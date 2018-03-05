የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን፡ ቡትላንድ፣ ደንክ፣ ሄንደርሰን፣ ማኔ
በርናንዶ ሲልቫ ባስቆጠራት ብቸኛ ጎል ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲን በማሸነፍ ወደ ፕሪሚር ሊጉ ዋንጫ የሚያደርገውን ጉዞ አጠናክሮ ቀጥሏል።
ሳምንቱ ለአርሴናል ጥሩ አልነበረም አሁንም በብራይተን ተሸንፎ በአሰልጣኙ አርሰን ቬንገር ላይ ጫናው ከፍ ብሎባቸዋል።
ሊቨርፑል ኒውካስለን ሲያሸንፍ ቶተንሃም በበኩሉ ሃደርስፊልድን በማሸነፍ ሶስት ነትብ አግኝቷል።
የቢቢሲውን ጋሬት ክሩክስን የሳምንቱን የፕሪሚየር ሊጉን ምርጥ ቡድን እንደሚከተለው አቅርበንላችኋል።
ባለፈው ሳምንት በሰራቸው ስህተቶች ምክንያት ጃክ ቡትላንድ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።
ከሳውዝሃምፕተን ጋር በነበረው አቋም ግን አሁንም ደጋፊዎች "የእንግሊዝ ቁጥር አንድ" ብለው እንዲዘምሩለት ያስገደዳቸውን ብቃት አሳይቷል።
ማርክ ሎወተን በዘንድሮ የተሳካ የሚባል የውድድር ዓመት በማሳለፍ ላይ ይገኛል።
አሽሊ ባርነስ ያስቆጠራትን ኳስ ያቀበለበት መንገደም አስደናቂ ነበር።
ሌዊስ ደንክ እና ሴን ደፊ ጠንካራ የመከላከል ስራ ሲሰሩ አምሸተዋል።
አርሴናሉ አጥቂ ፒየር-ኤመሪክ አውባሜያንግ እነዚህን ተከላካዮች ማለፍ የቻለው ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው።
አድሪያን ማሪያፓ በሳምንቱ ምርጥ ቡድኔ ውስጥ ሲገባ ይህ ሁለተኛ ጊዜው ነው።
ግሪዝጎርዝ ግሪዝቾዊያኪን ወደ ጎል የተመታ ኳስ ተከላከለበት መንገድ ዌስት ብሮም እንዳይመራ ብቻ ሳይሆን ልባቸውንም የሰበረው ሆኗል።
ቤን ዴቪስ በሃደርስፊልድ ጨዋታ ያሳየው እንቅስቃሴ ምርጥ ነበር።
ቡድን አጋሩ ዳኒ ሮስ ብሆን በሚያሳየው እንቅስቃሴ ስጋት ይገባኝ ነበር።
ሶን ደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ ሃብት መሆኑን ከወዲሁ ያስመሰከረ ሲሆን በቶተንሃም ደጋፊዎች ዘንድም ተወዳጅነቱ ጨምሯል።
ሶን ባለፈው ዓመት ድንቅ የነበረውን የዴሊ አሊ ጫናም ቀስ በቀስ እየቀነሰለት ይገኛል።
ጆርዳን ሄንደርሰን ቀኑን ሙሉ ቢሮጥ የማይደክመው እንዲሁም ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ መሆኑን እናውቃለን።
ተጫዋቹ አሰልጣኙ የሚሰጡትን ትዕዛዝ በተግባር የሚተረጉም መሆኑን ከኒውካስትል ጋር በነበረው ጨዋታ አስመስክሯል።
ባለፈው ሳምንት አሌክስ ኦክስላከዴ-ቻምበርሌይን በድጋሚ እግር ኳስ ተጫዋች እየመሰለ መምጣኑን ተናግሬ ነበር።
ከኒውካስትል ጋር ያሳየው ብቃትም ያንን አስተሳሰቤን የሚያጠናክር ነው።
አብዛኛውን ውድድር ዓመት ሳዲዮ ማኔ በሞሃመድ ጥላ ስር ሆኖ ቢያሰልፍም ተጫዋቹን ብዙም የሚያስጨንቀው ጉዳይ አይደለም።
በሊቨረፑል ስኬታማነት ውስጥ ግብጻዊውም ሆነ ሌሎች ያደረጉትን ያህል ማኔ አስተዋጽኦ አድርጓል።፥
አንደሬ አይው የሸጠው ክለብ ላይ ድንቅ ሆኖ ከማምሸት በተጨማሪ ቡድኑ አራት ጎሎችን አስቆጥሮ እንዲወጣ አግዟል።
አንድሬ እና ወንድሞ ጆርዳን ዌስትሃምን ክፉኛ ቀጥትዋል። የቀድሞው የጋና ኮከብ ሆነው አባታቸው አብዲ ፔል ሊኮራ ይገበዋል።
ሌሮይ ሳኔን ሳስበው የተኛው ተጫዋች በ21 ዓመቱ በዚህ ማንቸስተር ሲቲ ቡድን ውስጥ ሊሰለፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ክርሲቲያኖ ሮናልዶ ሊኦኔል ሜሲ እና ምናልባት ሴስክ ፋብሬጋዝ ሊካተቱ ይችላሉ።
ሳኔ ከእነዚህ መካከል የሚጠቀስ ሲሆን በታክቲክ ጠንካራ ሆኖ ከቀረበው ቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ ድንቅ ሆኖ አምሽቷል።