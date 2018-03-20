የአሜሪካ ሮቦቶችና ማሽኖች የአፍሪካውያንን ሥራ እየወሰዱ ነው
ሁለት አሥርት ዓመታት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ በአፍሪካ ሠራተኖችን ቀጥሮ ከማሠራት አሜሪካ ውስጥ በሮቦቶች ማሠራቱ አዋጪ ይሆናል ሲል አንድ ጥናት ይጠቁማል።
ራሳቸውን በራሳቸው የሚያንቀሳቅሱ (አውቶማቲክ) ማሽኖችና ዋጋ ከጊዜ ወደጊዜ ዝቅ እያለ መምጣት ደግሞ አምራቾች የሰው ኃይል በበቂ ከሚገኝባቸው ሃገራት ይልቅ ወደዳጉ ሃገራት እንዲያመዝኑ ያደርጋቸዋል ሲል ያክላል ጥናቱ።
አንዳንድ ተንታኞች ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ሃገራት በዚህ የአሠራር ሂደት ብዙ እንዳማይጎዱ ቢናገረሩም ኦዲአይ የተባለ ተቋም ግን እውነታው ተቃራኒው እንደሆነ ይናገራል።
ምንም እንኳ የጥናቱ ውጤት ለአፍሪካ ሃገራት ተስፋ አስቆራች ቢመስልም ለዚህ አብዮታዊ ለውጥ መዘጋጃ ጊዜ እንዳለ ጥናቱ ሳያወሳ አላለፈም።
"የጠነከረ የበይነ-መረብ (ኢንተርኔት) አገልግሎት መስፋፋት፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲሁም ቴክኖሎጂን ማበልፀግ ለአፍሪካ ሃገራት አዋጭው መንገድ ነው" ሲሉ በተቋሙ ከፍተኛ የጥናት ባለሙያ የሆኑት ካሪሽማ ባንጋ ይናገራሉ።
በአውሮፓውያኑ 2034 አሜሪካ ውስጥ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያንቀሳቅሱ ማሽኖች፣ ሮቦቶች እንዲሁም 3 ጎንዮሽ (3ዲ) ማተሚያዎች ኬንያ ውስጥ ለሰው ኃይል ከሚወጣው ባነሰ ዋጋ ሊገኙ ይችላሉ።
በኢትዮጵያም በተመሳሳይ በአውሮፓውያኑ 2038-2042 ባለው ጊዜ ሮቦቶችና 'አውቶማቲክ' መሣሪያዎችን ከሰው ኃይል ባነሰ ዋጋ ማግኘት ይቻላል።
እንደ ጥናቱ ከሆነ አህጉሪቱ ለዚህ ለውጥ ለመዘጋጀት ያላት ጊዜ ቢበዛ የሁለት አስርት ዓመታት ዕድሜ ነው። ለዚህም ነው አፍሪካ በሚቀጥሉት ዓመታት ቴክኖሎጂ ላይ መዋዕለ ነዋይዋን በሰፊው ማፍሰስ ያለባት።