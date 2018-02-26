የጠፉትን 110 ሴት ተማሪዎችን ፍለጋ እንደቀጠለ ነው
ባለፈው ሳምንት በቦኮ ሃራም እንደተጠለፉ የሚታመነውን 110 ሴት ተማሪዎች ለመፈለግ አውሮፕላኖችና ተጨማሪ ሠራዊት ተሰማርቷል።
ተማሪዎቹ የጠፉት ባለፈው ሳምንት ዳፕቺ በተባለ ስፍራ የአክራሪው ቡድን አባላት ትምህርት ቤት ሰብረው መግባታቸውን ተከትሎ ነበር።
ፕሬዝዳንት ማሃማዱ ቡሃሪ የጠፉትን ተማሪዎች ይቅርታ በመጠየቅ አጋጣሚውን 'ብሔራዊ ጉዳት' ብለውታል።
ወታደሮች ከዳፕቺ ቁልፍ የጥበቃ ቦታዎች ባለፈው ወር ለቀው እንደወጡ የሚያሳይ ሪፖርት መውጣቱ ደግሞ የወላጆችን ቁጣ ቀስቅሷል።
ጥቃቱ እንደ አውሮፓያኑ 2014 ላይ በቺቦክ ሴት ተማሪዎች ላይ የተፈፀመውን የጅምላ አፈናን ትውስታ ቀስቅሷል።
ከቺቦክ በሰሜን ምዕራብ ላይ የምትገኘው ዳፕቺ ላይ ባለፈው ሳምንት ጥቃት ሲፈፀም ተማሪዎችና መምህራን በአካባቢው ወደ ሚገኝ ጫካ እንዲሸሹ ተገደው ነበር።
የመንግሥት ሃላፊዎችም ተማሪዎቹ ከአክራሪዎቹ ተደብቀው እንጂ እንዳልተጠለፉ ተናግረው ነበር። ነገር ግን በመጨረሻ 110 ተማሪዎች መጥፋታቸውን አምነዋል።
የመንግሥት ሃይሎች ኋላ ላይ ለጥቃቱ አፀፋ ለመመለስ መሞከራቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልፀዋል።