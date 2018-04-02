ዴህያ፣ ቭረቶንገን፣ ሲልቫ፣ አሊና ማኔ ከተመረጡት መካከል ናቸው
ባለፉት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች መካከል ሊቨርፑል መሃመድ ሳላ 29ኛውን ግብ በማስቆጠር ማሸነፍ ችሏል።
ካሸነፉትም መካከል ሌስተር፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኒው ካስትል፣ በርንሌይ፣ ዌስት ሃም፣ ማንችስተር ሲቲ እና ቶተንሃም ናቸው።
የኳስ ተንታኙ ጋርዝ ክሩክስ እስቲ አስገራሚ ፍልሚያዎችን ካየንበት ያለፈው ሳምንት የሊጉ መርሃ ግብር ነጥረው የወጡ ምርጥ 11 እንመልከት ይለናል።
ግብ ጠባቂ - ዴቪድ ዴህያ (ማንችስተር ዩናይትድ)
ከእርጀንቲና ጋር ባደረጉት ጨዋታ እንድ ኳስ ቢያመልጠውም እንኳን ዴቪድ ዴህያ ከስዋንሲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ አልተበገረም።
የመጀመሪያዋን ኳስ ሲመልስ እጆቹ ከወርቅ የተሠሩ ሳይሆኑ አይቀርም ተባለለት።
ሁለተኛው ደግሞ ይበልጥ ያስደንቅ ነበር ምክንያቱም ወደ ጎል ሳይጠጋ ነበር የኳሷን እሽክርክሪት ያያት።
ተከላካይ መስመር - ዴቪንሰን ሳንቼዝ (ቶተንሃም)፣ ጃን ቬርቶንገን (ቶተንሃም)፣ ቪንሰንት ኮምፓኒ (ማንችስተር ሲቲ)
ዴቪንሰን ሳንቼዝ
ህዩጎ ሎሪስ ባጠፋው ይጎዱ እንጂ እንደ ወትሮው የዴቪንሰን ጨዋታ ግን በጣም የሚያስገርም ነበር። በከባድና አስቸጋሪ ጨዋታዎች ላይ ሳይረበሽ መጫወትን ልምድ ሳያደርገው አይቀርም።
ጃን ቬርቶንገን
ከሎሪስ ጥፋት ቀጥሎ እንዲያገግሙ በመርዳቱ ከቼልሲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ የጃን ተሳትፎ ወሳኝ ነበር ።
ቪንሰንት ኮምፓኒ
ልክ እንደ ቡድኑ ኮምፓኒ ሙሉ ጨዋታውን ምንም ሳይጎዳ ጨርሷል። ይህ ደግሞ ማንችስተር ሲቲን የፍልሚያው አሸናፊዎች ሊያደርጋቸው እንደሚችል አያጠራጥርም።
ከማንችስትር ዩናይትድ ጋር ደግሞ ቢፋለሙ ከእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታ ይልቅ የሆሊውድ ፊልም ሊያስመስለው ይችላል። ዋንጫውን ሲያነሱ ባለፉት ዓመታት ሲቲን ተፎካካሪ እንዳይኖራቸው ያደረገው ኮምፓኒ ባይገኝበት ደግሞ የሚሆን አይደለም።
አማካይ - ጄሲ ሊንጋርድ (ማንችስተር ዩናይትድ)፣ ክርስቲያን ኤሪክሰን (ቶተንሃም)፣ ዴቪድ ሲልቫ (ማንችስተር ሲቲ) እና ዴሌ አሊ (ቶተንሃም)
ጄሲ ሊንጋርድ
ይህ ወጣት በመጪው ዓለም ዋንጫ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ከቋሚ 11 ጋር መሰለፍ ይኖርበታል። የማንችስተር ኃላፊ ጆዜ ሞሪንዮ ሊንጋርድን እየቆጠቡ ይመስላል ግን አልተሳካለትም።
ሊንጋርድ ደረማምሶ እራሱን ከቋሚዎቹ ጋር ከማሳለፉም ባሻገር ጨዋታዉን በቁጥጥሩ አድርጓል።
ከስዋንሲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ዩናይትድ ያስገቧቸው ግቦች በሙሉ የሊንጋርድ እጅ ነበረበት።
ክርስቲያን ኤሪክሰን
የዚህ ተጫዋች ወቅት ከዚህ በላይ ሊሻሻል የሚችለው ዋንጫ ቢጨመርለት ብቻ ነው። ኤሪክሰን በጣም ጥሩ ከመሆኑም ባሻገር ጨዋታውን በጥሩ ግቦች እያሳረገ ነው።
ከቼልሲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ የመታት ኳስ ዊሊ ካባዬሮን በ20 ሜትር ርቀት በላይ ነበር ያለፈው። ስፐርስ በስታምፈርድ ብሪጅ ለማሸነፍ ሲጠብቁ 28 ዓመታት ሆኗቸዋል ይህም ደግሞ ያለ ኤሪክሰን አይሆንም ነበር።
ዴቪድ ሲልቫ
እስካሁን ባደረጓቸው 38 ጨዋታዎች ማንችስተር ሲቲ አንዴ ብቻ ነው የተሸነፉት። ጨዋታቸውንም ያሳመረላቸው ዴቪድ ሲልቫ ነበር።
ጆርዳን ፒክፎርድ ኳሷን ላማዳን እያርበደበደው ካልነበር በመርፌ ቀዳዳ ኳስ ለአጋሮቹ ሲያሳልፍ ነበር።
ዴሌ አሊ
የቶተንሃሙ አሰልጣኝ ማውሪስዮ ፖኬቲኖ በሰፊው የዴሌ አሊን ክህሎቶች በሜዳው ሲያንፀባርቁ ቆይተዋል። ከቼልሲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ባይታይም እንኳን በሁለተኛው ግማሽ ግን ዴሌ ጨዋታውን አጋግሏል።
ይህ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ወቅት ዴሌን ቢያታግለውም አሠልጣኙ እምነት ጥሎበት ስለነበር የዴሌም ክህሎት ቀስ በቀስ እየወጣ መጣ።
አጥቂ መስመር - ሳድዮ ማኔ (ሊቨርፑል)፣ ማርኮ አርኖቶቪች (ዌስት ሃም)፣ ሊሮይ ሳኔ (ማንችስተር ሲቲ)
ሳድዮ ማኔ
ለአንድ ሰዓት ያህል ሳድዮ ማኔ ክሪስታል ፓላስን ሲያስፈራራ ቆይቷል። የሊቨርፑሉ ኃላፊ ጆርገን ክሎፕ ተጫዋቹ ከጄምስ መካርተር ጋር በሳጥኑ ውስጥ ባደረገው መነካካት እንዴት ቅጣት ምት ይገባዋል ብሎ እንደወሰነ ግራ ያገባል። ምክንያቱም መነካካት በቀጥታ ቅጣት ምት ያሰጣል ማለት አይደለም ጥፋት እንጂ።
ማኔ ኳሱን በእጁ በመያዙ ሁለተኛ ቢጫ ካርድ ሊያሰጠው የሚችል ቢሆንም ዳኛው ኒል ስዋርቢክ ግን ምሮታል።
ማርኮ አርኖቶቪች
ማርክ ህዩዝ የስቶክ አሠልጣኝ በነበረበት ወቅት ማርኮ አርኖቶቪችን ሲተቸው እንደነበር ይታወሳል። ሆኖም ግን አጥቂዎች የሚተቿቸውን አሠልጣኞች ለመበቀል እንቅልፍ አይይዛቸውምና አርኖቶቪችም ይህንኑ ነው ያደረገው።
ኦስትሪያዊው ከሳውዝ ሃምፐተን ጋር ባደረገው ጨዋታ ህዩዝን የሚያሸማቅቅ ጨዋታ አሳይቶ በጥሩ ሁኔታ ጨርሷል።
ሊሮይ ሳኔ
ከብራዚል ጋር ጀርመን ስትጫወት ሳኔ ከቋሚ ተሰላፊዎቹ ጋር ሆኖ ያሳየው ጨዋታ የሚገርም ነበር።
ሳኔ ለመጀመር አራት ደቂቃ ብቻ ነበር የፈጀበት። የቴክኒክ አፈፃፀሙ በጣም የሚገርም ነበር።
ፊል ጃጊዬልካን በመሃል ሜዳ ኳሱን አንጥሮ ከሸወደ በኋላ ሌይተን ቤይንዝንም በተመሳሳይ መልኩ ሸውዶታል። ወዲያውም ኳሱን ለጋብሪኤል ዬሱስ በኬቪን ደብሮይን አድርጎ ግብ እንዲቆጠር አድርጓል።