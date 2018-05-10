የኢትዮጵያ የዕዳ መጠን እየጨመረ ነው
አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይ ኤም ኤፍ ባወጣው የአፍሪካ ሃገራት ምጣኔ ሃብታዊ ዘገባ፤ የኢትዮጵያ የዕዳ ጫና መጠን ከአጠቃላይ የሃገር ውስጥ ምርቷ 56.2 በመቶ ድርሻ እንደሚይዝ ገለጸ።
ባሳለፍነው ዓመት የ10.9 በመቶ እድገት ያስመዘገበች ሃገር ይህን ያክል ዕዳ መሸከሟ አስጊ የሚባል ደረጃ ላይ እንደሆነች ያሳያል ብሏል መግለጫው።
ከሰሃራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሃገራት በፍጥነት በማደግ ላይ የሚገኘውን ምጣኔ ሃብታቸውን ለማስቀጠል ሲሉ ከፍተኛ የሆነ ዕዳ ውስጥ እየገቡ እንደሆነ በየዓመቱ የሚወጣው ዘገባ ያትታል።
40 በመቶ የሚሆኑት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የአፍሪካ ሃገራት ከፍተኛ የሚባል የዕዳ መጠን አስመዝግበዋል፤ ወይም ወደዚያ እየተጠጉ ነው የሚለው ዘገባው እነዚህ ሃገራት በቅርብ ጊዜ ውስጥ የማይወጡት ችግር ይገጥማቸዋል ሲል ይተነብያል።
ኢትዮጵያ እና ዛምቢያ ከአጠቃላይ ሃገራዊ ምርታቸው ጋር ያልተመጣጠነ ዕዳ እያስመዘገቡ መሆኑን የዓለም አቀፉ ተቋም ጥናት ያሳያል።
በ2016 የኢትዮጵያ ዕዳ መጠን ከሃገራዊ አጠቃላይ ምርቷ 55 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2017 ደግሞ ቀላል የማይባል ለውጥ በማሳየት ወደ 56 በመቶ አድጓል።
ኢትይጵያን ጨምሮ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሃገራት አሁንም የመሠረተ ልማት ሥራዎቻቸውን ለማስቀጠልና ማሕበራዊ ዋስትናን ለማረጋገጥ ወደ ብድር መግባታቸው አይቀርም የሚለው ዘገባው ቀጣይነት ያለው እድገት ማስመዝገብ ካለባቸው ግን የብድር መጠናቸውን መቀነስ ግድ ይላል።
በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሠረታዊ ፍጆታ የሚውሉ እቃዎች ዋጋ ከቀን ወደ ቀን እያሻቀበ መጥቷል።
በ2016 የሃገሪቱ አጠቃላይ የመሰረታዊ ፍጆታ ዋጋ በ6.7 በመቶ ብቻ ያደገ ሲሆን በ2017 ግን ከእጥፍ በላይ በመጨመር 13.6 በመቶ እድገት አሳይቷል።