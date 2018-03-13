'ሚስቶቻችሁን ቅጡ' ሲል የኡጋንዳው እንደራሴ ያሰማው ንግግር ቁጣ ቀስቅሷል
አንድ ኡጋንዳዊ የህዝብ እንደራሴ 'ባሎች ሚሰቶቻቸውን መቅጣት አለባቸው' ሲል በቴሌቪዥን መስኮት ባሰማው ንግግር ውርጅብኝ እየደረሰበት ይገኛል።
ኦኔሲመስ ትዊናማሲኮ ኤንቲቪ በተሰኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ''ወንድ እስከሆነ ድረስ ሚስቱን መቅጣት አለበት'' ብሎ በመናገሩ ይቅርታ እንዲጠይቅ በርካቶች በመወትወት ላይ ናቸው።
''ትንሽ ብቻ ነው መንካት የሚያስፈልገው፣ መስመር ለማስያዝ መገፍተር ወይም ትንሽ መግረፍ ግድ ይላል'' ሲል እንደራሴው አስተያየቱን ሰጥቷል።
የተናገራቸው ቃላት ከማህበራዊ ትስስር ዘዴዎች በተለይ ከሴቶች መብት አስከባሪ ድርጅት ብዙ ተቃውሞ ያስከተሉ ሲሆን ሕክምና እንደሚያስፈልገውም ተቃዋሚዎቹ እየተናገሩ ይገኛሉ።
''ኦኔስመስ ጥቃት ደርሶባቸው ለሚያውቁ ሴቶች በአጠቃላይ ይቅርታ መጠየቅ ይኖርበታል'' በማለት ከቤት ውስጥ ጥቃት ወንጀል መከላከያ ማዕከል ዲያና ካጌሬ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
''አንድ የሕዝብ እንደራሴ የሴቶችን ጥቃት የሚያበረታታ ንግግር ሲያደርግ መስማት በጣም ያስደነግጣል፤ ወንጀልም ነው'' ሲሉ ያክላሉ ዲያኒ።
ከቢቢሲ አፍሪካ ጋር ቆይታ ያደረገው ትዊናማሲኮ የተናገረውን ሲያብራራ ''መምታት ስል የሚያቆስል ወይም ብዙ ጉዳት የሚያስከትል ማለቴ አልነበረም። ጥፊ ግን ምንም አይመስለኝም፤ ምክንያቱም ሥነ-ሥረዓት ያስይዛል። አንድ ጊዜ ባለቤቴ በጥፊ መትታኛለች። እኔም ምንም አልመሰለኝም። እሷም መጥፎ ነገር አድርጋ በጥፊ መትችያት አውቃለሁ'' ብሏል።
''ለእኛ ጥቃት መፍትሔ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እንድ ጥፊ ወዴት እንደሚያመራ አይታወቅም'' በማለት ዲያና ካጌሬ የኦኔስመስን ንግግር ያጣጥሉታል። "እንደኦኔስመስ ያሉ እንደራሴዎች የምንፈልገው ለውጥ እንዳይመጣ ማነቆ እየሆኑብን ነው" በማለትም ይወቅሳሉ።
እንደራሴው ባለፈው ሳምንት የኡጋንዳው ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ "ሚስቶቻቸውን የሚማቱ ወንዶች ፈሪዎች ናቸው" ብለው ላሰሙት ንግግር ምላሽ ሲሰጥ ሳለ ነው ይህን አጨቃጫቂ ንግግር ያሰማው።
ባለፈው ዓመት የታተመ የመንግሥት ሪፖርት እንደሚያሳየው በኡጋንዳ ከ15 እስከ 49 የዕድሜ ክልል ካሉ አምስት ሴቶች መካከል ቢያንስ አንዷ የቤት ውስጥ ወይም የወሲብ ጥቃት ይደርስባታል።