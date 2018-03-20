የሃገራትን የኑሮ ደረጃ እንዴት መመዘን ይቻላል?
ለ2000 ዓመታት ያህል የአንድን ሃገር የኑሮ ደረጃ ለመለካት ሁለት መንገዶች ጥቅም ላይ ሲውሉ ቆይተዋል።
አንደኛው መመዘኛ አጠቃላይ የሃገር ውስጥ ገቢ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የአንድ ሃገር ዜጎች የሥራ አጥነት መጠን ነው። ሆኖም ግን አንድ ሃገር ማህበረሰቡን የሚያገለግልበትን መንገድ ስንመለከት እነዚህ መመዘኛዎች በቂ አለመሆናቸው ብቻ ሳይሆን ብዙም ጠቃሚ አለመሆናቸው ይታያል።
'ሶሻል ፕሮግሬስ ኢንዴክስ' ከደረጃ መዳቢ ድርጅቶች አንዱ ሲሆን ሃገራት ማህበረሰቡን እንዴት እያገለገሉ እንደሆነ የሚገመግም ተቋምም ነው። ድርጅቱ የሚያወጣቸው መረጃዎች ብዙውን ጊዜ ለሃገራት ምደባ ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲሆን አደጉ የሚባሉ ሃገራት ለመኖር እንድንመኝም ሲያደርጉን ይስተዋላል።
ከዚህ በዘለለ ግን መሰል መረጃዎች ለበርካታ ጥቅሞች ግልጋሎት ይሰጣሉ። ለፖሊሲ አውጭዎች የሚሰጡት ጥቅም ግን የትየለሌ ነው። የገንዘብ እርዳታ የሚደረግላቸውና ለጋሾች የትኞቹ ሃገራት እንደሆኑም ይጠቁማሉ። የሃገራት መፃዒ ዕጣ ፈንታንም ለመተንበይ ሊረዱ ይችላሉ።
በዚህ ጥናት መሠረት የተሰሩ አንዳንድ ሰነዶች እንደሚያሳዩት አሜሪካ ከበፊቱ ሲነፃፀር በኑሮ ደረጃ አሽቆልቁላለች። በአውሮፓውያኑ ከ1958 ጀምሮ ሕዝቡ በመንግሥት ላይ ያለው እምነት እጅግ በጣም ቀንሷል።
ሌሎች ሃገራት ደግሞ በሚታይ መልኩ አሉታዊም አዎንታዊም ለውጦችን አምጥተዋል። ለምሳሌ ቱኒዝያ በመናገር ነፃነትና በተጠያቂነት ከ1996 እስከ 2010 ማሽቆልቆል አሳይታለች። በቱኒዚያ ከተቀሰቀሰው የአረብ አብዩት በኋላ ግን ሃገሪቱ ከፍተኛ መሻሻል ማሳየት ችላለች።
የገንዘብ እጥረት
እንደ ምጣኔ ሃብት ባለሙያዎች ከሆነ ለብቻው ቆሞ ውጤት ማምጣት የማይችል ነገር ቢኖር ሃብት ነው። ለዚህም ደግሞ አሜሪካ ጥሩ ምሳሌ ናት።
በአጠቃላይ የሃገር ውስጥ ገቢ ከዓለም ከ1 እስከ 5 የምትገኘው አሜሪካ በማህበረሰብ ግልጋሎት መሻሻል 18ኛ ላይ ትገኛለች።
የ'ሶሻል ፕሮግሬስ ኢንዴክስ' ማዕቀፍን በሥራ ላይ በማዋል የአውሮፓ ሕብረት ሃገራት ሊታይ የሚችል ውጤት ማምጣት ችለዋል። በጣም ጥሩ ውጤት ያስመዘገበችው ስዊድን ስትሆን የሃገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል አጠቃላይ ገቢ ከቡካሬስት እና ከሮማንያ ሃገራዊ ገቢ ጋር አኩል ሆኖ ተገኝቷል።
ሥራ ማግኘት ከኑሮ መሻሻል ጋር ግንኙነት አለው ተብሎ ቢታመንም የአውሮፓ ሕብረት መረጃ በማህበራዊ ማሻሻያና በሥራ አጥነት መካከል ምንም ዓይነት ግንኙነት እንደለሌ ነው የሚያሳየው።
በሌላ በኩል ደግሞ በደቡብ አሜሪካ የምትገኘው ኮስታ ሪካ ገቢ መጠነኛ ቢሆንም የሃገሪቱ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫዎች ከጎረቤት ሃገራት የላቀ መሻሻል አሳይተዋል።
በዚህ ዓይነት ሃብት ብቻውን የአንድ ሃገር አገልግሎት አሰጣጥን መመዘን የማይችል ከሆነ ምን ጥቅም አለው? ትልቁ ጥያቄ ይሆናል።
ምንም እንኳ ሃብት በራሱ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ባይችልም ምንም ፋይዳ የለውም ማለት። ከፍተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ሃገራት ብዙ ሃብት ያላቸው ናቸው። ግን ሁሉም ሃብታም ሃገራት ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ማለትም አይደለም።
ባለሙያዎች ምጣኔ ሃብታዊ ዕድገት ለዜጎች እንዲጠቅም ካስፈለገ በማህበራዊ ተቋማትና ሌሎች ነዋሪዎችን የሚረዱ ድርጅቶች ላይ መዋዕለ-ነዋይ ሊፈስ እንደሚገባ ይናገራሉ።
''አንድ ሃገር ሃብታም በሆነ ቁጥር ለፖሊሶች የተሻለ ደመወዝ መክፈል ይቻላል፤ ለሌሎችም እንዲሁ'' በማለት የምጣኔ ሃብት ባለሙያው ሕዋን ያስረዳሉ።
ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖዎች
ለደረጃ ምደባ ተብሎ የመልካም አስተዳደር ፅንሰ-ሃሳብ የተጠነሰሰው በዓለም አቀፋዊ የፋይናንስ ተቋም ነው። እንደ አሜሪካ ያሉ እርዳታ ሰጪና ኃያል ሃገራትም ይህን መስፈርት ተግባራዊ ያደርጉት ጀመር።
ባለሙያዎች ግን እነዚህ መስፈርቶች ምዕራባዊ ሃገራት እሴቶች ላይ የተመሠረቱ ናቸው ሲሉ የሰላ ትችት ይዘንዝራሉ።
ትችቱ እንዳለ ሆኖ ግን እንደዚህ ዓይነት ደረጃ መዳቢ መረጃዎች ጠቀሜታቸው የጎላ መሆኑ አይካድም። በዋነኛነት አስፈላጊ የሚሆኑበት ምክንያት መሠረታዊ የሆኑ ልማዶችን አጉልተው ስለሚያሳዩና ከባድ መዘዞችን ሊያስከትሉ ስለሚቸሉ ነው።
ቱኒዝያ ምሳሌ ነበረች። በድምፅ ነፃነትና በተጠያቂነት ቁጥር የሚመዘን ከሆነ አንድ ሰው ውሳኔ ምክንያት፣ እሱም ባለሥልጣኖች ሲያስቸግሩት በአንድ ፍራፍሬ ሻጭ እራሱን በእሳት ማጋየት ምክንያት የአረብ አብዮት መነሳቱ አይደንቅም።
ታድያ የአንድ ሃገር ደህንነት፣ ፍትሃዊነትና ቋሚ ሰላም በተራው ለነዋሪዎች የተሻለ የኑሮ መስጠት የሚቻለው በምን ዓይነት መልኩ ይሆን?
የሚለካው ውጤት እንጂ ጥረት አይደለም ይላሉ ባለሙያዎች። ምክንያቱም ማህበራዊ ለውጦች ሕግ በመቀየርና ትንሽ ገንዘብ በማፍሰስ ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ ቀጣይነት ያለው ጥረት ለማህበራዊ መሻሻል እጅጉን አስፈላጊ ነው።
ይህም የአንድ ሃገርን የኑሮ ደረጃ የተሻለ የሚያስብለው አጠቃላይ የሃገር ውስጥ ገቢ ወይም የሥራ አጥነት ሳይሆን ለዜጎች ያለው ቦታና የኑሮ መሻሻሉ ቀጣይነት ነው ወደሚለው ማጠቃለያ ይወስደናል።