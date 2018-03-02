የላውሮ የፕሪሚር ሊጉ ጨዋታዎች ግምት
አርሴናል እና ማንቸስትር ሲቲ በአራት ቀናት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ ተገናኝተው ሲቲ የበላይ ለመሆን ችሏል።
ሁለቱም ቡድኖች በሚቀጥለው እሁድ ቀጣይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲን ሲያስተናግድ አርሴናል ደግሞ ከብራይተን ጋር ይጫወታል።
ብራይተን እና አርሴናል የሚያደርጉት ጨዋታ በአቻ ውጤት እንደሚጠናቀቀ የቢቢሲው የእግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን ይገልጻል።
ቅዳሜ
በርንሌይ ከኤቨርተን
በርንሌይዎች ባለፈው ሳምንት አሸንፈናል ብለው እያሰቡ ነበር ባለቀ ሰዓት በተቆጠረ ጎል ከሳውዝሃምፕተን ጋር አቻ የተለያዩት።
ኤቨርተኖች ከሜዳቸው ውጭ ያላቸው ውጤት ዝቅተኛ ነው። በ2017-18 ዘመን ከሜዳቸው ውጭ ካደረጓቸው 14 የሊግ ጨዋታዎች አንዱን ብቻ ነው ያሸነፉት።
የላውሮ ግምት፡ 1-1
ሌስተር ከበርንማውዝ
ባለፈው ሳምንት ሌስተሮች ከስቶክ ጋር የነበራቸውን ጨዋታን ማሸነፍ ነበረባቸው።
በርንማውዞች ባለቀ ሰዓት ከኒውካስል ጋር አቻ ተለያይተዋል። በፕሪሚየር ሊጉ ባለቀ ሰዓት ነጥብ በማግኘት እየነገሱ ነው።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
ሳውዝሃምፕተን ከ ስቶክ
የስቶኩ አሰልጣኝ ባለፉት አምስት ጨዋታዎች አንድ ጊዜ ብቻ ነው የተሸነፉት። አጨዋወታቸውም ደህና የሚባል ነው።
ሁለቱም ቡድኖች ውጤት ማግኘት ቢፈልጉም ባለሜዳዎቹ የተሻለ ዕድል አላቸው።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
ስዋንሲ ከዌስት ሃም
ባለፈው ሳምንት ስዋንሲዎች ይሸነፋሉ ስል እያሸነፉ ነው ብዬ ነበር። አቻ እንደሚወጡ ስገምት በብራይተን ተሸንፈዋል።
በዚህ ጨዋታ ከወራጅ ቀጠና በሦስት ነጥብ የሚርቁት ዌስት ሃሞች ነጥብ ማግኘታችው አስፈላጊ ነው።
የላውሮ ግምት፡ 1-1
ቶተንሃም ከሃደርስፊልድ
ሃደርስፊልዶች ከደካማ ጉዞ በኋላ ሁለት ጨዋታዎችን በተከታታይ ቢያሸንፉም ይህንን ጨዋታ ያሸንፋሉ ለማለት ይከብዳል።
ቶተንሃሞች ባለፉት 16 ጨዋታዎች ያልተሸነፉ ሲሆን በኤፍ ኤ ካፕ ጨዋታም የተወሰኑ ዋና ዋና ተጫዋቾቻቸውን አሰልፈዋል።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
ዋትፎርድ ከዌስት ብሮም
ዋትፎርዶች ኤቨርተንን በማሸነፍ ላለመውረድ በሚያደርጉት ጉዞ ላይ ትልቅ ድል አስመዝግበዋል።
ዌስትብሮሞች በበኩላቸው ያለፉትን አራት ጨዋታዎች በተከታታይ ተሸንፈዋል።
የላውሮ ግምት፡ 2-1
ሊቨርፑል ከኒውካስትል
ሁሉም የሚያወራው ስለ ሞሃመድ ሳላህ እና ሳዲኦ ማኔ ብቃት ሲሆን የሮቤርቶ ፊርሚኖ ችሎታ ግን የተዘነጋ ይመስላል።
በጨዋታው የኒውካስትሉ አልጣኝ ራፋኤል ቤኒቴዝ ወደ ድሮ ቡድናቸው የሚመለሱ ቢሆንም ውጤታማ የሚሆኑበት አይደለም።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
እሁድ
ብራይተን ከአርሴናል
ለአርሴናል ቀጣዩ እርምጃ ምን ይሆን? አርሰን ቬንገር እንደማይለቁ ቢያስታውቁም እሳቸው እያሉ ቡድኑ ትልቅ ለውጥ አያመጣም።
ባለፈው ሳምንት ብራይተኖች ስዋንሲን ካሸነፉ በኋላ አሰልጣኙ ክሪስ ሂዩተን አቻ ቢወጡ የሚቀበሉት ይመስላል።
የላውሮ ግምት፡ 1-1
ማን ሲቲ ከቼልሲ
በቼልሲ ላይ መተማመን ስለሌለኝ ባለፈው ሳምንት ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚያሸንፍ ገምቼ ነበር። ኢትሃድ ላይ ማንቸስተር ሲቲን ሲገጥሙም ተመሳሳይ ነው።
ማንቸስተር ሲቲዎች የመጀመሪያ ዋንጫቸውን ካራባኦ ዋንጫን በማንሳት ያሳኩ ሲሆን፤ ይህም ለሌሎች ድሎች የሚያነሳሳቸው እንደሆነ አስባለሁ።
የላውሮ ግምት፡ 2-0
ሰኞ
ክሪስታል ፓላስ ከማንቸስተር ዩናይትድ
ማንቸስተር ዩናይትዶች ከቼልሲ ጋር በነበራቸው ጨዋታ በሁለተኛው አጋማሽ ትልቅ እንቅስቃሴ ነበራቸው። አሁንም ይህንን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው።
ክሪስታል ፓላሶች ከወራጅ ቀጠናው በላይ የሆኑት በጎል ልዩነት ነው። ከፊታቸው በሚጠብቃቸው አስቸጋሪ ወር ቼልሲን እና ሊቨርፑልን ያስተናግዳሉ።
የላውሮ ግምት፡ 0-2