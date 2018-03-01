ከዓለም ዙሪያ ያገኘናቸው አጫጭር ዘገባዎች
ከዓለም ዙሪያ የተገኙ አጫጭር ዘገባዎች የምንዳስስበት ዓምድ
ኢትዮጵያ
የኢፌድሪ የውጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃለ አቀባይ የሆኑት አቶ መለስ አለም ዛሬ ጋጤጠኞችን ሰብስበው "ምንም እንኳን ሃገሪቱ ፖለቲካዊ አለመረጋጋት ውስጥ ብትሆንም የኢንቨስትምነት ፍሰቱ አልቀነሰም" ብለዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተመለከተ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች አቶ መለስ ሲመልሱ''በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ መስጠት የሚችለው የኮማንድ ፖስቱ ፅ/ቤት ነው'' ያሉት።
ይሁን እንጂ ባሳለፈነው ሳምንት ምዕራባውያን ሃገራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም ያወጡትን መግለጫ በተመለከተ ''ይህ የሃገራችን የውስጥ ጉዳይ ነው፤ በሃገራችን ውስጣዊ ጉዳይ ላይ ሞግዚት አያስፈልገንም'' ሲሉ ተደምጠዋል።
አፍሪካ
አንድም አፍሪቃዊ ሃገር በ2030 የህፃናት የተመጣጠነ ምግብ ጉድለትን የማስወገድ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ያስቀመጠውን የዘላቂ ልማት ግብን እውን እንደማያደርግ የህፃናት እድገት ላይ የተሰሩ ሁለት ሰፊ ጥናቶች ጠቆሙ።
ጥናቶቹ የአፍሪካ አገራት ግቡን እውን ማድረግ አይችሉም ቢሉም የህፃናት የተመጣጠነ ምግብ ችግርን በመቅረፍ ረገድ ብዙዎቹ ከሰሃራ በታች ያሉ፤ ምሥራቃዊና ደቡባዊ የአፍሪካ አገራት መሻሻል ማሳየታቸውን ተጠቁሟል።
ሩስያ
ዛሬ ለህዝባቸው ንግግር ያደረጉት የሩስያው መሪ ቭላደሚር ፑቲን ሊመ'ከት የማይችል ሚሳኤል ባለቤት ነን ሲሉ ተናግረዋል።
ከጥቂት ሳምንታት በኋላ በሚካሄደው የሩስያ ምርጫ ላይ ለአራተኛ ጊዜ ፕሬዚደንት ለመሆን የሚወዳደሩት ፑቲን እንደሚያሸንፉ በሰፊው እየተተነበየ ነው። ዋነኛው ተቀናቃኛቸው አሌክሲ ናቫልኚዬ በምርጫው እንዳይሳተፉ መታገዳቸው አይዘነጋም።
ደቡብ አፍሪካ
የኔልሰን ማንዴላ ፋውንዴሽን በአፓርታይድ ጊዜ ጥቅም ላይ ይውል የነበረው የደቡብ አፍሪቃ ባንዲራ እንዲታገድ ጠየቀ።
ፋውንዴሽኑ እንዳለው ባንዲራው ክፉውን የአፓርታይድ ዘመን የሚያስታውስ ስለሆነ በዚህ ጊዜ ጥቅም ላይ ከመዋል ሊታገድ ይገባዋል።
እንግሊዝ
የመጣል በሽታ ያለበት አንድ ህፃን ካናቢስ የተሰኘውን እፀ-ፋሪስ ተጠቅሞ እንዲድን ለማድረግ ሙከራ እየተደረገ እንዳለ የእንግሊዝ የሃገር ውስጥ ሚኒስቴር ገለፀ።
ከዚህ በፊት የህፃኑ ወላጆች እፀ-ፋሪሱን ተጠቅመው ልጃቸውን ለማዳን ጥያቄ አቅርበው ህጋዊ አይደለም በሚል ምክንያት ተከልክለው ነበር።
ግብፅ
የዓለማችን ጥንታዊው ንቅሳት በግብፅ መገኘቱን አጥኚዎች አስታወቁ።
5 ሺህ ዓመት ዕድሜ ያለው ይህ ንቅሳት የተገኘው በቅሪተ አካሎቹ ትከሻ አካባቢ መሆኑም ተዘግቧል።
ኮንጎ
የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አጥቂ የሆነው ሴድሪክ ባካምቡ በ90 ሚሊዮን ዶላር የቻይናውን ቤይዢንግ ጉዋንን ተቀላቀለ።
ዋጋው ባካምቡን የአፍሪካ ውዱ ተጫዋች ያደርገዋል። ጋቦናዊው ፒዬር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ወደ አርሴናል የተዛወረበት 77 ሚሊዮን ዶላር ትልቁ ዋጋ የነበረ ሲሆን ለአራት ዓመት የፈረመው ባካምቡ ሪከርዱን መስበር ችሏል።
ኬንያ
ሃኪ አፍሪካ የተሰኘ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ቡድን የኬንያ ፖሊስ ከህግ ውጭ በሆነ መንገድ የሰው ነብስ አጥፍቷል ሲል ወቀሰ።
የቡድኑ ቃለወ አቀባይ ሳልማ ሄሜድ እንዳሉት በተለይ ሞምባሳ በተሸነቸው የወደብ ከተማ ፖሊስ ከህግ ውጭ የሆኑ ግድያዎችን እየፈፀመ ነው። የኬንያ ፖሊስ መሰል ወቀሳዎች ከዚህ በፊት ቀርበውበት ክሱን ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል።
ሶሪያ
ሰላማዊ ዜጎችን ከሶሪያዋ ምስራቅ ጉታ ግዛት ማስወጣት መጀመሩን የሶሪያ-አረብ ቀይ መስቀል ማሕበር አስታወቀ።
ከግዛቲቱ ሰላማዊ ዜጎችን ማስወጣት እንዲቻል ማክሰኞ እለት ከተደረሰው ስምምነት በኋላ አንድ ፓኪስታናዊ አዛውንትና ባለቤቱን ማስወጣት መቻሉን ማሕበሩ አስታውቋል።