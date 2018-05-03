ካለሁበት 31፡ ''ብዙ ትውስታዎቼ ከዛፍና ከጭቃ አያልፉም''
ስሜ አሊዩን ፋይ ይባላል፤ ኢትዮጵያዊው ስሜ ግን ሚኪያስ ነው። እናቴ ኢትዮጵያዊት አባቴ ደግሞ ሴኔጋላዊ ነው። አሁን የምገኘው በአሜሪካዋ የኦርላንዶ ከተማ ቢሆንም ዋና መኖሪያዬ ግን ቫንኩቨር ካናዳ ነው።
በሥራዬ ፀባይ ምክንያት የሚቀጥለው ሳምንት ለምሳሌ ወደቬጋስ አቀናለሁ። ለጥቄም ስራዬ ወደሚያስጉዘኝ ሌላ ከተማ። ከባለፈው ዓመት ጀምሮ በየሳምንቱ አልፎ አልፎ ደግሞ በየሁለት ሳምንቱ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ እየተዘዋወርኩ ነው የምሠራው።
ለሁለት ዓመታት ተቀጥሬ እየሠራሁ ቆየሁ፤ አንድ ቀን ግን ሕይወቴን መቀየር እንዳለብኝ ተሰማኝ። ወጣት ስለሆንኩኝና በሥሬ የሚተዳደር ሰው ስላልነበረኝ በአንድ ቦታ የመቀመጥ ግዴታ እንደሌለብኝና ዓለምን ባያት ጥሩ መስሎ ታየኝ።
ጊዜው የቴክኖሎጂ በመሆኑና እኔ ደግሞ ቴክኖሎጂ በጣም ስለሚያስደንቀኝ በእራሴ ሥራ ለመሰማራት ወሰንኩኝ። ቴክኖሎጂ ዓለማችንን የመቀየር ኃይል እንዳለው አምናለሁ።
አሁን ለተለያዩ ድርጅቶች የተለያዩ ዝግቶችን በወረቀት አልባው የእጅ ስልክ መተግበሪያ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ከሃገር ሃገር፣ ከከተማ ከተማ እየተዘዋወርኩ በማቅረብ ነው የምተዳደረው።
ከዚህ ሥራዬ በተጨማሪ ደግሞ በትርፍ ጊዜዬ ሙዚቃ ለተለያዩ ዝግጅቶች አቀናብራለሁ፤ ይህንን የማደርገው በኢትዮጵያዊው ስሜ ነው።
ከኢትዮጵያ የወጣሁት በ15 ዓመቴ ነበር። እዚያ እያለሁ የቤት ልጅ ስለነበርኩ ብዙ ትውስታዎቼ ከዛፍና ከጭቃ አያልፉም። እንደዚያም ሆኖ ኢትዮጵያ ዛሬ ነገ እመለሳለሁ ስል ሳላስበው ይኸው 14 ዓመታት አስቆጠርኩኝ።
ኢትዮጵያን ብዙ ጊዜ አስባታለሁ፤ ብዙ ጊዜ በሃሳብ ጭልጥ ብዬ እንደነጉድ ከሚያደርጉኝ ነገሮች አንዱ አረጓዴነቷ ነው። የትም ብሆን አረንጓዴ ሥፍራና ዝናብ ሳይ ኢትዮጵያን እንድናፍቅ እሆናለሁ። ባላፈው ሃዋይ ሄጄ በነበረ ጊዜ ከዝናብ በኋላ ያየሁት ጭቃው፣ ዛፎቹና ቀስተ ደመናው ኢትዮጵያን አስታውሶኝ እንደው ቆም ብዬ ፎቶግራፍ አነሳ ገባሁ።
በቋሚነት በአንድ ቦታ ኖሬ ባላውቅም እንኳ የሰሜን አሜሪካ ሃገራትን ተመላልሸባቸዋለሁ። አንዳች ኃይል ቢኖረኝ ሰሜን አሜሪካውን ልየነታቸውን ረስተው ላይ እንደ አንድ ሕዝብ እንዲንቀሳቀሱ ባደርግ ደስ ባለኝ። የዘር፣ የቀለም፣ የኃይማኖት ብቻ ልዩነታቸውን አንድ ማድረግ ቢችሉ. . .
ሰሜን አሜሪካ ከኢትዮጵያ የሚለይዋት በርካታ ነግሮች አሉ። በተለይ ለሥራዬ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው መሰለኝ ከሁሉም በላይ ልዩነቱ የሚገለፅልኝ ስለቴክኖሎጂ ሳስብ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ሳነፃጽረው በቴክኖሎጂ ልቀው እንደሄዱ ይሰማኛል።
በእርግጥ ኢትዮጵያ ከሄድኩኝ ረዥም ጊዜ ቢሆነኝም ከወጣሁበት ጊዜ እስካሁን ብዙ ለውጦች እንዳሉ የሚነግሩኝ ጓደኞች አሉኝ። ለዚህም ነው ወደፊት ሥራዬን ወደ ኢትዮጵያ ከዚያም ደግሞ ለአህጉረ አፍሪካ ማድረስ የምፈልገው።
ብዙውን ጊዜ መንገድ ላይ ስለሆንኩኝ የኢትዮጵያን ምግብ ማግኘት ቀላል አይሆንልኝም፤ ቢሆንም ምንጊዜም ወደ ቫንኩቨር ስመለስ እናቴ ሠርታ ስለምትጠብቀኝ አልቸገርም። ያም ሆነ ይህ እኔ የቁርስ ሰው ነኝ።
የተመጣጠነና የምወደውን ምግብ ለቁርስ መመገብ ከምንም ነገር በላይ ያስደስተኛል። 'ኤግዝ ቤኔዲክት' የተሰኘውን እንደ እንቁላል ቁጭ ቁጭ ያለ ምግብ በጥሬ የሳልመን ዓሣ ከሆሎንዴዝ ማጣቀሻ ጋር ሁሌም ለቁርስ መመገብ ያስደስተኛል።
አብዛኛውን ጊዜዬን ከሃገር ሃገር በመጓጓዝ ስለሆነ የማሳልፈው በአውሮፕላኑ መስኮት የሚስተዋለውን የደመና ግግር ነው። ከደመና በላይ ሆኜ ከደመና በታች ስላለው ማሰብ ያስደስተኛል።
እንደዚህ ዓይነት ሕይወት ብዙ ሰው የሚመኘው ሆኖም ግን ለሁሉም የማይሰጥ መሆኑን እረዳለሁ፤ ስለዚህ በጣምም ደስተኛ ነኝ። ይህን እንደወስን የሆንኩት በሕይወቴ ከባድ የምለው የመኪና አደጋ ካጋጠመኝ ወዲህ ነበር።
በመኪና መጓዝ በጣም ነበር የምወደው፤ ከምሥራቅ ወደ ምዕራብ፣ ከሰሜን ወደ ደቡብ እያልኩ እየነዳሁ ያላየሁት ሃገርና ከተማ የለም ። ነገር ግን አንድ ጊዜ ያጋጠመኝ አደጋ ብዙ ነገሮችን እንዳስብ ምክንያት ሆነኝ።
ቆም ብዬ ስለሕይወቴና ስለማንነቴ እንዳስብ ሆንኩኝ። በትንሽ ደቂቃ የሰው ልጅ ሕይወት ሙሉ በሙሉ ሊቀየር እንደሚችልም ተገነዘብኩ። ስለዚህ ደስተኛ ሆኜ ለመኖር የሚያስደስተኝን ነገር መሥራት አለበኝ ብዬ በማሰቤ ነው የማይቋረጥና የሚቀያየር ኑሮ የተያያዝኩት።
በቅፅበት ካለሁበት ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ብችል እራሴን ከልጅነት ጓደኞቼ መካከል ባሳደገኝ ትምህርት ቤቴ ሊሴ ገብረ ማሪያም ግቢ ውስጥ ባገኘው እመኛለሁ።
ለክሪስቲን ዮሐንስ እንደነገራት