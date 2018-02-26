ከሰሜን ኮሪያ ጋር የሚደረግ ውይይት ከኒውክሌር መሳሪያ ጋር ተገናኘ ነው- አሜሪካ
ከሰሜን ኮሪያ ጋር የሚደረግ የትኛውም ውይይት የመጨረሻ ግቡ ኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንዳይኖራት ማደርግ ነው ስትል አሜሪካ አስታወቀች።
በፒዮንግቻንግ የክረምት ኦሊምፒክ ማጠቃለያ ላይ ሰሜን ኮሪያ ለውይይት ዝግጁ መሆኗን ማስታወቋን ደቡብ ኮሪያ ገልጻ ነበር።
ቀደም ሲል ሰሜን ኮሪያ ለውይይት ለመቅረብ ምንም ቅድመ ሁኔታ እንደማትቀበል ይፋ አድርጋለች።
"ፒዮንግያንግ ውይይት ለማድረግ የመዘጋጀቷ መልዕክት ሃገሪቱን የኒውክለር ባለቤት ለመሆን የምታደርገው ጠጥረት የሚያበቃበት የመጀመሪያ ጉዞ ስለመሆኑ ወደ ፊት እናያልን" ብላለች አሜሪካ።
ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር ለውይይት ዝግጁ መሆኗን የገለጸችው ከክረምቱ ኦሊምፒክ መጠናቀቅ በፊት ባለስልጣናቷ ከደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ጋር ከተወያዩ በኋላ ነው።
በውድድሩ የመዝግያ ሥነ-ሥርዓት ላይ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ልጅ ኢቫንካ ትራምፕ፤ ከሰሜነ ኮሪያው ተወካይ ጄኔራል ኪም ዮንግ-ቾል አቅራቢያ ቢቀመጡም ውይይት እንደማያደርጉ ታውቋል።
ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ጋር ለመወያየት ዝግጁ መሆኗን የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ሙን ጃይ-ኢን ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
ሃገሪቱ "የሁለቱ ኮሪያዎች እና የሰሜንና የአሜሪካ ግንኙነት በጋራ እንዲጎለብት ትፈልጋለች" ብሏል ጽህፈት ቤቱ። ይህ ከመገለጹ ከሰዓታት በፊት በዋሽንግተን ይፋ የተደረገው አዲስ ማዕቀብ "ጦርነት ቀስቃሽ ነው" ስትል ሰሜን ኮሪያ አስታውቃ ነበር።
የሰሜን ኮሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሁለቱን ኮሪያዎች በኦሊምፒኩ ያደረጉትን መተባበር አድንቆ አሜሪካ ግን "በአዲሱ ማዕቀብ ሳቢያ በኮሪያ ባህረ ሰላጤ የጦርነት ስጋትን ፈጥራለች" ብሏል።
ሁለቱ ኮሪያዎች ከአውሮፓዊያኑ 1950-53 ጦርነት በኋላ የተከፋፈሉ ሲሆን ከዚያ በኋላም የሠላም ስምምነት አልተፈራረሙም።
ባለፈው ዓመት ሰሜን ኮሪያ ያደረገቻቸውን የኒውክለር እና የሚሳኤል ሙከራዎች ተከትሎ አሁን ያለው ሁኔታ የአካባቢውን ውጥረት ሊያስቆም አይችል ይሆናል ሲሉ ባለሙያዎች ስጋታቸውን አስቀምተዋል።