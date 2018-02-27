በርካታ ሃገራት ለምን ይሆን በግራ በኩል መኪና የሚያሽከረክሩት?
በዩናይትድ ኪንግደም መኪና በግራ በኩል ለምን ያሽከረክራሉ?
"ሁሌም የሚነሳ ጥያቄ ነው'' ይላል ከተለያየ ሃገር ተማሪዎችን የሚቀበለው የ59 ዓመቱ ጋሬት ኤድመንድስ።
"ሰዎች በእግር ለሽርሽር በሚወጡበት ጊዜ መኪና በቀኛቸው ሲጠጋ የሚገጩ እየመሰላቸው በፍርሃት ይዋጣሉ'' ይላሉ።
ስዊድን በአንድ ቀን በግራ በኩል መኪና ማሽከርከር እንዴት አቆመች?
ይህ በሌሎች 75 ሃገራት ውስጥ እየሆነ ያለ ነው። 'ዘ ወይስ ኦፍ ዘወርልድ' የተሰኘውና በዓለም መንገዶችና በመኪኖች ዙሪያ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው፤ ይህ ሁኔታ በተባበሩት መንግሥታት በታወቁ 55 ሃገራትና በእነርሱ ግዛት ሥር የነበሩ 20 ሃገራት ውስጥ ያለ ነው።
ብዙዎቹ የእንግሊዝ የቀድሞ ግዛት ስር ስለነበሩ በግራ በኩል ማሽከርከርን እኩል ነው የጀመሩት። ሌሎች ደግሞ የዩናይትድ ኪንግደም ግዛት ባይሆኑም እንኳን በነበራቸው ቅርበት ብቻ በግራ በኩል ማሽከርከር ጀምረዋል።
በአጠቃላይ እነዚህ 75 ሃገራት የዓለምን ሁለት ሦስተኛ ሕዝብ ይይዛሉ።
የእንግሊዝ ግዛት የነበሩ ሃገራት ነፃነታቸውን ሲጎናጸፉ መኪና በቀኝ በኩል ማሽከርከር ጀመሩ። ሌሎች ደግሞ መኪና የሚያሽከረክሩበትን አቅጣጫ ሳይቀይሩ ቆይተዋል።
እንግሊዝኛ ተናጋሪ ከሆኑት የካሪብያን ደሴቶች መካከል ጃማይካ፣ ባሐማስ፣ ባርቤዶስ፣ ትሪኒዳድና ቶቤጎ፣ አንቲጓ እና ባርብዩዳ እንዲሁም ከደቡብ አሜሪካ ጉያና እና ሱሪናም አሁንም በግራ በኩል ነው የሚያሽከረክሩት።
በተቀሩት አህጉራት ደግሞ ከእስያ ሕንድ፣ ጃፓን፣ ታይላንድ፣ ወይም ሆንግ ኮንግ፤ ከኦሺኒያ ኦስትራልያና ኒው ዚላንድ አሉበት። በአፍሪካ ኬንያ፣ ደቡብ አፍሪካና ሞዛምቢክ በአውሮፓ ደግሞ አየርላንድ፣ ቆጵሮስና ማልታ በግራ ከሚነዱት ሃገራት የተወሰኑት ናቸው።
የፍራንክፈርት ዩኒቨርስቲ ባቀረበው ግምት መሠረት በዓለም ላይ ከተሠሩት መንገዶች በሙሉ ቢያንስ እሩብ ያህሉ መኪና በግራ በኩል እንዲሽከረከር ነው የተሠሩት።
ይህ የመንገድ ሥርዓት ከየት መጣ?
"እንደኔ መላምት ከሆነ ይህ የመጣው በድሮ ጊዜ የማያውቁትን ሰው በመንገድ ላይ ሲያልፉ ሽጉጥ የታጠቀው ጎኑ በእራሱ በኩል እንዲሆን ይመስለኛል'' ይላል ኤድመንድስ።
ይህንን መላምት ስቴፈን ሌንግም ይጋሩታል። ስቴፈን ሌንግ በዋርዊክሸር ያለው የእንግሊዝ ሞተር ሙዚየም ተቆጣጣሪ ሲሆኑ እሳቸውም ይህ ልምድ በሮማውያን ጊዜ የተጀመረ እንደሆነ ይናገራሉ።
"ብዙ ሰዎች ቀኝ እጃቸውን ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ ፈረስ በግራቸው እየጋለቡ ለመዋጋት እንዲመቻቸው ቀኝ እጃቸውን ነፃ ያደርጉት ነበር '' በማለት ሌንግ ያስረዳሉ።
በመቀጠልም "የሮም ጦር ኃይሎችም ለውጊያ ሲሄዱ በግራ በኩል ይሄዱ ስለነበር ልምዱ በዚያው ቀጥሏል'' ብለዋል።
እንቅስቃሴ እየጨመረ ሲመጣ ፈረሶችና ሰረገላዎችም በግራ በኩል መመላለስ ቀጠሉ። መኪኖች ሲመጡ ደግሞ ያለፈረስ የሚሽከረከሩ ሰረገላዎች ስለሚመስሉ እነሱም በግራ በኩል መሽከርከር ቀጠሉ።
ስለ ተሽከርካሪዎች የሚጽፈው ጂልዝ ቻፕማን እ.አ.አ በ1835 የወጣው የእንግሊዝ ሕግ በእንግሊዝና በግዛቶቿ በግራ በኩል ማሽከርከርን የሚደነግግ ነበር ይላል።
''ሕጉም ከእንግሊዝ ውጪ ወደ ጃፓን ተላከ። የእንግሊዝ መሃንዲሶች የባቡር መስመራቸውን በግራ በኩል ዘርግተው ስለነበር መኪኖችም ይህንኑ ተከተሉ" ብሏል።
አንዳንድ ሃገራት በግራ በኩል ለምን ያሽከረክራሉ?
እ.አ.አ በ1700 መጨረሻዎቹ ብዙ ሃገራት በስተግራ ያሽከረክሩ ነበር።
እንደ ባሕሉ ከሆነ ሃብታሞች ሰረገላቸውን በግራ በኩል ነበር የሚያሽከረክሩት፤ ቆይቶ ግን የፈረንሳይ አብዮት ሲመጣ ብዙዎቹ በዝቅተኛ መደብ ካሉ ሰዎች ጋር መቀላቀል ፈልገው ቀስ በቀስ ወደ መሃል እና ወደ ቀኝ ማሽከርከር ጀመሩ።
በርካታ የአውሮፓ ሃገራትም የፈረንሳይን ምሳሌ መከተል ጀመሩ።
በዩናይትድ ስቴትስም ብዙዎች በፈረስና በሰረገላ የመያዝ ልማድ ነበራቸው።
ፍሬዠር መካልፓይን ለቢቢሲ እንደፃፈው በ1700 በሁለት ፈረሶች የሚሳቡ ሰረገላዎች ፋሽን ሆነው ነበር ይላል።
ነጂውም ከፍ ብሎ ከኋላ በመቀመጥ በቀኝ እጁ እየገረፈ ይነዳቸው ነበር። ይህም ማለት ለመቅደም በግራ በኩል ነበር የሚታለፈውና ስለዚህ የሚነዱት ደግሞ በቀኝ እንደነበር ያስረዳል።
እንግሊዝ መንገዶቿን ወደ ቀኝ ልቀይር ብትል ስንት ያስወጣታል?
ስዊድን ወደ ቀኝ በቀየረች በሁለተኛ ዓመቷ የእንግሊዝ መንግሥትም እ.አ.አ በ1969 ሂሳቡን አሰላው።
ለዋጋውና ለደህንነት ሲባል ሃሳቡ ሳይጸድቅ ቀረ።
እንቀይር ቢሉ በአጠቃላይ ወደ 264 ሚልዮን ፓውንድ ስተርሊንግ ወይም 365 ሚልዮን ዶላር ያስወጣ ነበር።
በአሁን ሰዓት ይህ ወደ 4 ሚልዮን ፓውንድ ስተርሊንግና 5.5 ሚልዮን ዶላር ማለት ነው።
እ.አ.አ ከ1969 ጀምሮ ካሉት የመንገድ አሠራር መስፈርቶችና መሻሻያዎች አንፃር ይህም ቢሆን ያነሰ ስሌት ነው።
ከብሪቲሽ ተሽከርካሪ ሙዝየም ስቴፈን ሌንግ እንግሊዝ የተሽከርካሪ መንገድ አቅጣጫን ትቀይራለች ብዬ ማሰብ አልችልም ብሏል።
''ይመስለኛል በአሠራራችን ረግተናል፤ የመኪና መንገዶች በግራ በኩል ለማሽከርከር በመሰራታቸው ወደፊት የሚቀየሩ አይመስለኝም"ይላል።
የትራንስፖርት ባለስልጣንም "በአሁኑ ሰዓት ለዚህ የወጣ ሕግ የለንም ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ፍላጎት የለንም" ብሏል።
ታድያ ለምንድን ነው እንግሊዞች በስተቀኝ በኩል የሚራመዱት?
የዩናይትድ ኪንግደም የእግረኛ ሕግ እንደሚለው ከሆነ ለእግረኛ የተዘጋጀ መንገድ ካለ ''ለመኪና ጀርባ መስጠት አይመከርም'' ይላል።
እንግሊዞች በስተግራ ስለሚያሽከረክሩ ይህን ሕግ ሲያከብሩ በስተቀኝ መራመድ ያስገድዳቸዋል።
በመቀጠልም ሕጉ "የእግረኛ መንገድ ከሌለ በቀኝ በኩል ይራመዱ መኪኖቹን ለማየት'' ይላል።