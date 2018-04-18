የሲአይኤ ዳይሬክተር ማይክ ፖምፔዎ ወደ ሰሜን ኮሪያ ሚስጥራዊ ጉዞ አድርገው እነደነበረ ተነገረ
የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት የሲአይኤ አለቃ ማይክ ፖምፔዎ ከሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ-ኡን ጋር ለመወያየት ወደ ፒዮንግያንግ ሚስጥራዊ ጉብኘት እድርገዋል።
የሲአይኤ ዳይሬክተር ወደ ሰሜን ኮሪያ ጉዞ ያደረጉት ፕሬዝደንት ትራምፕ ከኪም ጋር ከመገናኘታቸው በፊት ሁኔታዎችን ለማመቻቸት የነበረ ሲሆን ጉዟቸውን ያደረጉት ከአንድ ወር በፊት እንደነበር ስማቸው ያልተጠቀሰ ሃላፊ ተናግረዋል።
ፖምፔዎ ወደ ሰሜን ኮሪያ ያቀኑት ፕሬዝድንት ትራምፕ የውጪ ጉዳይ ሃላፊ አድረገው ካጯቸው በኋላ ነበር።
በፖምፔ የሰሜን ኮሪየ ጉብኝት ዙሪያ ዋይት ሃውስ ምንም ያለው ነገር የለም።
ጉብኘቱ ፖምፔዎን እአአ ከ2000 በኋላ ከሰሜን ኮሪያ መሪ ጋር የተወያዩ ከፍተኛው የአሜሪካን ባለስልጣን ያደርጋቸዋል።
እአአ በ2004 የቀድሞ የአሜሪካ የብሄራዊ ደህንነት ቢሮ ሃላፊ በሰሜን ኮሪያ ታስረው የነበሩ ሁለት የአሜሪካ ዜጎችን ለማስለቀቅ ወደ ሰሜን ኮሪያ ተጉዘው የነበረ ቢሆንም ከአገሪቱ ፕሬዝደንት ጋር ግን አልተገናኙም።
ፕሬዝድነት ትራምፕ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ቀጥተኛ ውይይት ስለማድረግ ጠቁመው ነበር።
በፈሎሪዳ የጃፓኑን ጠቅላይ ሚንስትር ሺንዞ አቤን በማነጋገር ላይ የሚገኙት ትራምፕ ''ከሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር የቀጥታ ውይይት አድርገናል'' ሲሉ ተደምጠዋል።
ዶናልድ ትረምፕ ከኪም ጋር ከስድስት ሳምንታት በኋላ አልያም ከዚያ በፊት ሊገናኙ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።
ሁለቱ መሪዎች የት ሊገናኙ እንደሚችሉ የተሰጠ ይፋዊ መግለጫ ባይኖርም በርካቶች ደቡብ ኮሪያ፣ ቤጂንግ፣ በኢሲያ በአንዱ ሃገር ወይም በአውሮፓ ሊገናኙ እንደሚችሉ ጠቁመዋል።
የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣናትም ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያለውን ውጥረት ለመቅረፍ ከፍተኛ ፍላጎት አሳይተል።
የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝደንት ሞ ጂ-ኢን እና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ-ኡን ከ10 ቀናት በኋላ ፊት ለፊት ተገናኝተው ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል።