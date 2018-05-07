የጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን፡ ሄጋዚ፣ ኖብል፣ ካንቴ፣ ዛሃ እና አውባመያንግ
ማንቸስትር ሲቲ እና ሃደርስፊልድ 0 ለ 0 በተለያዩበት ጨዋታ ሲቲዎች የሊጉን ዋንጫ ሲያነሱ ሃደርስፊልዶች በሊጉ የመቆየት ዕድላቸውን ከፍ አድርገዋል።
አርሰን ቬንገር በተሸኙበት ጨዋታ ደግሞ አርሴናል በርንሌይን 5 ለ 0 ሲያሸንፍ ቼልሲ በሜዳው ሊቨርፑለን 1 ለ 0 አሸንፏል።
የትኛዎቹ ተጫዋቾች በጋሬት ክሩክስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን ውስጥ ተካተዋል? እናንተስ የሳምንቱ ምርጥ ቡድን እነማንን አካቷል?
ግብ ጠባቂ - ቤን ፎስተር (ዌስት ብሮም)
ቤን ፎስተር በቅርቡ እያሳየ የሚገኘው አቋም በዓመቱ ምርጥ ቡድኔ ውስጥ ሊያካትተው የሚችል ነው።
አሰልጣኝ እና ግብ ጠባቂ በተመሳሳይ ወቅት ለቡድናቸው ድንቅ ሥራ ሲሰሩ በፕሪሚየር ሊጉ የተመለከትኩ አይመስለኝም።
ተከላካዮች - ክሬግ ዳውሰን፣ ማቲያስ ዮርገንሰን፣ አህመድ ሄጋዚ እና አንቶኒዮ ሩዲገር
ክሬግ ዳውሰን፡ ዌስት ብሮም በሊጉ ያለው ቆይታ ሳይወስነው ዳውሰን የክለቡ የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች መባል አለበት።
ዳውሰን ቡድኑ ቶተንሃም ላይ ጎል ሲያስቆጥር አስተዋጽኦ አድርጓል።
ማቲያስ ዮርገንሰን፡ ሊጉ ሊጠናቀቅ ሁለት ጨዋታዎች በቀሩት ሰዓት ሃደርስፊልዶች ላለመውረድ በመጫወት ላይ ናቸው።
ቡድኑ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በነበረው ጨዋታ ማቲያስ ዮርገንሰን ለቡድኑ ነጥብ ማግኘት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል።
አህመድ ሄጋዚ፡ ላለመውረድ በሚጫወቱ ቡድኖች ውስጥ ያሉ ተከላካዮች ጫና ከፍተኛ መሆኑን በተጫዋችነት ዘመኔ አውቀዋለሁ።
ለዚህም ነው አህመድ ሄጋዚ ከቶተንሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ባሳየው አቋም የተደነቅኩት። ዴሊ አሊ እና ሃሪ ኬንን ያለምንም ድካም ሲቆጣጠራቸው አምሽቷል።
አንቶኒዮ ሩዲገር፡ ቼልሲ ከሊቨርፑል ጋር ባደረገው ጨዋታ አንቶኒዮ ሩዲገር የደጋፊዎችን ልብ እየገዛ መምጣቱን ለመረዳት ችያለሁ።
በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ደጋፊው ሲያበረታታው እና ሲያደንቀው ነበር።
አማካዮች፡ ሩበን ሎፍተስ-ቺክ፣ ማርክ ኖብል እና ንጎሎ ካንቴ
ሩበን ሎፍተስ-ቺክ፡ ክሪስታል ፓላስ አለመውረዱን ካረጋገጠ በኋላ አሰልጣኝ ሮይ ሆድሰን ቀጣይ ስራቸው ሩበን ሎፍተስ-ቺክን በቋሚነት ማስፈረም ነው።
ቼልሲ የኬቪን ደ ብሩይ እና የሞሃመድ ሳላህን አቅም ማሳደግ እንደተሳነው የዚህንም ተጫዋች ብቃት የሚያሳድገው አይመስልም።
ማርክ ኖብል፡ እንዴት የዌስት ሃም ደጋፊዎች ማርክ አርናውቶቪችን የዓመቱ ኮከብ ተጫዋቻቸው አድርገው መረጡት? በእርግጠኝነት ማርክ ኖብል መሆን የነበረበት።
ለዌስት ሃም አስቸጋሪ ውድድር ዓመት በሆነበት ወቅት ደጋፊዎች አንገታቸውን ቀና ያደረገው ማርክ ኖብል ነው።
ንጎሎ ካንቴ፡ ይህ ተጫዋች የሚሰራውን በትክክል ከመተግበሩ የተነሳ ስለእሱ የምናገረውን ነገር አጣለሁ።
የተቃራኒ ቡድን ጥቃት ከማቋረጡም በላይ በአጠቃላይ አጨዋወቱ ላይ ዕድገት እያሳየ መሆኑን ተመልክቻለሁ።
አጥቂዎች - ዊልፍሬድ ዛሃ፣ ፒየር ኤመሪክ አውባመያንግ እና ናታን ሬድሞንድ
ዊልፍሬድ ዛሃ፡ ከስቶክ ሲቲ ጋር በነበረው ጨዋታ ዛሃ ያለውን ድንቅ ችሎታው በድጋሚ ያሳየበት ነው።
በዚህ ሳምንት በለንደን በነበረ ሥነ-ሥርዓት ላይ የአፍሪካ ምርጥ ቡድን ሽልማትን ከእጄ ስለተቀበለ ኩራት ይሰማኛል።
ናታን ሬድሞንድ፡ ሬድሞንድ ከኤቨርተን ጋር በነበረው ጨዋታ ለምን አልተሰለፈም? ተጫዋቹ ቡድኑ የሚፈልገውን ፍጥነት እና ጎል የማግባት ችሎታ ይዟል።
ተጫዋቹ በውድድር ዓመቱ 40 ኳሶችን ወደ ግብ ሞክሯል።
ፒየር ኤመሪክ አውባመያንግ፡ አርሰን ቬንገር መጨረሻ ላይ ያስፈረሙት ተጨዋች በአሰልጣኙ የመጨረሻ የኤሚሬትስ ስታዲየም ጨዋታ የመጀመሪያውንና የመጨረሻውን ጎል አስቆጥሯል።
ፒየር ኤመሪክ አውባመያንግ ሁለት ጎሎችን ከማስቆጠሩም በላይ ለአርሰን ቬንገር አጨዋወት በትክክል የሚመች ተጫዋች ነው።