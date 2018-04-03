በአማርኛ የሚያንጎራጉረው ፈረንሳያዊ
'ልጅ ሊዮ' በሚለው በመድረክ ስሙ የሚታወቀው ሌዮናርን በተለያዩ መድረኮች ላይ ከብዙ ታዋቂ ዘፋኞችም ጋር ተጫውቷል።
አማርኛ አቀላጥፎ የሚናገረው ልጅ ሊዮ የፈረንሳይ ዜግነት ያላቸው ቤተሰቦቹ አዲስ አበባ ለስራ ሲመደቡ እሱም በሰባት ዓመቱ አዲስ አበባን ረገጠ።
ምንም እንኳን የተማረው 'ሊሴ ገብረ ማሪያም' የፈረንሳይ ትምህርት ቤት ቢሆንም ለአማርኛ ቋንቋ ፍቅር ያደረበት በልጅነቱ ነው።
በቤታቸው ከነበሩት ሠራተኞችና ከትምህርት ቤት ጓደኞቹ ጋር እየተነጋገረ ቀስ በቀስ አማርኛ ለመደ።
አባቱ በኢትዮጵያ የነበራቸውን የ7 ዓመት የስራ ቆይታ ጨርሰው ወደ ሌላ ሃገር ቢሄዱም ሊዮ ግን ለአማርኛና ለኢትዮጵያ የነበረው ፍቅር አልጠፋም።
ከአባቱ ጋር ከሀገር ሀገር እየተዘዋወረ ያደገው ሊዮ ቋንቋ ለማወቅ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ፈጣንም ነበር። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ አማርኛን ለመማር ወሰነ።
አማርኛ ቋንቋን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ታሪክም የተማረው ሊዮ ሁለተኛ ዲግሪውን ቢይዝም ቋንቋውን በደንብ ለማወቅና አቀላጥፎ ለመናገር 10 ዓመታት እንደፈጀበት ይናገራል።
ሊዮ በየ10 ዓመቱ ወደ ኢትዮጵያ የሚመላለስ ሲሆን ከሙዚቃው በተጨማሪም የተለያዩ ሥራዎችን ይሰራል።
"ኢትዮጵያ ለኔ ሃገሬ ነች፤ ልቤም ኢትዮጵያዊ ነው" ይላል።
ኢትዮጵያ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ መኖሩና በምግብ ቤቱ ከሚያስተዳድራቸው ሠራተኞች ጋር በአማርኛ ብቻ መግባባቱ ቋንቋውን እንዲያዳብር እንደረዳው ይናገራል።
ይህም አማርኛውን ለማሻሻል ከመጥቀሙም ባሻገር ለሙዚቃዬም አስተዋጽዖ አድርጓል ይላል።
በተለይም ልጅ እያለ ከእኩዮቹ ጋር አብሮ ማሰለፉ አማርኛውን እንዲያሻሽል እንደረዳው ያስታውሳል።
''ከግቢ መውጣት ባይፈቀድልንም እንኳን በምኖርበት የሾላ ሰፈር ልጆች ብዙ አስተምረውኛል፤ ከዚያም በተጨማሪ ብዙ ጊዜዬን ከዘበኛው ጋር አሳልፍ ነበር። ሬድዮ ሲያዳምጥም ካጠገቡ አልርቅም ነበር። ይሄም ብዙ ረድቶኛል '' ይላል
አድጎ ዩኒቨርሲቲ ከገባም በኋላ ከልጆች ጋር ወደ ጭፈራ ቤት በሚሄድበትም ወቅት በባህላዊ ሙዚቃ ይወዛወዝ እንደነበር ይናገራል።
ትናንቱን መለስ ብሎ በማስታወስም ''እኔ ከኢትዮጵያ ብወጣ እንኳን ኢትዮጵያ ግን ከሰውነቴ አትወጣም'' ይላል።
ነዋሪነቱን በፈረንሳይ መዲና ያደረገው ልጅ ልዮ የሙዚቃ አልበሙን በመስራት ላይ ነው።
"በፈረንሳይም ቢሆን አማርኛን የሚያናግሩኝ ሐበሾች አላጣም፤ ከአማርኛ አልፎ ክትፎ የሚጋብዙት ጓደኞችን አፍርቼያለሁ" በማለት በሳቅ ታጅቦ ይናገራል።
አማርኛ እንዳይጠፋበትም በስካይፕም ሆነ በቫይበር ከኢትዮጵያዊ ጓደኞቹ ጋር እንደሚያወራ የሚገልፀው ልጅ ልዮ አልፎ አልፎ ደግሞ በዩ ቲዩብ ላይ የተለያዩ የአማርኛ ዝግጅቶችን ፊልሞችንና ሌሎችንም በአማርኛ የተሠሩ ቪድዮዎችን ይከታተላል።
ለሙዚቃ ለየት ያለ ፍቅር እንዳለው የሚናገረው ሊዮ ሰሜቱን ማንፀባርቅም ሆነ ማስረዳት የሚችለው በሙዚቃ ብቻ እንደሆነ ይናገራል።
''በተፈጥሮዬ ዜማ በውስጤ ይሽከረከራል። ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ዜማው ነው የሚመጣልኝ'' ይላል።
ዜማው አንዴ መስመር ከያዘለት በኋላ ግጥሞቹን ከኢትዮጵያዊ ጓደኛው ጋር አብሮ በመሆን እያስተካከሉ ሙዚቃውን ያቀናብራሉ።
የሙዚቃ ፍቅሩ የተፀነሰው በልጅነቱ እንደሆነ የሚናገረው ሊዮ ሙዚቃ ለእርሱ ትልቅ ስፍራ እንዳለው ይናገራል።
''ለሰውነት ምግብ እንደሚያስፈልግ ሁሉ ለአዕምሮም ምግብ ያስፈልጋል፤ ለእኔ ደግሞ ሙዚቃ እንደ ምግብ ነው'' ይላል።
ሬጌ ሙዚቃ ማዳመጥ የሚወደው ሊዮ ራሱን በአንድ ሙዚቃ አይወስንም በተቃራኒው የተለያዩ ኃገራት የመኖር ልምዱን የሚገልፅበት አንዱ መንገድ በሙዚቃ ነው።
''ይህች ዓለም የተለያዩ ሃገራት አላት። እኔ ደግሞ በብዙ ሃገራት ነው ያደኩትና ያንን ሁሉ ማንፀባርቅ የምችለው በሙዚቃዬ ነው'' በማለት ያብራራል።
አሁን ሙዚቃ ላይ ብቻ እያተኮረ እንዳልሆነ የሚያስረዳው ሊዮ የተለያዩ ሥራዎችን በመሥራት እንደ ማንኛውም ሰው መኖር እንደሚፈልግ ተናግሯል።
የሚወደውን ሙዚቃም ለመሥራትም በዚሁ ምክንያት ጊዜ እንደፈጀበት ያስረዳል።
ሙዚቃን ተገዶ ሳይሆን እሱ ሲያሰኘው የሚሰራው ሊዮ ለወደፊቱ በየሀገራቱ እየዞረ ሙዚቃውን የማቅረብ እቅድ አለው።
አሁንም ቢሆን በሚኖርበት አካባቢ በተለያዩ መድረኮች ላይ እየተገኘ ሙዚቃው ይጫወታል። ታዲያ በእነዚህ መድረኮች በአማርኛ ሲያንጎራጉር የሰሙ ታዳሚዎቹ አማርኛ በመናገሩም ይደነቃሉ።
በተደጋጋሚም ''ይህ ፈረንጅ ከየት አመጣው ይሄን አማርኛ'' ሲሉ ሰምቷቸው ያውቃል።
ለኢትዮጵያ ያለውን ጥልቅ ፍቅር ከመናገር ወደኋኃ የማይለው ሊዮ ''ከኢትዮጵያ ጋር ያለኝ ግንኙነት መቼም አይቋረጥም። ኢትዮጵያ መኖር በጣም ብወድም እንኳን አንድ ቦታ ግን ስላላደኩኝ በየተወሰነ ጊዜ መቀየር ግድ ይለኛል'' ይላል።
ከልጅ ሊዮ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ለማዳምጥ ከታች ያለውን ቪድዮ ያጫውቱ።