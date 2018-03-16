የፕሪሚዬር ሊግ እና ኤፍ ኤ ዋንጫ ግምቶች
የእንግሊዝ ፕሪሚዬር ሊግ እና የኤፍ ኤ ካፕ ዋንጫ ጨዋታዎች ቅዳሜ እና እሁድ በሚደረጉ ፍልሚያዎች ይቀጥላል። የትኛው ቡድን ድል ይቀናው ይሆን? የትኛውስ ሽንፈት ይቀምሳል? ላውሮ ግምቱን እንዲህ አስቀምጧል።
በቅድሚያም በስምንት ቡድኖች መካከል የሚካሄደውን የኤፍ ኤ ዋንጫ ሩብ ፍፃሜን እንመልከት። በዚህኛው ዙር ኤፍ ኤ ድጋሚ ጨዋታዎች የማይከናወኑ ሲሆን ጨዋታው ወደ ጭማሪ ሰዓት ካመራና በዚያም ካልተጠናቀቀ ወደ ፍፁም ቅጣት ማለፍ ግድ ይላል።
ቅዳሜ
ስዋንሲ ከቶተንሃም
ምንም እንኳ ሃሪ ኬን ለቶተንሃም መሰለፍ ባይችልም ቡድኑ ያለሱም ቢሆን ማሸነፍ እንደሚችል አሳይቶናል። የኮሪያዊው ሰን ሄውንግ ሚን ድንቅ አስተዋፅኦ ግን የሚዘነጋ መሆን የለበትም።
ስዋንሲም ቢሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያሳዩ ያሉት ብቃት በጣሚ አስገራሚ ነው። ቢሆንም ይህ ጨዋታ ከስዋንሲ ይልቅ ከቻምፒየንስ ሊግ ለተባረሩት ቶተንሃሞች የበለጠ አስፈላጊ ይመስለኛል።
ግምት፡ 0 - 2
ዩናይትድ ከብራይተን
ምንም እንኳ ዩናይትዶች የውጤት ቀውስ ውስጥ ባይገቡም በቻምፒየንስ ሊጉ ከሲቪያ ጋር ያሳዩት አቋም በጣም የወረደ ነበር። ከኋላ ተነስቶ ማሸነፍ ብርቁ ያልሆነው ዩናይትድ እንደዛ ሲሆን ማየት ትንሽ ያስገርማል።
ለዚህም ነው የዩናትድ ደጋፊዎች ከብራይተን ጋር በሚኖረው ፍልሚያ የተሻለ ነገር እንደሚጠብቁ የማምነው።
ግምት፡ 2 - 0
እሁድ
ዊጋን ከሳውዝሃምፕተን
ምንም እንኳ ዊጋን ዘንድሮ ልዩ ብቃት እያሳየ ያለውን የፕሪሚዬር ሊጉን መሪ ማንችስተር ሲቲን ከኤፍ ኤ ዋንጫ ማስወጣት ቢችልም ሩጫው የሚጠናቀቀው እዚህ ጋር ብዬ አምናለሁ።
አሰልጣኝ የቀየሩት ሳውዝሃምፕተኖች ከዊጋን ጋር የሚያደርጉት ፍልሚያ ግን ቀላል የሚሆን አይመስለኝም።
ግምት፡ 0 - 2
ሌይስተር ከቼልሲ
እንደ ቶተንሃምና ዩናይትድ ቼልሲም ከቻምፒየንስ ሊጉ ውጭ ሆኗል፤ በዚህ የውድድር ዘመን ብቸኛ የዋንጫ ተስፋቸውም ኤፍ ኤ ነው።
እውነት ለመናገር ቼልሲ ምን ዓይነት አቋም ሊያሳዩ እንደሚችሉ መገመት ከባድ ነው። ሌይስተሮች በአንፃሩ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በጣም ጥሩ አቋም እያሳዩ ይገኛሉ። እኔ ውጤት ወደ ሌይስተር ያቀናል የሚል እምነት አለኝ።
ግምት፡ 2 - 1
ፕሪሚየር ሊግ
ቅዳሜ - ቦርንማውዝ ከዌስትብሮም
ዌስትብሮሞች በፕሪሚዬር ሊጉ የመቆየት ተስፋቸው የመነመነ ይመስላል። ካለፉት 30 ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻሉት በ3ቱ ብቻ ነው።
በተቃራኒው ለቦርንማውዞች ይህን ጨዋታ ማሸነፍ ከመውረድ አደጋ ወደተረፈው ዞን ይወስዳቸዋል። ይሳካላቸዋል ብዬም አስባለሁ።
ግምት፡ 2 - 1
ክሪስታል ፓላስ ከሃደርስፊልድ
ከአንድ ወር በፊት ብትጠይቁኝ ኖሮ ፓላሶች ወደላይ ሃደርስፊልድ ወደታች የሚል ምላሽ እሰጣችሁ ነበር። አሁን ግን ነገሮች የተቃራኒ ሆነዋል።
የዊልፍሬድ ዛሃ መጎዳት ለፓላሶች ትልቅ ክፍተት ፈጥሯል። አሁን ግን ዛሃም ተመልሷል። ቡድኑም መነቃቃት ያሳያል ብዬ እገምታለሁ። ከዚህ ጨዋታ ቢያንስ አንድ ነጥብ ያገኛሉ።
ግምት፡ 1 - 1
ስቶክ ከኤቨርተን
ኤቨርተን ካለፉት 15 የሜዳ ውጭ ጨዋታዎች አንዱን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው። ምንም እንኳ ይህ ጨዋታ ለኤቨርተኖች ይህን ያህል አሳሳቢ ባይሆንም ለቀቅ አድርገው ይጫወታሉ ብዬ አልገምትም።
ስቶኮች ደግሞ የአቻ ውጤት ቡድን ሆነው አርፈዋል። በዚህኛውም ጨዋታው የተለየ ነገር ይታያል የሚል እምነት የለኝም።
ግምት፡ 1 - 1
ሊቨርፑል ከዋትፎርድ
የያዝነው ውድድር ዓመት ሲጀመር የተገናኙት ሁለቱ ቡድኖች 3 - 3 በሆነ ውጤት ነበር የተለያዩት። በዚህኛው ጨዋታ ይህ ይደገማል? አይመስለኝም።
ምንም እንኳ የሊቨርፑል ተከላካይ አሁንም ደካማ ቢሆንም የአጥቂው መስመር አደገኛ መሆኑ የሚካድ አይደለም። እንደተለመደው አጥቅተው የሚጫወቱ ከሆነ ድል በማስመዝገብ ወደ ሶስተኛ ሥፍራቸው ይመለሳሉ።
ግምት፡ 2 - 0