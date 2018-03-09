የላውሮ የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታዎች ግምት

  • 9 ማርች 2018
Man Utd v Liverpool Image copyright BBC Sport

ጥቅምት ላይ በአንፊልድ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል ተገናኝተው ያለምንም ጎል አቻ ሲለያዩ ጆሴ ሞውሪንሆ መከላከልን መሠረት ያደረገ አጨዋወትን መርጠዋል በሚል ተተችተዋል። ቅዳሜስ ይህ ይደገም ይሆን?

የቢቢሲው እግር ኳስ ተንታኝ ማርክ ላውረንሰን "ሞውሪንሆ ጥንቃቄ የተሞላበት አጨዋወት አይመርጡም። ከመረጡ ግን ከደጋፊዎቻቸው ተቃውሞ ያስተናግዳሉ" ይላል።

"አውቶብሱን አቁመው ባይከላከሉም የሊቨርፑልን የአጥቂ መስመር ለመግታት ትክክለኛ መከላከል ሥራ ግን ይሠራሉ። ምክንያቱ ደግሞ ቡድኑ ተከላካይ ክፍል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጥሩ አይደለም።"

"በተጨማሪም ማንቸስተር በማጥቃቱ በኩል እንዲንቀሳቀስ በማስቻል ቡድኑ ሚዛኑን የጠበቀ እንዲሆን ያደርጋሉ።"

ላውሮ በኦሎድትራፎርድ የሚደረገው ጨዋታ 1 ለ 1 ይጠናቀቃል ይላል። እናንተስ በዚህ ትስማማላችሁ?

የላውሮ ግምት

ቅደሜ

ማን ዩናይትድ ከሊቨርፑል

ማንቸስተር ዩናይትድ በሁለት የሊጉ ተከታታይ ጨዋታዎች ከኋላ በመነሳት ማሸነፍ ችሏል።

ሊቨርፑሎች ውጤታማ ጉዞ ላይ ሲሆኑ ካለፉት አምስት ጨዋታዎች 13 ነጥቦችን መሰብሰብ ችለዋል።

የላውሮ ግምት: 1-1

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ኤቨርተን ከብራይተን

ኤቨርተኖቸ በሜዳቸው ጠንካራ ናቸው።

ብራይተኖች ጥሩ አቋም ቢኖራቸውም ቅድሚያ የምሰጣቸው በሜዳቸው በመጫወታቸው ለኤቨርተኖች ነው።

የላውሮ ግምት: 2-0

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ሃደርስፊልድ ከስዋንሲ

የስዋንሲው አሰልጣኝ ካርሎስ ካርቫልሆ ቡድናቸው ዌስትሃምን 4 ለ 1 አሸንፎ ያለውን ጥንካሬ አሳይቷል።

ሃደርስፊልዶች ደግሞ መጥፎ ጊዜ እያሳለፉ ሲሆን 4-5-1 አሰላለፋቸውም ብዙ ወደ ፊት እንዳይሄዱ አድርጓል።

የላውሮ ግምት: 1-1

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ኒውካስል ከሳውዝሃምፕተን

ሳውዝሃምፕተኖች ብዙ ዕድል መፍጠር ባለመቻላቸው ነው በወራጅ ቀጠና አካባቢ የሚዋልሉት።

ኒውካስሎችም ባለፈው ሳምንት ከሊቨርፑል ጋር በነበራቸው ጨዋታ ጎል እንዳይቆጠርባቸው ብቻ የሚጫወቱ ይመስል ነበር።

የላውሮ ግምት: 2-1

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ዌስት ብሮም ከሌስተር

አንድ ወቅት አብረውት ለሚጫወቱ ቡድኖች አስቸጋሪ የነበረው ዌስት ብሮም ምን እንደሆነ አላውቅም፤ አሁን ከዛ በተቃራኒ ነው።

ሌስተሮች ደግሞ ያለፉትን አምስት ጨዋታዎች ማሸነፍ ባይችሉም ሰባተኛ ሆነው ለማጠናቀቅ ዕድል አላቸው።

የላውሮ ግምት: 0-2

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ዌስት ሃም ከበርንሌይ

ከዋርት በኋላ ብርንሌዮች ባለፈው ሳምንት ኤቨርተንን ማሸነፋቸው ትልቅ ውጤታቸው ነው።

በአሁኑ ወቅት ከዌስት ሃም ምን እንደሚጠበቅ እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ ጨዋታው አቻ ይጠናቀቃል ብዬ እገምታለሁ።

የላውሮ ግምት: 1-1

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ቼልሲ ከክሪስታል ፓለስ

ዊልፍሬድ ዛሃ ባልተሰለፈባቸው ሶስት ጨዋታዎች ክሪስታል ፓላሶቸ የተሸነፉ ሲሆን አስደሳቹ ዜና ተጫዋቹ ከጉዳት መመለሱ ነው።

ባለፉት ሁለት ሳምንታት ቼልሲ በማንቸስተር ቡድኖች በተከታታይ ተሸንፏል። በዚህ ጨዋታ ግን ያንሰራራል የሚል እምነት አለኝ።

የላውሮ ግምት: 2-0

እሁድ

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አርሴናል ከዋትፎርድ

በዘንድሮው ዓመት በሜዳቸው አርሴናልን ካሸነፉ ቡድኖች ዋትፎርድ አንደኛው ሲሆን ይህ ግን ኤምሬትስ ላይ አይሳካም።

መድፈኞቹ አሁንም ጨዋታዎችን ማሸነፍ ይችላሉ።

የላውሮ ግምት: 3-0

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በርንማውዝ ከቶተንሃም

ቶተንሃሞች ከጁቬንቱስ ከቻምፒዮምስ ሊጉ ውጭ የሆኑበት መንገድ ሊያበሳጫቸው ይችላል። ምክንያቱም ለዚህ የሚያበቃ ስህትት አልሰሩም።

ብርንማውዞች ሌስተርን ለማሸነፍ ከጫፍ ደርሰው ሪያድ ማህሬዝ ባለቀ ሰዓት ባስቆጠራት ጎል አቻ ወጥተዋል። ይህ ግን ከቶተንሃም ጋር የሚሆን አይመስለኝም።

የላውሮ ግምት: 0-2

ሰኞ

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ስቶክ ከማን ሲቲ

የስቶክ ችግር ያልተፈታ ሲሆን ባለፈው ሳምንትም አቻ ወጥተዋል። አሁንም ጎል ማስቆጠር እየቻሉ አይደለም።

ፔፕ ጋርዲዮላ በሜዳቸው ያለመሸነፍ ጉዟቸው በባሴል የተቋጨ ቢሆንም አሁንም ምንም የሚያሰጋቸው ነገር የለም።

የላውሮ ግምት: 0-2

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