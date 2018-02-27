በፍሎሪዳው ግድያ የተወቀሰው የትምህርት ቤቱ ጠባቂ ራሱን ተከላከለ
መሳሪያ ታጥቆ የነበረ ቢሆንም ተኳሹን ለማስቆም ምንም ነገር አላደረገም በሚል የተወቀሰው የፍሎሪዳው ትምህርት ቤት ጠባቂ ተኩስ በተጀመረበት ወቅት ከትምህርት ቤቱ ቅጥር ውጭ እንደነበርና ወደ ውስጥ ያልገባውም ተኩሱ ከውጭ ስለመሰለው እንደሆነ ጠበቃው ተናረ።
የጠባቂው ስኮት ፒተርሰን ጠበቃ እንዳሉት በተኩሱ ወቅት ደንበኛቸው ምንም እንኳ ውጭ የነበረ ቢሆንም በወሰደው ስልጠና መሰረት ማድረግ ያለበትን ሲያደርግ ነበር።
መሳሪያ ታጥቆ እያለ ተኳሹን ለማስቆም ባለመቻሉ ፕሬዝዳንት ታራምፕ፤ ጥበቃውን ፒተርሰን ፈሪ ብለውት ነበር። ጠበቃው ግን ደንበኛቸው በዚያ አጋጣሚ ፈርተው ነበር መባሉ ከእውነት የራቀ እንደሆነ ገልፀዋል።
የትምህርት ቤቱ ጠባቂ ፒተርሰን ባለፈው ሳምንት በአካባቢው የፖሊስ አዛዥ ከሥራ መታገዱን ተከትሎ ሥራውን ለቅቋል።
የአካባቢው ፖሊስ አዛዥ የደንንነት ካሜራ የተገኘው ፊልም የጠባቂውን ፍርሃት እንዳጋለጠና ያን መመልከት እሳቸውንም እንዳሳመማቸው መናገራቸው ይታወሳል።
የትምህርት ቤቱ ጠባቂ የነበረው ፒተርሰን ግን ነገሮችን በሚገባ ሳይመለከቱ ድምዳሜ ላይ በመድረስ የአካባቢው ፖሊስ አዛዥ ላይ ክስ መስርቷል።