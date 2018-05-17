የሙዚቃ ሕክምና በኢትዮጵያ
ወደ ሐኪም ቤት ጎራ ሲሉ "'ምንዎን ይሰማዎታል? እንዴት እንዴት ነው የሚያደርግዎት?" ተብለው ከተጠየቁ በኋላ ሙዚቃ ቢታዘዝልዎትስ?
"በቅዱስ ያሬድ ዘመን ሰዎች ሙዚቃና ቅዳሴን በመጠቀም የታመመ ሰውን ስቃይ በመቀነስ ለታማሚው ምድራዊ ገነትን ለመፍጠር ሲጠቀሙበት ነበር። በህዳሴ ዘመን ደግሞ የሙዚቃ ሐኪሞች የስሜታችንና የሰውነታችን ተፈጥሯዊ ለውጦችን ለማምጣት ሙዚቃን ለሳይንሳዊ ጥናት ተጠቅመውበታል።
"አሁን ወዳለንበት ክፍለ ዘመን ስንመጣ ደግሞ ሙዚቃና ሕክምና በጣም የተሳሰሩበት በተለይ በምዕራባውያን የጤና ተቋማት ውስጥ ሙዚቃን እንደ ደጋፊ የሕክምና ግብዓት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ" የሚሉት የቀዶ ሕክምና ባለሙያው ዶክተር መልካሙ መዓዛ ሙዚቃ ጤናን አስቀድሞ ለመጠበቅና ከህመም ለመዳን አስተዋፅዖው ከፍተኛ እንደሆነ ያስረዳሉ።
ዶክተር መልካሙ መዓዛ የሙዚቃ አድናቂ ሲሆኑ ክራር፣ ጊታር፣ ፒያኖና ቶም የተባሉ የሙዚቃ መሳሪያዎችን ይጫዎታሉ። ድፕ አቢሲኒያ (ትራይባል ማጂክ) የተሰኘ የሙዚቃ አልበምም አሳትመዋል።
ከዛሬ አምስት ዓመት በፊት በሥራቸውና በቤተሰባቸው አካባቢ ችግር ገጥሟቸው ለጭንቀት የተዳረጉበት ወቅት ወደ ሙዚቃ እንዳቀረባቸውና በራሳቸው ላይ ለውጥ ካዩ በኋላ የሙዚቃ ሕክምና ሳይንስን ለማጥናትና ዘርፉ ላይ ለመስራት እንደገፋፋቸው ያስታውሳሉ።
የሙዚቃ ሕክምና ምንን ያካትታል?
የሙዚቃ ሕክምና በተቋማት ያሉ ባለሙያዎች ሙዚቃን በመጠቀም ደጋፊ ወይም አማራጭ ሕክምና የሚሰጡበት ዘዴ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ የሚደረግ የሙዚቃ ሕክምና ነው።
''ይህ ግን በማከም ሳይሆን በመከላከል ደረጃ የሚሰጥ ሲሆን የሕክምናው ዓይነት በየቤቱ ታመው የተቀመጡና ማህበረሰቡ ጋር የማይቀላቀሉ ሰዎች በህይወታቸው ላይ ተስፋ እንዲኖራቸው ለማድረግ የሚሰጥ የሕክምና ዓይነት ነው'' ይላሉ ዶ/ር መልካሙ።
አሁን ግን የጥናት ውጤቶችን መሰረት በማድረግ ከሌሎች የሕክምና ሙያ ዓይነቶች ጋር ተቀናጅቶ እየተሰጠ መሆኑንም ያክላሉ።
የሙዚቃ ህክምናው ለህፃናትም ሆነ ለአዋቂዎች ይሰጣል። በተለይ የዕድገት ውስንነት፣ የባህሪ ችግር፣ የአካል ጉዳት፣ የስሜት መረበሽ፣ የመናገር፣ ማየትና መስማት ለተሳናቸው፣ የነርቭ እክል ላጋጠማቸው፣ የቀዶ ህክምና ላደረጉ፣ ለካንሰር ህሙማን፣ የአልኮልና አደንዛዥ ዕፅ ተጠቂ ለሆኑ፣ ወሲባዊ ጥቃት ለደረሰባቸው፣ የአመጋገብ ችግር ላለባቸው ይሰጣል።
በተጨማሪም ለእናቶች በቅድመ ወሊድ፣ በወሊድ ወቅት እንዲሁም ከወሊድ በኋላ እንደ አስፈላጊነቱ ህክምናው ሊሰጥ ይችላል ።
የትኞቹ ሙዚቃዎች ያክሙናል?
ለሙዚቃ ሕክምናው የትኛውም ዓይነት ሙዚቃ ጥቅም ላይ አይዉልም። ከዚያ ይልቅ ታካሚው ላጋጠመው የህመም ዓይነት የተዘጋጁ የሙዚቃ ዓይነቶች ያስፈልጋል። ከእነዚህም መካከል ቀደም ብለው የተቀዱ ሙዚቃዎች አሊያም ሐኪሙ በቀጥታ ለታካሚው የሚጫወታቸው ሙዚቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
''እነዚህ ሙዚቃዎች ታካሚው እንዳለበት የህመም ዓይነትና እንደሚያስፈልገው ሕክምና በምት፣ በቅጥነት፣ በውፍረት፣ በፍጥነት፣ በድምፅ ከፍታና በተለያዩ ሁኔታዎች ሊዘጋጁ ይችላሉ። በገበያ ላይ ከምናውቃቸው ሙዚቃዎች ውስጥ በአብዛኛው ክላሲካል የሚባሉት ሙዚቃዎች ለሕክምና ይውላሉ" የሚሉት ዶክተር መልካሙ።
የሞዛርትንና የቤትሆቨንን ሙዚቃዎች በመጥቀስ ቆየት ባለው ጊዜ የነበሩት ረቂቅ (ክላሲካል) ሙዚቃዎች በሰው ልጆች ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያሳረፉ ሙዚቃዎች መሆናቸውን ይናገራሉ።
"ጤና ላይ አዎንታዊ ውጤት ያላቸው ሙዚቃዎች እንዳሉ ሁሉ ጤናን የሚያውኩ ሙዚቃዎችም አሉ። በአጠቃላይ ጠንካራ ምት፣ ንዝረትና ፍጥነት ያላቸው እንደ ሮክ፥ ድራም፥ ባዝና ትራንስ ያሉ የሙዚቃ ዓይነቶች ለጤና ጠንቅ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጥናቶች ያመለክታሉ" የሚሉት ዶክተር መልካሙ።
በሰው ልጆች ላይ ብቻ ሳይሆን እንደ እነዚህ ያሉ ሙዚቃዎች የሚሰሙበት አካባቢ ያሉ ዕፅዋቶች ሳይቀሩ እድገታቸው እንደሚቀጭጭ ጥናቶችን ያጣቅሳሉ።
ሕክምናው እንዴት ይሰጣል?
ሙዚቃ በአንጎል ውስጥ የሚገኙ ዶፓሚንና ሴሮቶኒን የተባሉ ሆርሞኖች በተለያየ ሁኔታ እንዲመነጩ ያደርጋል። በአጠቃላይ ሙዚቃ በሰው ልጆች ተግባቦት፣ ማህበራዊ መስተጋብር፣ የሰውነት እንቅስቃሴ፣ የስሜት ህዋሳት፣ የሥነ-ልቦናና የስሜት ለውጥ ላይ ትልቅ አስተዋፅኦ ያደርጋል ይላሉ ዶክተር መልካሙ።
ሕክምናው በዋናነት በግል ወይም በቡድን የተቀዳን ሙዚቃ አሊያም የሙዚቃ ሐኪሞች የሚጫወቱትን ማዳመጥ፣ ማንጎራጎር፣ በግል ወይም በቡድን ሐኪሙ በሚያዘው መሰረት ሙዚቃን መጫወት እና የምት (ሪትም) እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚያካትት ዶክተሩ ይናገራሉ።
የሙዚቃ ሕክምና በኢትዮጵያ
ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመሆን የሙዚቃ ሕክምናን የሚመለከት አንድ የሥራ ሂደት ተቋቁሞ እንቅስቃሴ መጀመሩን የገለፁልን ዶክተር መልካሙ መዓዛ፤ ባለፈው ዓመት በገፈርሳ የአዕምሮ ህሙማን ማገገሚያና ማከሚያ ማዕከል ውስጥ በሳምንት ለሦስት ቀናት የሙዚቃ ሕክምና በተለይ የምት እንቅስቃሴ ሕክምና መሰጠት መጀመሩን ገልፀዋል።
"ነገር ግን እንደ ሌሎች ሕክምናዎች ሁሉ የሙዚቃ ሕክምና ባለሙያ ቢያስፈልግም በሃገር ውስጥ ባለመኖሩና በሌሎች ወቅታዊ ምክንያቶች ውጤቱ አርኪ አልነበረም" ይላሉ።
ቢሆንም ግን ይህ ሕክምናውን ለማስጀመርና በሰዎች ዘንድ ግንዛቤ ለመፍጠር የተደረገ ጥረት እንደሆነ ያምናሉ። የሙዚቃ ሕክምና ባለሙያን ከውጭ አገር በማስመጣት ድጋፍ እንዲገኝም መንገድን አመቻችቷል።
እንግሊዝ አገር ከሚገኝ 'ሚዩዚክ አዝ ቴራፒ' ከተሰኘ ግብረ-ሰናይ ድርጅት ጋር በተፈጠረ ግንኙነት የሙዚቃ ሕክምና በባለሙያ የሚታገዝበትን ሁኔታ ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ለመስጠት ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ ዶክተር መልካሙ ነግረውናል።