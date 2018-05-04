ያለመውረድ ትንቅንቁ ቀጥሏል. . .
ማንችስተር ቲዎች የፕሪሚዬር ሊጉን ዋንጫ በሚያነሱበት ሳምንት ላለመውረድና የቻምፒየንስ ሊግ ሥፍራን ለማግኘት የሚደረገው ትንቅንቅ ይቀጥል። ማን ይቀናው ይሆን? የቢቢሲው ማርከ ላውረንሰን ግምቱን ለኔ ተውት ይለናል።
አርብ
ብራይተን ከማንችስተር ዩናይትድ
ባለፈው ሳምንት ከበርንሌይ ጋር አቻ የተለያዩት ብራይተኖች በ37 ነጥብ አስተማማኝ ቦታ ላይ እንደተቀመጡ ይሰማኛል። በዚህ ሳምንት ተጨማሪ አንድ ነጥብ ቢያገኙ ደግሞ ሸጋ ነበር።
ሆኖም የዚህ ሳምንት ፍልሚያቸው ከዩናይትድ ጋር መሆኑ ሁኔታዎችን ከባድ እንደሚያደርግባቸወ አስባለሁ። ለጥቆ ደግሞ ከሲቲና ሊቨርፑል ነው የሚፋለሙት።
ግምት፡ 0 - 2
ቅዳሜ
ስቶክ ከክሪስታል ፓላስ
ባለፈው ሳምንት የአቻምና የዋንጫ ባለድሎቹ ሌይስተሮችን 5 ለምንም የረመረሙት ፓላሶች ከመውረድ ስጋት የተገላገሉ ይመስላሉ። አሰልጣኛው ሮይ ሆጅሰን ለዓምቱ ምርጥ አሰልጣኝት ሊታጭ ይገባል ብዬ አስባለሁ።
ከሊቨርፑል ጋር የነበራቸውን ፍልሚያ በአቻ ውጤት ያጠናቀቁት ስቶኮች ደግሞ ያላቸው አማራጭ ማሸነፍና ማሸነፍ ነው።
ግምት፡ 2 - 0
ቦርንመዝ ከስዋንሲ
ባለፈው ሳምንት ከዛውዝሃምፕተን ጋር የነበራቸውን ፍልሚያ በሽንፈት ያጠናቀቁት በርንመዞች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አቋማቸው እያሽቆለቆለ መጥቷል።
ስዋንሲም ቢሆን በአዲሱ አሰልጣኝ መመራት የጀመሩ ሰሞን ያሳዩትን አቋም በዚህ ወሳኝ ጊዜ ማሳየት የከበዳቸው ይመስላል።
ለማንኛውም እኔ የዚህን ሳምንት ፍልሚያ በርንመዝ እንደሚያሸንፈው እገማታለሁ።
ግምት፡ 2 - 0
ሌይስተር ከዌስትሃም
የሌይስተሩ አሰልጣኝ ካሎውድ ፔውል ለበርካታ ጨዋታዎች በሜዳቸው ድል አለማምጣታቸውን ተከትሎ ጫና እየበረተባቸው ነው።
ጥሩ ሂደት ላይ የሚገኙት ዌስታሃሞች ባለፈው በሲቲ ተረምርመዋል። የእነዚህ ቡድኖችን ፍልሚያ ማዬት የሚያስደስት ይመስለኛል።
ግምት፡ 2 - 1
ዋትፈርድ ከኒውካስል
ከቶተንሃም ጋር የነበራቸውን ፍልሚያ በሽንፈት ያጠናቅቁት ዋትፈርዶች ድል ከራቃቸው ሰንበትበት ብሏል።
ኒውካስል ምንም እንኳ ያለፈውን ጨዋታ ቢሸነፉም 40 ነጥብ በመሰብሰብ ተደላድለው ተቀምጠዋል።
ይህኛውን ጨዋታ ዋትፈርድ እንደሚረታ ነው የማስበው።
ግምት፡ 2 - 0
ዌስትብሮም ከቶተንሃም
በዚህ ዓመት ደካማ አቋም ሲያሳየን የከረመው ዌስትብሮም ዋና አሰልጣኙን አባሮ በተጠባባቂው ዳረን ሙር መመራት ከጀመረ ወዲህ ያስደንቀን ጀምሯል።
ሙር በጣም ጥሩ ሥራ እየሰራ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ቡድኑን ከመረከቡ በፊት ትንሽ ሊፈተን ይገባዋል።
እኔ የዌስትብሮሞች ሩጫ ማብቂያ ጨዋታ ይህ ነው ባይ ነኝ።
ግምት፡ 0 - 2
ኤቨርተን ከሳውዝሃምፕተን
ሳውዝሃምፕተን ከበርንመዝ ጋር ተጫውተው ወሳኝ ነጥብ ማግኘት ችለዋል። ይህ ድላቸው ኤቨርተንን 4-1 ካሸነፉ ወራት በኋላ የተገኘ ነው።
ቢሆንም ከዚያ ወዲህ ነገሮች እጅጉን ተቀያይረዋል። ኤቨርተን በክረምቱ በርካታ ለውጦችን ማድረግ እንደሚጠበቅበት ባምንም ምንም ዓይነት ስጋት ላይ አለመሆናቸው ደግ ነው።
ግምት፡ 1 - 1
ዕለተ ሰንበት
ሲቲ ከሃደርስፊልድ
ሲቲና ሃደርስፊልድ ባለፈው ጨዋታቸው አቻ ከመለያየት የተረፉት ራሂም ስተርሊንግ በ11ኛው ሰዓት ባስቆጠራት ግብ ነው።
አሁን በሲቲ ሜዳ ይገናኛሉ፤ ጨዋታው ሃደርስፊልዶችን እንኳን ለአቻ ለጠበበ ሽንፈት እንደማያበቃ ነው የማምነው።
ግምት፡ 4 - 0
አርሴናል ከበርንሌይ
ይህ ለአርሴን ቬንገር የመጨረሻ የገዛ ሜዳ ጨዋታቸው ነው። ለ22 ዓመታት ያገለገሉትን ቡድን ሲለቁ ምን ዓይነት ሽኝት ሊደረግላቸው እንደሚችል ማሰብ እንኳን አልችልም።
ቢሆንም በርንሌይ ለአርሴናል ነገሮችን ቀላል እንደማያደርጉ ደግሞ ሳይታለም የተፈታ ነው።
ግን የመጨረሻ የሜዳ ጨዋታን በድል ማጠናቀቅን የመሰለ ነገር አለ?
ግምት፡ 2 - 0
ቼልሲ ከሊቨርፑል
ቼልሲ አሁንም ሊቨርፑል ላይ በመድረስ የቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎውን ማረጋገጥ የሚችልበት ዕድል አለው። ቢሆንም ይህ ይሳካል የሚል እምነት የለኝም።
ሊቨርፑል በጨዋታው ቢሸነፍም እንኳ ከቼልሲ በተሻለ ቻምፒየንስ ሊጉን የመቀላቀል ዕድል አለው።
ለማንኛውም ሁሉንም ሲደርስናየው ይሆናል እኔ ግን ጨዋታው በአቻ ውጤት ይጠናቀቃል ባይ ነኝ።
ግምት፡ 1 - 1