ጥቃት የተፈጸመበት ታዳጊ ባህር ዳር ደርሷል
ባሳለፍነው ሰኞ ግንቦት 6 2010 ዓ.ም. በመተከል ዞን፣ ድባጤ ወረዳ ማንነቱ ያልታወቀ አንድ ግለሰብ እድሜው አስራ ሶስት እንደሆነ በሚገመት ሕፃን ልጅ ላይ በስለት በመፈጸምው ጥቃት በታዳጊው ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል።
ጥቃቱን በተመለከተ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ብዙ መረጃ እየወጣ ሲሆን፤ ጉዳዩን ለመማረጋገጥ የታዳጊው የቅርብ ቤተሰብ የሆኑት አቶ አያሌው አበረን ቢቢሲ አነጋግሯቸው ነበር።
እንደ አቶ አያሌው ምስክርነት ከሆን ታዳጊው ጥቃቱ በተፈጸመ ወቅት የመራቢያ አካሉ የተቆረጠ ሲሆን፤ ፊቱም ላይ ቢሆን በካራ ከፍተኛ መቆራረጥ ደርሶበታል። ሶስት የፊት ጥርሶቹም ወልቀዋል።
ታዳጊው በደረሰበት ጉዳት እራሱን ስቶ የቆየ ሲሆን ከሁለት ቀናት በፊት ግን መናገር እንደጀመረ እና ጥቃቱን ያደረሰበት ግለሰብ የአካባቢው ተወላጅ እንደሆነ እና በወቅቱ ጫት እየቃመ እንደነበረ ታዳጊው ነግሮናል ሲሉ አቶ አያሌው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
አቶ አያሌው ጨምረው እንደተናገሩት፤ ግለሰቡ ሲያጫውተው እንደቆየና ድንገት ማጅራቱን ሲመታው መሬት ላይ በመውደቅ ራሱን ስቷል።
ታዳጊው ሲያግዳቸው የነበሩት ከብቶች ምሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ ብቻቸውን ወደ ቤት ሲመለሱ ልጁ ያለ ወትሮው ከብቶቹን እንዴት ብቻቸውን ላከ ብለው የቤተሰቡ አባላት ፍለጋ መውጣታቸውን ይናገራሉ አቶ አያሌው።
ፍለጋ የወጣውም ቤተሰብ በአካባቢው የታዳጊውን ስም በመጥራት ሲፈልጉት ቆይተው በመጨረሻም ጥሪውን የሰማው ታዳጊ ድምጹን በማሰማቱ ከቦታው ሲደርሱ ወድቆ እንዳገኙትና ተረባርበው ወደ ህክምና ቦታ እንደወሰዱት አቶ አያሌው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
አሁን ታዳጊው በሚገኝበት ፓዌ ሆስፒታል ከደረሰበት ቀን ጀምሮ በነጻ ህክምና እተደረገለት መሆኑን የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ግርማ በየነ ገልጸውልናል።
ታዳጊው ለተሻለ ህክምና ወደ ባህርዳር መላክ የነበረበት ቢሆንም ወላጆቹ የትራንስፖርት እና ተያያዥ ወጪ መሸፈን ሳይችሉ በመቅረታቸው በፓዌ ሆሰፒታሉ ውስጥ ለቀናት እንዲቆይ ተደርጎ ነበር ሲሉ በሆስፒታሉ ሃኪም የሆኑት ዶክተር ግርማ ይናገራሉ።
ትናንት ማምሻውን ግን የሆስፒታሉ ሰራተኞች ገንዘብ በማሰባሰብ ታዳጊውን ወደ ባህር ዳር ያለኩት ሲሆን ዛሬ ጠዋት ከቤተሰብ አባለት እንደሰማነው በባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሆስፒታል ይገኛል።
በሆስፒታሉ በቆሁባቸው 2 ዓመታት እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ሁኔታ ገጥሞኝ አያውቅም ያሉት ዶክተር ግርማ፤ የተቻላቸውን ሁሉ አድርገውለት አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ነግረውናል።
ለተሻለ ህክምና ግን ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ሪፈር ስለተባለ ዛሬ ወደ ባህርዳር ሆስፒታል መላኩንና ከባህርዳር ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እንደሚጓዝ ጨምረው ተናግረዋል።
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ደግሞ ስለ ታዳጊው በማህበራዊ ሚዲያ ከሰሙ በኋላ ጉዳዩን በቅርበት ሲከታተሉ እንደቆዩ ይናገራሉ።
ዶክተር ደሳለኝ ታዳጊው ባህር ዳር ከደረሰ በኋላ ሄደው የጎበኙት ሲሆን ''ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ይገኛል'' ሲሉ የታዳጊውን ሁኔታ ይገልጻሉ።
ከዶክተር ደሳለኝ እና ከሌሎች ምንጮቻችን እንደሰማነው ከሆነ አቶ በላይነህ ክንዴን ጨምሮ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የታዳጊውን የህክምና ወጪ ለመሸፈን ቃል ገብተዋል።