአይ የዩቲውቡን ፖስት ቢመረምረውም አስተያየቱ የማን እንደሆነ ማለትም ማን እንደለጠፈው መሉ ለሙሉ መለየት አለመቻሉን አስታውቋል።
ጥቃቱ የተፈፀመው ፍሎሪዳ ፓርክላንድ ውስጥ በሚገኝ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን 17 ሰዎች ሲገደሉ 14 ቆስለዋል።ከነዚህ ሶስቱ በአስጊ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ።
ሃሙሰ እለት ለመርማሪዎች ቃሉን የሰጠው ክሩዝ ጥቃቱን እንደፈፀመ በማመን የጀርባ ቦርሳውም በጥይት የተሞላ እንደነበር ተናግሯል።