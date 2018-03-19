የሞያሌ ቀውስ ተባብሶ ቀጥሏል
ባለፉት ሁለት ቀናት ከኢትዮጵያ ሽሸተው በኬንያ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ያሉበትን ሁኔታ ቢቢሲ በቦታው ተገኝቶ ቃኝቷል።
ከተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) ባገኘነው መረጃ መሰረት፤ ከአራት በላይ በሆኑ ጣቢያዎች ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ቁጥር እስከ አስር ሺህ ይገመታሉ።
ከወርልድ ቪዝን ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው ደግሞ ከስደተኞቹ መካከል ሰማንያ በመቶ የሚሆኑት ሴቶች እና ህጻናት ናቸው።
ትናንት እሁድ ዜጎች ተጠልለው ከሚገኙባቸው መጠለያዎች መካከል ደምበላ ፈቻና እና ሶመሬ መጠለያ ጣቢያዎችን ተመልክተናል፤ በርካታ ስደተኞችንም አነጋግረናል።
ሶመሬ ተብሎ በሚጠራው የስደተኞች ጣቢያ ውስጥ ከ3500 በላይ ሰዎች ይገኛሉ። በጣቢያው በአንድ አነስተኛ ከላስቲክ በተሰራ ቤት ውስጥ በርካታ ቁጥር ያለቸው ሰዎች ይኖራሉ።
በጣቢያው በርካታ ሰዎች በጠባብ ቦታዎች ላይ ተፋፍገው ስለሚገኙ እንዲሁም የመጸዳጃ እና በቂ የሆነ የህክምና አገልግሎት ባለመኖሩ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ በጣቢያው የወርልድ ቪዥን ተወካይ የሆኑት ደንከን ኦዳዎ ለቢቢሲ ይናገራሉ።
በጣቢያው ውስጥ በርካታ ህጻናት እና ነብሰ ጡር ሴቶች ስለሚገኙ የበሽታ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ እንደሆነ በማስታወስ የተቅማጥ በሽታ ምልክቶች መታየታቸውን ተወካዩ ያስረዳሉ። ጨምረውም በመኖሪያ ቀያቸው መረጋጋት ሰፍኖ የስደተኞች ቁጥር ካልቀነሰ በቀር ሁኔታው ከቁጥጥር ውጪ ሊሆን እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ።
ከሃገር ሸሽተው ከወጡት ዜጎች መካከል የሁለት ልጆች እናት የሆኑት ወ/ሮ ከድጃ መሃመድ አንዷ ናቸው። ወ/ሮ ከድጃ ሞያሌ ከተማ በሚገኝ አነስተኛ መደብር ውስጥ የተለያዩ ሸቀጦችን ይነግዱ ነበር። ከቀናት በፊት በሞያሌ የነበረው ግድያ ''ለእኔ እና ለልጆቼ ስጋት ስለሆነብኝ ሸሸቼ ወጣው'' ይላሉ።
የእሷን ልጆች እና የጎረቤቴ ናቸው ያለቻቸውን ልጆች ጨምሮ በርካታ ህጻናት ከድጃ በሰራቸው የላስቲክ ቤት ውስጥ ተቀምጠው ተመልክተናል።
ከህጻናቱ መካከል በወላጆቻቸው ፍቃድ የ10 ዓመት ልጅ የሆነችውን ኢቅራን እና 15 ዓመት እድሜ ያላትን ራሄልን አነጋግራናል። ኢቅራ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ስትሆን ''ትምህርት ቤት ሄጄ መማር እፈልጋለው ግን ወደዛ መመለስ እፈራለው'' ብላናለች።
ራሄል የአንድ ዓመት እድሜ ያለውን የአክስቷን ልጅ አቅፋ ነበር ያገኘናት። ራሄል በዓይኗ ያየችውን ስታስረዳ ''የዛን ቀን በጣም ብዙ ደም አየን። እኛንም ይገድሉናል ብለን ሸሽተን ወደ እዚህ መጣን። ከመጣን ጀምሮ የቦቆሎ ገንፎ ነው የምንበላው'' ትላለች። ልክ እንደ ኢቅራ ሁሉ ራሄልም ወደ ትምህር ቤት መመለስ ብትፈልግም ከፍተኛ ፍራቻ ስላደረባት የመመለስ ፈላጎት የላትም።
የኢትዮጵያ መንግሥት ከቀናት በፊት በሞያሌ የተፈጸመው ግድያው በስህተት መሆኑን መግለፁ አይዘነጋም፤ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ደግሞ ባሳለፈነው ቅዳሜ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አሰፋ አብዩ አስታውዋል።
ይሁን እንጂ ወ/ሮ ከድጃን ጨምሮ በጣቢያዎቹ ውስጥ ያነጋገርናቸው ሰዎች በዚህ የሚስማሙ አይመስሉም። ሸሽተው ድንበር ከተሻገሩት መካከል አንዷ ወ/ሮ አዳነች ''በስህተት ተገደለ የተባለው በስህተት አይደለም። 'ሸሚዝ የለበሰውን ምታው' እያሉ እየተኮሱ በስህተት ነው ማለት አይቻልም። ሆነ ብለው ወጣቶችን ነበር ኢላማ ሲያደርጉ የነበረው። ከዛም በኋላ የ10 ዓመት ልጅ አባረው ነው የገደሉት። ይህም ስህተት ነው?'' ስትል በምሬት ትጠይቃለች።
ከዚህም በተጨማሪ በርካታ የኬንያ ዜጎች ሃገር ጥለው የተሰደዱ ኢትዮጵያውያንን መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ አስጠግተው እያኖሯቸው ነው። በርካታ ኬንያውያን በግል መኪኖቻቸው ልብስ እና ምግብ ጭነው ሲያድሉ ተመልክተናል።
የኬንያ መንግሥት፣ የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን፣ የኬንያ የቀይ መስቀል ማህበር እና ወርልድ ቪዥንን ጨምሮ የተለያዩ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለስደተኞቹ ድጋፍ እያደረጉ ነው።