ካለሁበት33፡ኢትዮጵያዊው ''በተገንጣይቷ'' ካታሎንያ
ቁጥቦቹ የካቶሎንያ ሰዎች
ስፔናዊያን እንደ ብዙዎቹ የሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ ህዝቦች ሁሉ ከተቀረው የአውሮጳ ክፍል በተለየ መልኩ መዝናናት የበዛበት የኑሮ ብሂል ይከተላሉ።
የካታሎንያ ሰዎች ባህርይ ግን ትንሽ ይለያል። በባህላቸው ለቤተሰባዊ ኑሮ ከፍ ያለ ዕይታ ያላቸው የሀገሬው ሰዎች፣ ከተቀረው ማህበረሰብም ሆነ እንግዳ ጋር ለመቀራረብ ይቸግራቸዋል። ሆኖም ዘረኝነትን የመሳሰሉ ችግሮች አላየሁባቸውም።
የግዛቷ ነዋሪዎች ቀደም ብለው ያነሱት የመገንጠል ጥያቄ አሁን አሁን እየከሰመ ነው።የመገንጠል ጥያቄውን ሲያቀርቡ የነበሩ ወገኖችም ለእስር መዳረጋቸውን እንሰማለን። አሁን ያለው እንቅስቃሴ የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞችን በማስፈታት ላይ ያነጣጠረ ነው።
ባለፈው ዓመት የጥቅምት ወር ውጥረቱ ጫፍ ነክቶ በነበረበት ወቅት በተለይ ካታሎኒያዊ ያልሆን ባዕዳን ስጋት ገብቶን ነበር።
"ምግብማ ሞልቷል ለኢትዮጵያዊ አይሆንም እንጂ!"
ብዙ ዓይነት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁባቸው ምግቦች አሏቸው። ብዙዎች ምግቦች ግን በእኛ ሀበሾች ዐይን የምንጠየፋቸው ዓይነት ናቸው።
የአሳማ ስጋ፣ከባህር የወጡ እንስሳት እና ቀንድ አውጣን የመሰሉ ነፍሳትን ይበላሉ።
የወይራ ፍሬ በብዛት የሚመረትበት ሀገር ስለሆነ እሱን ማግኘታችን በተወሰነ መልኩ ያጽናናል።
ከሀገሬው ምግብ ጋር በበኩሌ ለመስማማት ቸግሮኛል፤ ስለሆነም ፓስታን የመሳሰሉትን አዘወትራለሁ። ከእንጀራ፣ሽሮ እና በርበሬ ርቆ መኖር ከባድ ነው።
በህልማችን ሁሌም ሀገር ቤት ነው የምናድረው
ተወልጄ ያደግኩት ሻሸመኔ 81 የሚባል አካባቢ ነው።
ካደግኩበት ሰፈርም ሆነ ከመላ ሀገሬ ጋር በተገናኘ ብዙ ነገር ይናፍቀኛል። ምግቡ፣መጠጡ፣የጓደኞቼ ወግ ይመጣብኛል።"ሁላችንም በህልማችን ሁሌም ሀገር ቤት ነው የምናድረው፣ ''ይባላል -የኔም ተመሳሳይ ነው።
ስለሀገሬ ሳስብ…እዚህ ሀገር ውስጥ ስኖር አንዳንድ የማያቸውን ነገሮች በሀገሬም በኖሩ ስል እመኛለሁ።
የመሰረተ -ልማት አውታራቸው የተሟላ ነው፤ በሦስት ዓመታት ቆይታየ መብራት ሲጠፋ የታዘብኩት አንድ ቀን ብቻ ነው።
የውሃ እጥረት የዘልማድ ችግሬ እንዳልነበር ሁሉ አሁን አሁን እየረሳሁ ነው።
የሀገራችን ፖለቲካ ከገባበት 'ቅርቃር' ወጥቶ ወደ ተሻለ የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲያድግ፣ ዜጎች ሀሳባቸውን የሚገልጹበት በእኩልነት እና ፍትህ የሚኖሩባት ሀገር እንድትኖረን አበክረው ከሚሞግቱ እና ከሚመኙ መካከል አንዱ ነኝ።
ማህበራዊ ፍትህን በተመለከተም ዜጎች የሀገሪቱን ሀብት በእኩልነት ተጠቅመው፣በሀገራቸው ተከብረውና ታፍረው እንዲኖሩ እሟገታለሁ።
ዘረኝነት ፣የእርስ በርስ መጠፋፋት ተወግዶ እንደ ጥንቱ ተቻችለን የምንኖርበት ሀገር እንዲኖረንም እናፍቃለሁ።የናፈቅነው እንዲሳካም ይርዳን።