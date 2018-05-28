የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ሃላፊ ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

ዓለማቀፍ ህብረት ለፍትህ -ለኢትዮጵያዊያን ጉዳይ -የተሰኘው ተቋም ሀላፊ ኪዳኔ ዓለማየሁ

  • 28 ሜይ 2018