የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን፡ ቡትላንድ፣ ደንክ፣ ሄንደርሰን፣ ማኔ

  • 5 ማርች 2018
Leroy Sane Image copyright Getty Images

በርናንዶ ሲልቫ ባስቆጠራት ብቸኛ ጎል ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲን በማሸነፍ ወደ ፕሪሚር ሊጉ ዋንጫ የሚያደርገውን ጉዞ አጠናክሮ ቀጥሏል።

ሳምንቱ ለአርሴናል ጥሩ አልነበረም አሁንም በብራይተን ተሸንፎ በአሰልጣኙ አርሰን ቬንገር ላይ ጫናው ከፍ ብሎባቸዋል።

ሊቨርፑል ኒውካስለን ሲያሸንፍ ቶተንሃም በበኩሉ ሃደርስፊልድን በማሸነፍ ሶስት ነትብ አግኝቷል።

የቢቢሲውን ጋሬት ክሩክስን የሳምንቱን የፕሪሚየር ሊጉን ምርጥ ቡድን እንደሚከተለው አቅርበንላችኋል።

Image copyright Getty Images

ባለፈው ሳምንት በሰራቸው ስህተቶች ምክንያት ጃክ ቡትላንድ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።

ከሳውዝሃምፕተን ጋር በነበረው አቋም ግን አሁንም ደጋፊዎች "የእንግሊዝ ቁጥር አንድ" ብለው እንዲዘምሩለት ያስገደዳቸውን ብቃት አሳይቷል።

Image copyright Getty Images

ማርክ ሎወተን በዘንድሮ የተሳካ የሚባል የውድድር ዓመት በማሳለፍ ላይ ይገኛል።

አሽሊ ባርነስ ያስቆጠራትን ኳስ ያቀበለበት መንገደም አስደናቂ ነበር።

Image copyright Getty Images

ሌዊስ ደንክ እና ሴን ደፊ ጠንካራ የመከላከል ስራ ሲሰሩ አምሸተዋል።

አርሴናሉ አጥቂ ፒየር-ኤመሪክ አውባሜያንግ እነዚህን ተከላካዮች ማለፍ የቻለው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው።

Image copyright Getty Images

አድሪያን ማሪያፓ በሳምንቱ ምርጥ ቡድኔ ውስጥ ሲገባ ይህ ሁለተኛ ጊዜው ነው።

ግሪዝጎርዝ ግሪዝቾዊያኪን ወደ ጎል የተመታ ኳስ ተከላከለበት መንገድ ዌስት ብሮም እንዳይመራ ብቻ ሳይሆን ልባቸውንም የሰበረው ሆኗል።

Image copyright Getty Images

ቤን ዴቪስ በሃደርስፊልድ ጨዋታ ያሳየው እንቅስቃሴ ምርጥ ነበር።

ቡድን አጋሩ ዳኒ ሮስ ብሆን በሚያሳየው እንቅስቃሴ ስጋት ይገባኝ ነበር።

Image copyright Getty Images

ሶን ደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ ሃብት መሆኑን ከወዲሁ ያስመሰከረ ሲሆን በቶተንሃም ደጋፊዎች ዘንድም ተወዳጅነቱ ጨምሯል።

ሶን ባለፈው ዓመት ድንቅ የነበረውን የዴሊ አሊ ጫናም ቀስ በቀስ እየቀነሰለት ይገኛል።

Image copyright Getty Images

ጆርዳን ሄንደርሰን ቀኑን ሙሉ ቢሮጥ የማይደክመው እንዲሁም ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ መሆኑን እናውቃለን።

ተጫዋቹ አሰልጣኙ የሚሰጡትን ትዕዛዝ በተግባር የሚተረጉም መሆኑን ከኒውካስትል ጋር በነበረው ጨዋታ አስመስክሯል።

Image copyright Getty Images

ባለፈው ሳምንት አሌክስ ኦክስላከዴ-ቻምበርሌይን በድጋሚ እግር ኳስ ተጫዋች እየመሰለ መምጣኑን ተናግሬ ነበር።

ከኒውካስትል ጋር ያሳየው ብቃትም ያንን አስተሳሰቤን የሚያጠናክር ነው።

Image copyright Getty Images

አብዛኛውን ውድድር ዓመት ሳዲዮ ማኔ በሞሃመድ ጥላ ስር ሆኖ ቢያሰልፍም ተጫዋቹን ብዙም የሚያስጨንቀው ጉዳይ አይደለም።

በሊቨረፑል ስኬታማነት ውስጥ ግብጻዊውም ሆነ ሌሎች ያደረጉትን ያህል ማኔ አስተዋጽኦ አድርጓል።፥

Image copyright Getty Images

አንደሬ አይው የሸጠው ክለብ ላይ ድንቅ ሆኖ ከማምሸት በተጨማሪ ቡድኑ አራት ጎሎችን አስቆጥሮ እንዲወጣ አግዟል።

አንድሬ እና ወንድሞ ጆርዳን ዌስትሃምን ክፉኛ ቀጥትዋል። የቀድሞው የጋና ኮከብ ሆነው አባታቸው አብዲ ፔል ሊኮራ ይገበዋል።

Image copyright Getty Images

ሌሮይ ሳኔን ሳስበው የተኛው ተጫዋች በ21 ዓመቱ በዚህ ማንቸስተር ሲቲ ቡድን ውስጥ ሊሰለፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ክርሲቲያኖ ሮናልዶ ሊኦኔል ሜሲ እና ምናልባት ሴስክ ፋብሬጋዝ ሊካተቱ ይችላሉ።

ሳኔ ከእነዚህ መካከል የሚጠቀስ ሲሆን በታክቲክ ጠንካራ ሆኖ ከቀረበው ቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ ድንቅ ሆኖ አምሽቷል።

ተያያዥ ርዕሶች