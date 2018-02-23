የላውሮ የፕሪሚየር ሊግ እና ካራባኦ ዋንጫ ግምት

  • 23 ፌብሩወሪ 2018
Arsenal v Man City Image copyright BBC Sport

ማንቸስተር ሲቲዎች አራት ዋንጫ ለማንሳት ያላቸው ተስፋ በኤፍ ኤ ካፕ በዊጋን ተሸንፈው ከወጡ በኋላ ህልም ሆኗል። የጋርዲዮላ ቡድን ካራባኦ ዋንጫን ማንሳት ይችላሉ?

የቢቢሲው እግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን "ማንቸስተር ሲቲ በዊጋን መሸነፉን ሲያዩ አርሰን ቬንገር 'እንደዚህ ነው' ማለታቸው አይቀርም" ይላል።

ሳምንቱን እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግና እና ካራባኦ ዋንጫ ፍጻሜ ጨዋታ ግምት እንደሚከተለው አቅርበናል።

ቅዳሜ

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ሌስተር ከስቶክ

ስቶኮች ዘንድሮ ከሜዳቸው ውጭ መጥፎ ውጤት ነው ያላቸው። ከ13 ጨዋታዎች አንድ ሲያሸንፉ ሶስት አቻ ወጥተው በሌሎቹ ተሸንፈዋል።

ሪኣድ ማህሬዝ ለሌስተሮች ተመልሶ ሼፍልድን ኤፍ ኤ ካፑ ላይ እንዲያሸንፉ አግዟል። ቅዳሜም ይሳካላቸዋል ብየ አስባለሁ።

የላውሮ ግምት፡ 2-0

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በርንማውዝ ከኒውካስትል

በርንማውዞች አንዳንድ ጥሩ ውጤቶችን ቢያስመዘግቡም በሃደርስፊልድ የተሸነፉበት ኣይነት መጥፎ ጨዋታም አሳይተዋል።

ኒውካስትሎች ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድን በማሸነፍ ሊጉ ምን ዓይነት የተለየ መሆኑን አሳይተዋል።

የላውሮ ግምት፡ 1-1

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ብራይተን ከስዋንሲ

ብራይተኖቨች ባለፉት አምስት ጨዋታዎች ጥሩ ውጤት ቢያስመዘግቡም ይህን ማስቀጠል ይኖርባቸዋል።

ስዋንሲዎች ይሸነፋሉ ስል ከደጋፊዎቻቸው መጥፎ ነገር ቢደርስብኝም ሊያመሰግኑን ይገባል። ምክንያቱም እንደዛ ስል ሁሌም ስዋንሲዎች ያሸንፋሉ። አሁን ግን ለስዋንሲ ደጋፊዎች መጥፎው ዜና አቻ ይወጣሉ ማለቴ ነው።

የላውሮ ግምት፡ 1-1

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በርንሌይ ከሳውዝሃምፕተን

ሳውዝሃምፕተኖች በሊቨርፑል ከደረሰባቸው ሽንፈት ውጭ ውጤታማ መሆን እየቻሉ ነው።

በተቃራኒው ደግሞ በበርንሌይዎች ማሸነፍ የቻሉት ከአስራ አንድ ጨዋታ በፊት ከስቶክ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ነው።

የላውሮ ግምት፡ 2-1

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ሊቨርፑል ከዌስትሃም

ሁለቱም ቡድኖች ያለፈውን ሳምንት ጨዋታ ያልነበራቸው ሲሆን ሊቨርፑሎች ወደ ማርቤላ አቅንተው ነበር።

ቀያዮቹ ዘንድሮ በሜዳቸው አንፊልድ ያልተሸነፉ ሲሆን በሜዳቸው ማጥቃት ብቃታቸውም የታወቀ ነው።

የላውሮ ግምት፡ 3-0

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ዌስት ብሮም ከሃደርስፊልድ

ዌስት ብሮምዎች ያሉበት ደረጃ ከቡድኑ ምላሽ የሚሰጥበት ነው። ድሉን በደንብ ይፈልጉታል።

ሃደርስፊልዶች ባለፈው በርንማውዝ ላይ ትልቅ ድል ቢያስመዘግቡም ከሜዳቸው ውጭ ግን ጥሩ ውጤት እያስመዘገቡ አይደለም።

የላውሮ ግምት፡ 2-0

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ዋትፎርድ ከኤቨርተን

የሊጉን ግርጌ ስመለከት የዋትፎርዶች ጉዳይ ያሳስበኛል።

ኤቨርተኖችም ስኬታማ ጉዞ ላይ ባይሆኑም ባለፈው ሳምንት ፓላስን አሸንፈው ድል አስመዝግበዋል። በዚህኛውም ይሸነፋሉ ብዬ አላስብም።

የላውሮ ግምት፡ 1-1

እሁድ

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ክሪስታል ፓላስ ከቶተንሃም

ክሪስታል ፓላሶች ካለፉት አራት ጨዋታዎች ሁለት ነጥቦችን ብቻ ያገኙ ሲሆን ከወራጅ ቀጠናም በአንድ ነጥብ ብቻ ርቀዋል።

ስፐርሶች በፕሪሚር ሊጉም ሆነ በሻምፒዮንስ ሊጉ ድንቅ ብቃት ላይ የሚገኙ ሲሆን ይህንን ከደገሙት ፓላሶችን ያሸንፋሉ።

የላውሮ ግምት፡ 0-2

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ማንቸስተር ዩናይትድ ከቼልሲ

ማንቸስተር ዩናይትዶች በቂ የማጥቃት ፍላጎት የላቸውም። ኳስን በፍጥነት በመቀባበል እና ተጫዋቾችን በማለፍ ብዙ ተጫዋቾቻቸውን ወደፊት አያስኬዱም።

ቼልሲዎች ከባርሴሎና ጋር ምርጥ ብቃት ያሳዩ ምርጥ ተጫዋቾች ቢኖራቸውም አንድ ያልተስተካከለ ነገር ግን አለ።

ከባርሴሎና ጋር እንዳሳዩት አይነት ጨዋታ ይደግማሉ ብዬ አላስብም።

የላውሮ ግምት፡ 2-0

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አርሴናል ከማንቸስተር ሲቲ (የካራባኦ ዋንጫ)

ማንቸስተር ሲቲዎች ይህን ጨዋታ ማሸነፋቸው ሶስት ዋንጫ ለማንሳት የተጣለባቸውን ግፊት እንዲቀንሱ ያደርጋቸዋል። እስካሁን ጥሩ ውድድር ጊዜ ቢያሳልፉም በዚህ ሳምንት ውቴታማ መሆን መቻላቸውን ማሳት የሚጀምሩበት ነው።

ዌምብሌይ ላይ ያሸንፋሉ? አዎ። በዊጋን ከደረሰባቸው ሽንፈት በኋላ ወደ ድል ይመለሳሉ። አርሴናልም ያስቆማቸዋል ብዬ አላስብም።

የላውሮ ግምት፡ 0-2