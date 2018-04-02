እስራኤል ስደተኞችን የማስወጣት ዕቅዷን ሰረዘች
እስራኤል ስደተኞችን ከሃገሯ የማስወጣቱን መርሃ ግብር እንዳቋረጠች የጠቅላይ ሚኒስትር ቤኒያሚን ኔታኒያሁ ቢሮ አስታወቀ።
ውሳኔው የተላለፈው ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጋር በደረሰ ስምምነት መሆኑም ይፋ ሆኗል።
16 ሺህ ያህል ስደተኞች ስማቸው ባልተጠቀሰ የምዕራቡ ዓለም ሃገራት እንደሚጠለሉ እንዲሁም 18 ሺህ ያህል ደግሞ በእስራኤል ቋሚ የነዋሪነት መታወቂያ እንደሚሰጣቸው ተነግሯል።
የእስራኤል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በእሁድ ዕለት ሊተገበር እቅድ ተይዞለት የነበረውን አፍሪካውያን ስደተኞችን የማበራር መርሃ ግብር ለተወሰኑ ቀናት እንዲገታ ማድረጉ የሚታወስ ነው።
ስደተኞቹን ይቀበላሉ ተብለው የታሰቡት ሃገራት ኡጋንዳና ሩዋንዳ ሲሆኑ ይህንን ሃሳብ የተቃውሙ በእስራኤል ያሉ የመብት ተሟጋቾች አለመስማማታቸውን በሰላማዊ ሰልፍ ሲገልፁ ቆይተዋል።
አዲሱ ዕቅድ በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ውስጥ ሥራ ላይ ይውላል። የጠቅላይ ሚኒስትር ቤኒያሚን ኔታኒያሁ መሥሪያ ቤት ይህን ስምምነት 'ታይቶ የማይታወቅ' በማለት ገልፆታል።
በእስራኤል ከሚገኙ በርካታ አፍሪካውያን ስደተኞች መካከል አብዛኛዎቹ የሰዎችን መብት በመጣስ በተባበሩት መንግሥታት የምትወቀሰው ኤርትራና በጦርነት ከተናወጠችው ሱዳን የተውጣጡ ናቸው።
ስደተኞቹ በሃገራቸው የነበረው አደጋ ለማምለጥ እንደወጡና ለመመለስ ደግሞ እንደማይችሉ ይናገራሉ። የእስራኤል መንግሥት ግን በዚህ ፖሊሲ ይነካሉ ብለው የሚታሰቡት አፍሪካውያን ጥገኝነት የጠየቁበት ምክንያት ኢኮኖሚ ናቸው ሲል ይከራከራል።