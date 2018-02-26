የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን፡ አጉዌሮ፣ ሳላህ፣ ቻምበርሌይን፣ ኮምፓኒ

  • 26 ፌብሩወሪ 2018

ማንቸስተር ሲቲዎች አርሴናልን 3 ለ 0 በማሸነፍ በፔፕ ጋርዲዮላ ስር የመጀመሪያ ዋንጫቸውን አንስተዋል። ማንቸስተር ዩናይትዶችም ቼልሲን 2 ለ 1 በማሸነፍ በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተመልሰዋል።

እነማን በሳምንቱ ምርጥ ቡድን ውስጥ የሚያካትታቸውን አቋም አሳዩ?

የእግር ኳስ ተንታኙን የጋሬት ክሩክስን የሳምንቱን ምርጥ ቡድን እንደሚከተለው አቅርበናል።

ግብ ጠባቂ - ክላውዲ ብራቮ (ማን ሲቲ)

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አጭር የምስል መግለጫ በማንቸስትር ግብ ጠባቂዎች የሊግ ዋንጫ ታሪክ ብራቮ ምንም ጎል ያልተቆጠረበት መጀመሪያው ግብ ጠባቂ ነው

አንድ ቡድን ሁለተኛ ግብ ጠባቂውን በሊግ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ሲያሰልፍ መደናገጥ ሊፈጠርበት ይችላል። ብራቮ ከአርሴናል ጋር ነበረውን ጨዋታ ያስተናገደበት መንገድ ድንቅ ነበር።

ተከላካይ - ኤሪክ ዳየር (ቶተንሃም)

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አጭር የምስል መግለጫ ከክሪስታል ፓላስ ጋር በነበረው ጨዋታ ዳየር ኳሶችን በመቀማት እና በመስጠት ከየትኛውም የቡድኑ ተጫዋቾች የበለጠ ነው

ኤሪክ ዳየር እንደዚህ ዓይነት ድንቅ አቋም ሲያሳይ የተመለከትኩት ከረዥም ጊዜ በኋላ ነው። ክሪስቲያን ቤንቴኬን እና አሌክሳንደር ሶርሎትንም በደንብ ተቋቁሟል።

ተከላካይ - ቨረጂል ቫን ዳይክ

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አጭር የምስል መግለጫ ቫን ዳይክ ከዌስት ሃም ጋር በነበረው ጨዋታ 10 የአየር ላይ ኳሶችን መቀማት ችሏል

ማንቸስተር ዩናይትዶች በሜዳቸው አሰልቺ ጨዋታን ሲጫወቱ በተቃራኒው ሊቨርፑሎች አንፊልድ ላይ አስደሳች ነበሩ። ቡድኑ ለረዥም ጊዜ ያጣውን በተከላካይ መስመር ላይ ያለ አለመረጋጋት ቫን ዳይክ አሳክቶታል።

ተከላካይ - ቪንሰንት ኮምፓኒ (ማን ሲቲ)

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አጭር የምስል መግለጫ የትኛውም ማን ሲቲ ተጫዋች በካራባኦ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታው ላይ ከኮምፓኒ በላይ ኳስ የማራቅ ስራ አልሰራም

ከተደጋጋሚ ጉዳት በኋላ ቪሰንት ኮምፓኒ ዋንጫ ባነሳው የማንቸስተር ሲቲ ቡድን ውስጥ ተካቷል። ከተደጋጋሚ ጉዳቶች በኋላ በዚህ መሰሉ የዋንጫ ጨዋታ ላይ መሰለፍ ከሚገባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ኮምፓኒ ነው።

አማካይ - ሞሃመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)

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አጭር የምስል መግለጫ ሳላህ በዘንድሮው ዓመት በ31 ጎሎች ላይ ቀጥታ ተሳትፎ ነበረው

ሳልመርጠው ማለፍ አልችልም። ሞሃመድ ሳላህ ለሊቨርፑል በስድስት ተከታታይ ጨዋታዎች ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል።

አማካይ - አሌክስ ኦክስላዴ ቻምበርሌይ (ሊቨርፑል)

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አጭር የምስል መግለጫ ሊቨርፑል ዌስትሃምን ባሸነፈበት ጨዋታ ቻምበርሌይን ከየትኛው ተጫዋች የበለጠ ዕድሎችን ፈጥሯል

አሁን መሳካት ጀምሯል። አሌክስ ኦክስላዴ ቻምበርሌይ ተጫዋች መምሰል ጀምሯል። ይህ ተጫዋች ትልልቅ መድረኮችን አይፈራም።

አማካይ - ዊሊያን (ቼልሲ)

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አጭር የምስል መግለጫ ዊሊያን ዘንድሮ 12 ጎሎችን በሁሉም ውድድሮች አስቆጥሯል

ይህ ተጫዋች በሳምንቱ አጋማሽ ከባርሴሎና እንዲሁም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም ድንቅ ነበር። አንቶኒዮ ኮንቴ ግን አልተሳካላቸውም። አሰልጣኙ ጥሩ ያልነበረውን አልቫሮ ሞራታን ትተው ኮከባቸወን ኤዲን ሃዛርድን ቀይረውታል።

አማካይ - አንድሪው ሮበርትሰን (ሊቨርፑል)

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አጭር የምስል መግለጫ አንድሪው ሮበርትሰን በውድድር ዓመቱ ለሁለተኛ ጊዜ ለጎል የሚሆን ኳስ አቀብሏል

ባለፉት 14 የሊቨርፑል ጨዋታዎች በ13ቱ መሰለፉ ስለተጫዋቹ ብዙ ይመሰክራል። ከዌስት ሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ያሻግራቸው የነበሩት ኳሶች ድንቅ ነበሩ።

አጥቂ - ሰርጂዮ አጉዌሮ (ማን ሲቲ)

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አጭር የምስል መግለጫ ሰርጂዮ አጉዌሮ በአውሮፓዊያኑ 2018 ካደረጋቸው 13 ጨዋታዎች 15 ጎሎችን አስቆጥሯል

አርሴናሎች በካራባኦ ዋንጫ ፍጻሜ ከፍተኛ ሽንፈት ያተናገዱ ሲሆን ይህ ደግሞ የጀመረው ሰርጂዮ አጉዌሮ ሽኩርዳን ሙስታፊ ካለፈበት መንገድ ነው። አጥቂዎች ተከላካዮችን የሚፈሩበትን ጊዜ አስታውሳለሁ። የዛኔ ምን ይፈጠራል?

አጥቂ - ሮሜሉ ሉካኩ (ማን ዩናይትድ)

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አጭር የምስል መግለጫ ከመስከረም ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሉካኩ ጎል አስቆጥሮ ለጎል የሚሆን ኳስ ያቀበለው

ማንቸስተር ዩናይትዶች ውጤት እያስመዘገቡ ቢሆንም በሜዳቸው የሚያሳዩት ጨዋታ የሚስብ አይደለም። ደጋፊዎቹም በዚህ እየተበሳጩ ነው። ከቼልሲ ጋርም ተመሳሳይ የነበረ ሲሆን ሉካኩ ነው የደረሰላቸው።

አጥቂ - ግሌን ሙራይ (ብራይተን)

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አጭር የምስል መግለጫ ዘንድሮ ሶሰት እንግሊዛዊያን ብቻ ናቸው ከሙራይ በላይ ጎሎችን ያስቆተሩት

ብራይተኖች ከስዋንሲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ሦስት ወሳኝ ነጥቦችን ወስደዋል። የ34 ዓመቱ አጥቂ ግሌን ሙራይ ግብ ፊት ያለው መረጋጋት ብራይተኖች ለሁለተኛ ዓመት በሊጉ እንዲቆዩ ሊያደርጋቸው ይችላል።