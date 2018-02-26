የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን፡ አጉዌሮ፣ ሳላህ፣ ቻምበርሌይን፣ ኮምፓኒ
ማንቸስተር ሲቲዎች አርሴናልን 3 ለ 0 በማሸነፍ በፔፕ ጋርዲዮላ ስር የመጀመሪያ ዋንጫቸውን አንስተዋል። ማንቸስተር ዩናይትዶችም ቼልሲን 2 ለ 1 በማሸነፍ በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተመልሰዋል።
እነማን በሳምንቱ ምርጥ ቡድን ውስጥ የሚያካትታቸውን አቋም አሳዩ?
የእግር ኳስ ተንታኙን የጋሬት ክሩክስን የሳምንቱን ምርጥ ቡድን እንደሚከተለው አቅርበናል።
ግብ ጠባቂ - ክላውዲዮ ብራቮ (ማን ሲቲ)
አንድ ቡድን ሁለተኛ ግብ ጠባቂውን በሊግ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሲያሰልፍ መደናገጥ ሊፈጠርበት ይችላል። ብራቮ ከአርሴናል ጋር ነበረውን ጨዋታ ያስተናገደበት መንገድ ድንቅ ነበር።
ተከላካይ - ኤሪክ ዳየር (ቶተንሃም)
ኤሪክ ዳየር እንደዚህ ዓይነት ድንቅ አቋም ሲያሳይ የተመለከትኩት ከረዥም ጊዜ በኋላ ነው። ክሪስቲያን ቤንቴኬን እና አሌክሳንደር ሶርሎትንም በደንብ ተቋቁሟል።
ተከላካይ - ቨረጂል ቫን ዳይክ
ማንቸስተር ዩናይትዶች በሜዳቸው አሰልቺ ጨዋታን ሲጫወቱ በተቃራኒው ሊቨርፑሎች አንፊልድ ላይ አስደሳች ነበሩ። ቡድኑ ለረዥም ጊዜ ያጣውን በተከላካይ መስመር ላይ ያለ አለመረጋጋት ቫን ዳይክ አሳክቶታል።
ተከላካይ - ቪንሰንት ኮምፓኒ (ማን ሲቲ)
ከተደጋጋሚ ጉዳት በኋላ ቪሰንት ኮምፓኒ ዋንጫ ባነሳው የማንቸስተር ሲቲ ቡድን ውስጥ ተካቷል። ከተደጋጋሚ ጉዳቶች በኋላ በዚህ መሰሉ የዋንጫ ጨዋታ ላይ መሰለፍ ከሚገባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ኮምፓኒ ነው።
አማካይ - ሞሃመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)
ሳልመርጠው ማለፍ አልችልም። ሞሃመድ ሳላህ ለሊቨርፑል በስድስት ተከታታይ ጨዋታዎች ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል።
አማካይ - አሌክስ ኦክስላዴ ቻምበርሌይ (ሊቨርፑል)
አሁን መሳካት ጀምሯል። አሌክስ ኦክስላዴ ቻምበርሌይ ተጫዋች መምሰል ጀምሯል። ይህ ተጫዋች ትልልቅ መድረኮችን አይፈራም።
አማካይ - ዊሊያን (ቼልሲ)
ይህ ተጫዋች በሳምንቱ አጋማሽ ከባርሴሎና እንዲሁም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም ድንቅ ነበር። አንቶኒዮ ኮንቴ ግን አልተሳካላቸውም። አሰልጣኙ ጥሩ ያልነበረውን አልቫሮ ሞራታን ትተው ኮከባቸወን ኤዲን ሃዛርድን ቀይረውታል።
አማካይ - አንድሪው ሮበርትሰን (ሊቨርፑል)
ባለፉት 14 የሊቨርፑል ጨዋታዎች በ13ቱ መሰለፉ ስለተጫዋቹ ብዙ ይመሰክራል። ከዌስት ሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ያሻግራቸው የነበሩት ኳሶች ድንቅ ነበሩ።
አጥቂ - ሰርጂዮ አጉዌሮ (ማን ሲቲ)
አርሴናሎች በካራባኦ ዋንጫ ፍጻሜ ከፍተኛ ሽንፈት ያተናገዱ ሲሆን ይህ ደግሞ የጀመረው ሰርጂዮ አጉዌሮ ሽኩርዳን ሙስታፊ ካለፈበት መንገድ ነው። አጥቂዎች ተከላካዮችን የሚፈሩበትን ጊዜ አስታውሳለሁ። የዛኔ ምን ይፈጠራል?
አጥቂ - ሮሜሉ ሉካኩ (ማን ዩናይትድ)
ማንቸስተር ዩናይትዶች ውጤት እያስመዘገቡ ቢሆንም በሜዳቸው የሚያሳዩት ጨዋታ የሚስብ አይደለም። ደጋፊዎቹም በዚህ እየተበሳጩ ነው። ከቼልሲ ጋርም ተመሳሳይ የነበረ ሲሆን ሉካኩ ነው የደረሰላቸው።
አጥቂ - ግሌን ሙራይ (ብራይተን)
ብራይተኖች ከስዋንሲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ሦስት ወሳኝ ነጥቦችን ወስደዋል። የ34 ዓመቱ አጥቂ ግሌን ሙራይ ግብ ፊት ያለው መረጋጋት ብራይተኖች ለሁለተኛ ዓመት በሊጉ እንዲቆዩ ሊያደርጋቸው ይችላል።