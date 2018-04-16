የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ 11
በመጨረሻም ማንቸስተር ሲቲዎች የማንቸስተር በሜዳው በዌስት ብሮም መሸነፍን ተከትሎ ሻምፒዮን ሆኑ።
በሳምንቱ ሊግ ጨዋታዎች እነማን በሳምንቱ ምርጥ ቡድን ውስጥ ይገባሉ? ጋሬት ክሩክስ የፕሪሚር ሊጉን ምርጥ ቡድን እንደሚከተለው መርጧል።
ግብ ጠባቂ - ቤን ፎስተር (ዌስት ብሮም)
የሮሜሉ ሉካኩን ቴስታ ያዳነበት መንገድ አስገራሚ ነበር። በዚህ ጨዋታ ባጊዎቹ ያሳዩተ ብቃት ለአዲሱ አሰልጣኝ ዳረን ሙር ወሳኝ ነው።
ተከላካዮች - ትሬንት አሌክሳንደር- አርኖልድ (ሊቨርፑል)፣ ኬቨን ሎንግ (በረንሌይ)፣ ቪንሰንት ኮምፓኒ (ማንቸስተር ሲቲ)
ትሬንት አሌክሳንደር፡- አርኖልድ: የመከላከል ብቃቱ ጎልቶ የወጣ ሲሆን ከበርንመዝ ጋር በነበራቸው ጨዋታ ለሞሃመድ ሳላህ ያቀበለውና ጎል የሆነው ኳስ ልዩ ነበር።
ኬቨን ሎንግ፦ ሎንግ ጉዳት ላይ ያለውን ቤን ሚን ተክቶ ቢሆንም የገባው አስደናቂ ብቃት ማሳየት ችሏል። የማሸነፊያውን ጎል ማግባቱ ደግሞ ይበልጥ ነገሮችን አሳምሮለታል።
ቪንሰንት ኮምፓኒ፦ በሁለተኛው ዙር የቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ያልገባው ኮምፓኒ ከቶተንሃም ጋረ በነበራቸው ጨዋታ ድንቅ ጨዋታ ማሳየት ችሏል።
አማካዮች - ዊሊያን(ቼልሲ)፣ ኬቨን ደብራይነ (ማንቸስተር ሲቲ)፣ ሞሃመድ ዲያሜ (ኒውካስል)፣ ኤደን ሃዛርድ (ቼልሲ)
ዊሊያን: በዚህ አመት የቼልሲ ምርጡ ተጫዋች ዊሊያን ነው። በሳውዝሃምፕተኑ ጨዋታ ሁለት ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን አቀብሏል።
ኬቨን ደብራይነ: ይህም ተጫዋች አመቱን ሙሉ ድንቅ ብቃቱን ሲያየን ነበር። ለስተርሊንግ በተጫዋቾች መሃል ሆኖ ያቀበለው ኳስ ግሩምነበር።
ሞሃመድ ዲያሜ: በራፋኤል ቤኔቴዝ ስር እንደ አዲስ ከተነቃቁ ተጫዋቾች መካከል ሞሃመድ ዲያሜ አንዱ ነው።
ኤደን ሃዛርድ : ቼልሲዎች በመጀመሪያው አጋማሽ ጠሩ ኳስ መጫወት አቅቷቸው ነበር። እንደ ቡድን አጋሮቹ ጥሩ ያልነበረው ሃዛርድ በሁለተኛው አጋማሽ ግን ጥሩ አቋም ማሳየት ችሏል።
አጥቂዎች - ሞሃመድ ሳላህ(ሊቨርፑል)፣ ኦሊቪዬ ዡሩ (ቼልሲ)፣ ዊልፍሬድ ዛሃ (ክሪስታል ፓላስ)
ሞሃመድ ሳላህ: በአመቱ 40ኛ ጎሉን ያስቆጠረውን ሳላህ በሳምንቱ ምርጥ ቡድን ውስት አለማካተት ይከብዳል። የፒ ኤፍ ኤ ሽልማት ላይ ከኬቨን ደብራይነ ጋረ አንገት ለአንገት ሆነው እነደሚፎካከሩ ይጠበቃል።
ኦሊቪዬ ዡሩ: ኦሊቪዬ ዡሩ ተቀይሮ እስኪገባ ድረስ ቼልሲዎች ሜዳው ውስጥ አልነበሩም ማለት ይቻላል። ዡሩ ገብቶ ግን ጨዋታውን ሙሉ በሙሉ ቀይሮታል።
ዊልፍሬድ ዛሃ: ዊልፍሬድ ዛሃ ያሰቆጠራቸው ሁለት ጎሎች ክሪስታል ፓላሶችን ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት ሚያደርጉትን ትግል ተስፋ ሰጥቶታል።